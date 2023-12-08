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Фонд Росконгресс продолжит серию выездных мероприятий ПМЭФ-2024

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Алексей Даничев/РИА Новости

В Дели, Мумбаи и Бангалоре состоятся мероприятия под эгидой Петербургского международного экономического форума 2024. В мероприятиях примут участие представители таких секторов индийской экономики, как агропромышленная и фармацевтическая отрасли, химическая и пищевая промышленность, логистика, телекоммуникации и энергетика. Встречи пройдут с 11 по 14 декабря 2023 года.

Темой мероприятий в Дели и Бангалоре станет «ПМЭФ 2024: первый шаг на пути развития бизнеса в России». В рамках повестки встреч заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ Алексей Вальков, проведет презентацию коммуникационных возможностей форума, а также обсудит с участниками практическую эффективность выхода на российский рынок индийских брендов агрохимического, логистического, телекоммуникационного и ритейл бизнеса.

«Российско-индийское сотрудничество устойчиво развивается и эту динамику необходимо поддерживать. За 2023 год, благодаря совместным усилиям, мы провели и «Российско-индийский деловой форум» в Дели и его логическим продолжением стал схожий формат в рамках стартового дня ПМЭФ-2023, результатом которого стали подписания с Форумом по развитию малого и среднего предпринимательства (MSME Development Forum), Индийской палатой международного бизнеса (ICIB), Национальным агентством Индии по координации и привлечению инвестиций (Invest India) и Советом по развитию торговли Индии (Trade Promotion Council of India). На мой взгляд, готовность всесторонне поддерживать и содействовать организации новых форматов взаимодействия — это показатель заинтересованности в диалоге и возможность открытия новых точек роста между нашими странами», — отметил Вальков.

Выездная сессия «ПМЭФ 2024: деловое сотрудничество во имя улучшения качества жизни» состоится 13 декабря в Мумбаи. Участники обсудят роль финансовой, промышленной и гуманитарной отраслей в процессе инновационного развития общества и повышения качества жизни. В рамках деловой программы на мероприятие приглашены представители органов государственной власти Российской Федерации, российского и индийского бизнеса, деловых и профильных ассоциаций, а также представители СМИ.

«На протяжении долгих лет деловое сотрудничество наших стран строилось на крупных государственных компаниях и предприятиях. Именно они закладывали основы многих индустрий промышленности, научно-технической базы Индии. Однако сейчас на первый план выходят средние и технологические компании России, которые понимают перспективы создания в Индии своих локальных производств, готовы развивать свой бизнес здесь и инвестировать в индийскую экономику. Такие мероприятия, как ПМЭФ, дают возможность бизнесу познакомиться с условиями рынка, обсудить планы и выстроить эффективную стратегию», — сказал президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх.

XXVII Петербургский международный экономический форум состоится 5-8 июня 2024 года в Санкт-Петербурге

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