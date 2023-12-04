Заключительным мероприятием III Конгресса молодых ученых стало пленарное заседание на тему «Наука: пространство возможностей». Оно прошло под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко. Во вступительном слове он сказал: «Первоочередная задача, поставленная Владимиром Путиным – укрепление технологического суверенитета. Для этого страна должна сама себя обеспечивать всей критически значимой продукцией – микроэлектроникой, станками, транспортом, медикаментами, продуктами питания. Именно такие производственные цепочки лежат в основе «мегапроектов». При этом мы понимаем, что добиться успехов в экономике в целом и в промышленном производстве в частности невозможно без ученых и их прорывных идей. Это глобальная задача для науки. Поэтому Правительство продолжит создавать все условия для комфортной работы исследователей».

По словам Дмитрия Чернышенко, сегодня в стране порядка 110 тыс. аспирантов, и с каждым годом их количество увеличивается. В этом году число бюджетных мест в аспирантуре выросло до 17,8 тысяч.

«Аспирантура – первый этап в становлении молодого ученого. После нее исследователям предстоит найти место работы – для этого открываются молодежные лаборатории. В 2024 году будет создано уже порядка 900 таких лабораторий, сейчас их 740 и все они сфокусированы на приоритетных направлениях. 86% открытых в прошлом году молодежных лабораторий занимаются новой медициной, микроэлектроникой, новой энергетикой и другими важными сферами. Каждая лаборатория – это уникальная исследовательская тематика и вновь создаваемый коллектив», – отметил вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко представил участникам заседания молодых ученых, которые достигли успеха в своей научной деятельности, совершили открытия, возглавили наукоемкие компании и научно-образовательные центры. Молодые исследователи рассказали о своей научной работе, поделились историей своего профессионального успеха и перечислили качества, которые нужны ученому, чтобы преуспеть в карьере.

О реализации своих научных планов рассказал заведующий лабораторией нанобиотехнологий МФТИ, руководитель направления «Нанобиомедицина» Научно-технологического университета «Сириус» Максим Никитин, который помимо фундаментальных исследований, активно развивает прикладные разработки и, в частности, организовал малое предприятие по разработке и производству научного оборудования и реагентов. Он отметил, что перспективные стартапы помогает реализовать фундаментальная наука, которая не только дает базу для передовой разработки, но и приучает исследователя мыслить, все что ты делаешь должно быть «первым в мире и лучшим в мире».

«Наука развивается все быстрее, становится технологически сложнее, и все больше деталей научных исследований остается у исследователей в ноу-хау - за рамками научных публикаций. Есть шанс, что для того, чтобы в будущем успешно делать передовые научные разработки, надо будет обладать полным технологическим циклом. Молодым ученым не стоит бояться реализовывать все: от идеи до продукта - это очень интересно и захватывающе! Главное, воспитывать в себе трудолюбие, креативность и привычку не просто «много работать», а привычку добиваться результата», — подчеркнул Максим Никитин.

Председатель Совета федеральной территории «Сириус», руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева пожелала научных успехов Максиму Никитину и заявила, что формат Конгресса уникален, а «Сириус» имеет широкие возможности для фундаментальных и прикладных научных исследований, и готов в 2024 году принять всех желающих молодых ученых.

Поделился своим опытом исследований руководитель научной группы Российского квантового центра Алексей Федоров, работающий над созданием и развитием квантовых компьютерных технологий. Он сообщил, что сегодня фундаментальные исследования для области квантовых технологий имеют важное значение. Новый квантовый компьютер создается в кооперации с Росатомом, т.е. идет процесс трансформации фундаментальных исследований в технологии. «Мы решаем фундаментальные исследовательские и практические задачи по изучению свойств мельчайших объектов нашего мира. Для успеха в этой работе ученый должен быть креативным и настойчивым», - заявил ученый.

Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев поддержал научные разработки Алексея Федорова и подчеркнул: «В ближайшие десятилетия нас ждет борьба за умы. Кто выиграет эту борьбу, тот и создаст новый технологический ландшафт, новое понимание фундаментальной и прикладной науки.

Что уже удалось сделать, к примеру, по квантовым технологиям? Удалось начать разговаривать с учеными на одном языке, вытянуть теоретиков в практическое измерение. Ученые поняли, что мы можем дать и что хотим получить взамен».

О своем пути в науке рассказала заведующая группой генной иммуноонкотерапии ИБХ им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова, заместитель директора Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Ирина Алексеенко. Она вместе с командой занимается созданием нового лекарственного препарата для иммунотерапии рака, который сейчас находится на стадии клинических исследований. «Если ученый смог заработать на технологии, которую он создал – это грандиозно! Хотя бы потому, что эти средства можно будет вложить в создание новых решений. Прикладные исследования дают тебе возможность еще при жизни увидеть, как то, что ты делаешь, помогает людям и спасает им жизни. Единственное, о чем я жалею, что при разработке препарата мы двигались медленнее, чем могли бы. А скорость очень важна при создании новых разработок, потому что от того, как быстро вы работаете и достигаете своих целей, зависит здоровье, в нашем случае – пациентов», - пояснила Ирина Алексеенко

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко пожелал Ирине Алексеенко успехов в очень актуальной для человека научной работе по созданию новых лекарств и сообщил, что министерство реализует проