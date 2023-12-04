Стали известны итоги работы III Конгресса молодых ученых

Завершил свою работу III Конгресс молодых ученых, ставший важнейшим научным событием года и уникальной площадкой для взаимодействия участников научно-профессионального сообщества, государственной власти и бизнеса.

Ключевым мероприятием конгресса традиционно стала встреча президента Российской Федерации с молодыми учеными. Перед началом встречи на выставке проекта «Наша Лаба» президента познакомили с успехами российского научного приборостроения.

Проект был инициирован в 2022 г. молодыми учеными - членами Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию и был поддержан президентом РФ на конгрессе в прошлом году.

На выставке было представлено как относительно технически простое массовое оборудование – вакуумный мембранный насос, боксы для работы с образцами ДНК при проведении ПЦР-диагностики, вортекс и др., так и сложное высокотехнологичное оборудование отечественного производства – первый отечественный секвенатор «Нанофор СПС», используемый для расшифровки генетического кода, оптический томограф (который, как правило, используется на финальной стадии разработки лекарств), мобильный спектрометр и др.

Комментируя, увиденное на выставке, президент отметил, что Россия довольно быстро преодолевает технологическую зависимость от Запада: «Наши партнеры полагали, что они нас подсадили на такую технологическую иглу и мы никогда с нее не слезем. А благодаря усилиям таких людей, как вы, ваши коллеги, оказалось, что это возможно, и не просто возможно, а происходит довольно быстро». Отдельно он подчеркнул важность рынка для производства: «Появился рынок сбыта продукции у наших производителей этих приборов. А если рынок появился, то появился экономический стимул производить».

Важный вклад в обеспечение технологического суверенитета России вносят проекты реализуемые учеными при поддержке Российского научного фонда, который с этого года поддерживает и прикладные проекты по направлениям стратегических инициатив президента Российской Федерации в научно-технологической сфере (медицина, сельское хозяйство и микроэлектроника).

Участники встречи поделились с президентом первыми результатами этих проектов, особенно главу государства заинтересовал проект по созданию «сладких белков», направленный на существенное повышение качества жизни людей, болеющих диабетом. Отдельно президент отметил важность сохранения объема и развития линейки грантов Фонда на фундаментальные исследования.

Большое внимание участниками встречи было уделено развитию генетических технологий, поднимались вопросы, важные для национальной безопасности: создания Национальной базы генетической информации, развития деятельности по созданию биоресурсных коллекций и ее законодательного регулирования. Поднимались и непривычные темы – о развитии научного дайвинга и такой науки, как палеогенетика, которая, как сказали сами участники, буквально заставляет кости «говорить».

Традиционно говорили и о социальных аспектах жизни молодых ученых: распространении практики по «остановке часов» для ученых на период декрета и отпуска по уходу за ребенком, расширении спектра привилегий проекта «Менделеевская карта», важности подготовки кадров. И конечно, рассказали о восстановлении научно-образовательной инфраструктуры новых регионов, реализации существующих совместных проектов и идеях по их наращиванию.

От лица всех аспирантов страны участники поблагодарили президента за установление новых стипендий в размере 75 000 рублей, которые, как сказал президент, позволят «концентрироваться на том деле, которому себя посвятил».

Помощник президента Российской Федерации, сопредседатель Координационного комитета по проведению Десятилетия науки и технологий Андрей Фурсенко, комментируя тему мер поддержки молодых исследователей, пояснил, что ««Менделеевская карта» – это инициатива снизу и пока она идет на добровольной основе различных коммерческих партнеров. Президент сказал, что, наверное, надо попробовать, помимо частных инициатив обеспечить государственную поддержку. Но для этого сначала надо оценить по какой модели это делать. Сейчас инициатив много и важно, чтобы эта инициатива не начала развиваться в ущерб каким-то другим, реально работающим. Дайте немного времени, так как вопрос не только в том, чтобы выпустить поручение, но и оценить, насколько оно выполнимо».

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, сопредседатель Координационного комитета по проведению Десятилетия науки и технологий Дмитрий Чернышенко по итогам работы конгресса подчеркнул, что мероприятие задало очень высокую планку. «Конгресс третий год успешно проходит на территории «Сириуса» и является кульминационным мероприятием плана организации Десятилетия науки и технологий, которое по поручению президента проводится в нашей стране. И мы видим большой прогресс: и в количестве участников – в этом году их более 5000, – и в увеличении количества и качества экспонентов. Важно, что мы тут же обсуждаем, как можно тиражировать представленные здесь конкретные разработки для достижения технологического суверенитета. Здесь большое количество молодежи находит своего квалифицированного заказчика для того, чтобы их изобретения получили путевку в жизнь», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Участники

По составу участников и гостей конгресса около 1900 человек – представители высших учебных заведений: университетов, институтов, академий, более 1300 человек – сотрудники научно-исследовательских институтов. Впечатляющей была и география представительства участников: 85 регионов Российской Федерации и 36 иностранных государств, таких как Армения, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Республика Беларусь, Республика Куба, ЮАР и другие.

«С каждым годом конгресс становится все более значимой площадкой для продвижения нашего присутствия в мировом научном пространстве. Этому способствуют все проводимые научно-просветительские мероприятия конгресса, демонстрация передовых наукоемких технологий, познавательные лекции мэтров нашей науки, да и просто совместные активности гостей. Расширение географии представительства участников позволит разрушить стереотип российского ученого, созданный Западом, и будет способствовать популяризации достижений российской науки», – считает советник президента Российской Федерации, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Антон Кобяков.

Средний возраст участников профессионального сообщества на конгрессе – 30 лет, а самому юному – 11 лет. Одним из участников конгресса стал 13-летний изобретатель Юрий Мельников, студент 7-го класса гимназии «Сколково». Его проект «Ем полимер» (биоконтейнер, который перерабатывает полиэтилен в этиленгликоль и органику) представил «Сколтех».

Комментируя возраст участников конгресса, Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков сообщил, что «в возрастной когорте до 30 лет на конгресс пришло на несколько сот человек больше, чем в предыдущие годы, и тренд изменился с отрицательного на положительный. Во всех других возрастных группах у нас рост уже устойчивый все последние годы». Что же касается инженеров, добавил министр, то спрос на них большой: «Это очевидно, потому что количество проектов технологического суверенитета каждый год увеличивается. Сейчас речь идет о новых 10–15 мегапроектах, которые обсуждаются в том числе в правительстве», – сообщил глава ведомства.

Среди участников конгресса более 1100 человек имеют ученую степень кандидата наук, зарубежные степени или PhD – более 50 человек, степень доктора наук – более 240 человек. Количество вузов, принявших участие в мероприятии, насчитывает около 410 учреждений, из них 24 – иностранных высших учебных заведения.

Деловая программа

Деловая программа конгресса была насыщенной и разнообразной: 157 мероприятий за три дня. В обсуждении ключевых задач, которые стоят перед современной наукой, приняли участие более 730 спикеров, модераторов и докладчиков, российских и иностранных экспертов, в числе которых ученые с мировым именем, бизнесмены и представители органов власти.

В этом году центральная тема конгресса – «Пространство возможностей и развития» – отражает актуальную внутреннюю и международную повестку в области науки и научной кооперации.

Деловая программа включала пять тематических треков:

• Открывающей сессией первого трека – «Большие вызовы – возможности для развития» – стала дискуссия на тему «Природоподобные технологии: новая эра развития человечества» под руководством президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука. Актуальность повестки сессии «Какова химия, такова и жизнь: микро- и малотоннажная химия на службе человека» диктуется необходимостью технологической защищенности России в сфере изготовления катализаторов, полимеров, реактивов для научных исследований и серийного производства новых материалов. Не менее значимая дискуссия состоялась в рамках сессии «Научное оборудование: российские решения для комфортной и эффективной работы», модератором которой выступила директор АНО «Центр развития научных и образовательных инициатив» Ольга Тарасова. Она рассказала об истории создания проекта «Наша Лаба». Сложную тему, требующую глубоких предметных знаний, обсудили на сессии «Генетика: глобальный вызов». Директор по стратегическому развитию «ЭФКО» Владислав Романцев поделился опытом «ЭФКО» в разработке ферментов и дрожжей для пищевой промышленности и подчеркнул, что без налаживания данного производства достичь технологической эффективности невозможно.

• В ходе мероприятий второго трека – «Возможности Десятилетия науки и технологий в России» – ученые и эксперты обсудили проекты, которые позволяют решить ключевые задачи Десятилетия: «Университет для самых маленьких: развитие проекта «Научные детские площадки»», «Научно-популярный туризм: результаты второго года и перспективы», «Развитие человеческого капитала со школьной скамьи», «Женщины в науке: тенденции и перспективы», «Наука и университеты: новый драйвер роста», «Молодежь в науке: формируя интерес к открытиям». На ключевой сессии «Развитие отечественной науки в ХХ веке как фундамент современных научных прорывов» участники рассказали о научном заделе ХХ века и великих ученых. Ярким событием этого трека программы стала интерактивная встреча с российскими космонавтами «Быть первым» с подключением российского сегмента Международной космической станции, в рамках которой прошло прямое включение с космонавтами Роскосмоса, находящимися на борту МКС.

• В рамках третьего трека – «Пространство страны – пространство возможностей» – в ходе дискуссии «Лучшие практики региональных мер поддержки» участники обсудили специфику имеющихся мер поддержки молодых ученых в субъектах, а также возможность их тиражирования. О своих региональных мерах поддержки молодых ученых рассказали представители Кемеровской области, Республики Башкортостан, Новосибирской области, Москвы, Камчатского края, Тульской области, Краснодарского края и Томской области.

• Ключевые сессии четвертого трека деловой программы – «Пространство международного научно-технического сотрудничества» были посвящены вопросам взаимодействия научного сообщества России и Ирана, стран БРИКС и Африки. В настоящее время сотрудничество стран БРИКС по линии науки, технологий и инноваций является одним из самых динамично развивающихся и насыщенных направлений пятистороннего взаимодействия.

• Участники сессий пятого блока – «Инструменты развития» – уделили внимание развитию науки с точки зрения внедрения финансовых и нефинансовых практик, стимулирующих снятие барьеров в развитии технологических стартапов, научной и образовательной коммуникации между учеными и бизнесом. В рамках сессии «От научных законов к законам о науке» были затронуты вопросы развития законодательства в научной сфере и разработки законодательных инициатив, направленных на повышение эффективности научной деятельности в России.

Сессии охватили весь спектр тем и направлений: – научных, популяризаторских, креативных. Состоялось много профильных сессий по медицине: «(Генетические технологии для обеспечения биологической безопасности», «Новый этап исследования физиологии и патологии органов на уровне индивидуальных клеток», «Настоящее и будущее междисциплинарных исследований мозга»); климату: «(Климатические исследования: шанс сохранить планету», «Исследования океана: безграничные научные глубины», «Природоохранная генетика: генофонд диких животных и вызовы нового времени»); по космической тематике: «(Новые высоты в освоении космического пространства», «Большие вызовы – возможности для развития», «Дальнее небо»: технологические фронтиры спутникостроения, обработки данных и систем выведения»).

В ходе дискуссий обсудили развитие национальных проектов и инициатив Десятилетия науки и технологий в России: удалось ли создать гармоничное научное пространство и сформировать ценность науки в глазах общества и бизнеса. Отдельный блок вопросов затронул международную повестку: – создание благоприятных условий для воплощения совместных научных проектов и развитие отношений во всех сферах научной деятельности, в том числе в образовании.

Мероприятия деловой программы проходили в различных форматах: экспертных сессий, панельных дискуссий, круглых столов, паблик-токов, питч-сессий, практикумов и лекций.

В рамках научно-познавательного трека «Возможности роста: лекции выдающихся ученых» состоялись встречи с учеными и академиками Российской академии наук. За три дня работы конгресса было прочитано порядка 20 лекций.

Тематика лекций – обширна, о чем говорят их названия: «Как связаны память и мышление» Константина Дудина, мнемотехника, двукратного рекордсмена по запоминанию, основателя Школы развития памяти; «Наука в области искусственного интеллекта» Александра Крайнова, директора по развитию технологий искусственного интеллекта компании Яндекс; «Историческая генетика: исследование прошлого по древней ДНК» Евгения Рогаева, научного руководителя Научно-технологического университета «Сириус»; «Современные вызовы авиационной отрасли: позиция России в международной авиации» Сергея Чернышева вице-президента, академика Российской академии наук, научного руководителя Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского и другие.

В формате открытого микрофона состоялось выступление академика Юрия Оганесяна - ученого, чье имя еще при жизни «увековечено» в таблице Менделеева: 118-й элемент называется «оганесон». Российский физик, научный руководитель лаборатории ядерных реакций имени Г.Н. Флерова объединенного институт ядерных исследований (ОИЯИ) Юрий Оганесян получил мировую известность благодаря исследованиям по синтезу и изучению свойств новых элементов таблицы Менделеева. Выступая перед участниками мероприятия, он отметил, что нужно продолжать искать тяжелые элементы в природе. «Вопрос открыт – не надо ставить точку. То, что новые элементы не удается найти в природе, говорит о том, что «плохо искали»», — подчеркнул ученый.

Традиционно на конгрессе прошло заседание Координационного комитета Десятилетия науки и технологий.

Заключительным мероприятием стало пленарное заседание конгресса «Наука: пространство возможностей», которое прошло под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко. Он представил участникам заседания ученых, которые достигли успеха в своей научной деятельности, совершили открытия, возглавили наукоемкие компании и научно-образовательные центры. Молодые исследователи рассказали о своей научной работе, поделились историями своего профессионального успеха и перечислили качества, которые нужны ученому, чтобы преуспеть в карьере.

Международное сотрудничество

Вопросам международного сотрудничества на конгрессе был посвящен ряд мероприятий. На сессии «БРИКС: Россия – страна-председатель 2024 года» спикеры отметили, что неформальное объединение стран БРИКС позволяет вести конструктивный диалог, поскольку у БРИКС фундаментальными ценностями являются уважение суверенитета и интересов друг друга и стремление к справедливому миропорядку. В октябре 2024 года в Казани пройдут мероприятия в рамках председательства России в объединении БРИКС. Оператором мероприятий выступает Фонд Росконгресс.

О научно-технологическом сотрудничестве России и африканских государств речь шла на сессии «Россия – Африка: наука и образование в целях развития». Экс-президент ЮАР Табо Мбеки сказал: «Многие на Африканском континенте ожидают от Российской Федерации продолжения тех начинаний, которые были заложены Советским Союзом в части помощи Африканскому континенту в области образования, и в частности в развитии кадров. Это критически важные задачи, и мы с нетерпением ждем продолжения этого исторического сотрудничества».

Обсуждая научно-техническое сотрудничество России и Ирана, помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко отметил, что «в последнее время успешно развивается сотрудничество России и Ирана во многих сферах, в том числе научно-образовательное сотрудничество в естественных и гуманитарных науках и научно-технологическое сотрудничество в атомной сфере».

Тему международного сотрудничества продолжили молодые ученые из стран, входящих в Международную ассоциацию академий наук, на сессии «Молодые ученые: наука без границ». Они обсуждали окна роста – перспективные направления научного сотрудничества для запуска новых проектов. Вице-президент Российского химического общества имени Д.И. Менделеева академик РАН Юлия Горбунова отметила, что наука едина и не должна делиться на какие-то отдельные изолированные страновые и региональные проекты. Россия осознает свою глобальную ответственность и готова делиться имеющимися наработками и содействовать совместным исследованиям. «Мы ни от кого не закрываемся. А будущее за молодыми учеными», – заявила спикер.

Выставочное пространство

Среди выставочных проектов и экспонентов конгресса – «Научная гостиная: 100 вопросов академику», «Наша Лаба», выставка инициатив Десятилетия науки и технологий в России «Аллея регионов».

Экспозиция Научной гостиной – пространство, где ведущие российские научные лаборатории и стартапы представили свои проекты и технологии для организации «дома будущего». Среди экспонатов – роботы, новые материалы и приборы, которые можно потрогать и примерить на себя. Например, увидеть, как печатают еду на принтере, выпить кофе от робота-бариста и примерить кроссовки с автоматической шнуровкой. За время проведения конгресса было разлито порядка 1650 научных коктейлей с использованием компонентов пищевой химии российского происхождения, изготовлено около 750 брелоков из переработанного пластика.

Помимо цифровых технологий, улучшающих жизнь человека, в «Научной гостиной» были представлены разработки в области сельского хозяйства.

Создателями инновационных проектов, представленных на экспозиции, стали ученые из МГУ, Сибирского федерального университета, Национального центра зерна имени П.П. Лукьяненко, Всероссийского НИИ масличных культур им. В. С. Пустовойта, Федерального исследовательского центра «Субтропический научный центр РАН» (ФИЦ СНЦ РАН), Федерального научного центра биологической защиты растений, Кубанского государственного медицинского университета Минздрава РФ и других учреждений. Во дворе «Умного дома будущего» располагалась детская научная площадка, разработанная компанией Ньютон Парк из Красноярского края.

«Научная гостиная» работала при поддержке Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию и Всероссийского проекта по популяризации науки НАУКА 0+.

Кроме того, на площадке Научной гостиной было проведено свыше 20 встреч с академиками и представителями научного сообщества. Ученые охотно делились своим опытом построения научной карьеры и отвечали на вопросы гостей конгресса.

На стенде «Наша Лаба» – новейшие образцы научного оборудования, расходных материалов и реактивов, производимых в России и Беларуси.

Одним из ведущих мероприятий конгресса стала выставка «Аллея регионов», которая проводилась в разрезе реализации 18 инициатив Десятилетия науки и технологий в России. В ее пространстве – экспозиция о научном потенциале регионов и федеральных округов страны.

На выставке были представлены стенды ведущих образовательных учреждений, государственных и частных компаний, которые занимаются развитием наукоемких технологий в России: Центральный научно-исследовательский институт робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК), Лаборатория «Климат и океан», Совместное предприятие «Квантовые технологии» (СП «Квант»), Научно-образовательный центр мирового уровня «Нижегородский НОЦ», Платформа университетского технологического предпринимательства (ПУТП), выставка «300 лет Российской академии наук», «Медиастудия III конгресса молодых ученых», Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых» (РДДМ), Агентство Инноваций, Центр одаренных детей Ивановской области «Солярис» и проект СЛОН, Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук (ФИЦ Биотехнологии РАН), Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР), Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», СИБУР, Госкорпорация «Росатом», СБЕР. Площадь экспозиции в этом году составила порядка 6000 кв. м.

В рамках выставки в Сочи прошли этапы «Кубка РТК». Соревнования мобильных роботов проводились на уникальном испытательном полигоне, состоящем из участков, имитирующих условия пересеченной местности и урбанизированной среды, а также последствия катастроф. Участие в соревнованиях приняли более 80 молодых инженеров, студентов и школьников из России и Белоруссии, тех, кто увлекается робототехникой, электроникой, конструированием, программированием и создает робототехнические комплексы для работы в экстремальных условиях. Команды привезли роботов на различной элементной базе, начиная от робототехнических конструкторов и заканчивая робототехническими комплексами, умеющими работать в автономном режиме, полностью сконструированными и собранными участниками.

Объединенный стенд НОЦ

В рамках национального проекта «Наука и университеты» на площадке конгресса молодых ученых были выставлены экспонаты 15 научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ) и их партнеров. Свои разработки продемонстрировали Нижегородский НОЦ, Евразийский НОЦ, НОЦ «Кузбасс», АНО «УК НОЦ Юга», НОЦ «Инновационные решения в AПК», Западно-Сибирский НОЦ, НОЦ «Байкал», НОЦ «МореАгроБиоТех», Уральский НОЦ «Передовые производственные технологии и материалы», НОЦ «Север: территория устойчивого развития», АНО «НОЦ ТулаТЕХ», АНО Пермский НОЦ «Рациональное недропользование», НОЦ «Енисейская Сибирь», НОЦ «Инженерия будущего», САФУ и НОЦ «Арктика», ЮУрГУ, «Росбиотех», «Татнефть», «Сколтех» и МИИГАиК.

Научно-образовательные центры уже передали для внедрения в производство более 2000 конкурентоспособных технологий и создали более 13 тысяч высокотехнологичных рабочих мест.

Посетители стенда могли наглядно ознакомиться с достижениями российских ученых в самых разных областях – от космических и беспилотных аппаратов до проектов в сфере медицины, квантовой коммуникации и новых материалов. Важно, что экспонаты созданы совместно с ведущими промышленными предприятиями, государственными корпорациями и частным бизнесом и полностью отвечают современным социально-экономическим вызовам, стоящим перед страной.

Школа РНФ

Ежегодно в рамках конгресса проводится «Школа РНФ», которая позволяет организовывать встречи с руководителями молодежных грантов – молодыми лидерами науки и обсуждать волнующие их проблемы. В этом году более 250 исследователей – победителей президентской программы исследовательских проектов Фонда приняли участие во встречах с ведущими учеными.

За прошлый год Фонд поддержал 708 организаций и около 53 тысяч ученых, из которых большинство – 38 тысяч – это молодые исследователи и специалисты.

Медиастудия

В дни проведения III Конгресса молодых ученых на федеральной территории «Сириус» работала медиастудия. Ученые, популяризаторы науки, представители бизнеса и органов власти рассказывали о том, как прошел второй год Десятилетия науки и технологий, поделились лучшими практиками научной популяризации и вовлечения молодежи в сферу науки и технологий. За эти дни студию посетили около 50 гостей.

Главными спикерами трансляции стали молодые ученые, участники встречи с президентом Владимиром Путиным: первый заместитель директора по науке Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Юлия Дьякова, доцент кафедры биотехнологии Тульского государственного университета Ольга Каманина, директор по инновациям Группы компаний «ЭФКО» Ростислав Ковалевский, начальник научной водолазной службы Беломорской биологической станции имени Н.А.Перцова Биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Александр Семенов и ведущий научный сотрудник направления «Генетика» Научного центра генетики и наук о жизни Университета «Сириус» Андрей Манахов.

Интервью ведущим медиастудии, журналистам Сергею Малоземову и Марии Рыбаковой, также дали Заместитель Председателя Правительства Российской с Федерации Дмитрий Чернышенко, помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, Министр здравоохранения Михаил Мурашко, генеральный директор Российского научного фонда Александр Хлунов и многие другие.

Между выступлениями экспертов и гостей медиастудии зрители смогли увидеть фильмы, информационные ролики и анонсы научно-популярных проектов. Среди них – научно-популярные шоу «Точка науки» и «Наука для всех», документальные фильмы «Вдохновленные наукой» и «От атома до природоподобных технологий», а также выпуски научного стендапа Science Slam и многое другое.

Соглашения

На конгрессе состоялось подписание 23 соглашений по разным направлениям сотрудничества. Среди подписантов – научно-образовательные центры мирового уровня, вузы и технологические компании. Больше всего соглашений было подписано НОЦ «ТулаТЕХ» (12 соглашений).

Культурная программа

Помимо обширной деловой программы конгресса, участникам предложили разнообразную культурную программу, мероприятия которой прошли в формате открытых лекций, музыкальных квизов и интеллектуальных игр. Также перед молодыми учеными выступили популярные музыкальные группы Uma2rman, «Пицца» и «Курортный проспект».

Более 3,5 тысяч участников конгресса имели возможность бесплатно посетить тематический парк развлечений «Сочи Парк».

Состоялся финал Университетской лиги научных слэмов. Science Slam – это научно-популярное шоу, на котором ученые понятно и интересно рассказали о собственных научных исследованиях и разработках. В конкурентной борьбе самым убедительным и успешным спикером стал кандидат философских наук, доцент кафедры философии и гуманитарных наук Новосибирского государственного университета экономики и управления Павел Кайгородов.

В течение трех дней работы конгресса участники смогли посмотреть фильмы Фестиваля актуального научного кино («ФАНК): «Идеи и технологии, меняющие мир», «Музыка звезд», «Зрительная полоса», «Век человека», «Меня приводит в движение свет». Традиционно в программу был включен турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» от государственной корпорации «Росатом».

Спортивная программа

Более 850 участников конгресса молодых ученых приняли участие в мероприятиях спортивной программы.

Все дни на площадке КМУ работала Гостиная интеллектуальных видов спорта, в которой были организованы турниры на Кубок Фонда Росконгресс для участников КМУ по шахматам, го и шашкам. Турнир по шахматам прошел с применением технологии idChess, которая позволяет записывать реальные партии на смартфон для последующего их анализа и разбора. Трехкратный чемпион мира по шахматной композиции Данила Павлов провел сеанс одновременной игры с молодыми учеными, а также урок по решению логических шахматных задач. Гроссмейстер Илья Филиппов провел мастер-класс по шахматным ловушкам. Мероприятия Гостиной интеллектуального спорта были организованы при поддержке Федерации шахмат России.

Впервые на конгрессе при поддержке «Сколтеха» был внедрен формат лекций на ходу «Мысли в движении». Пять молодых ученых представили доклады во время сеанса скандинавской ходьбы в Олимпийском парке. В спортивной программе также дебютировал Кубок Росконгресса по теннису в парном разряде. Более 100 участников конгресса посетили экскурсию на стадион «Фишт», принимавший церемонию открытия Олимпиады-2014, чемпионат мира по футболу 2018 года и другие глобальные спортивные события.

Спортивная программа была сформирована спортивной платформой Фонда Росконгресс – «РК-Спорт».

Партнеры

Конгресс прошел при поддержке титульного партнера – государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», стратегического партнера – ПАО «Россети», официального партнера – ПАО «Сбербанк», официального партнера – АНО «Нижегородский НОЦ» и стратегического научного партнера – НИЦ «Курчатовский институт».

Конгресс молодых ученых прошел с 28 по 30 ноября 2023 года на федеральной территории «Сириус». Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленное президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022 году. Конгресс объединил представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное – молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.

Организаторами конгресса молодых ученых выступили Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий – АНО «Национальные приоритеты».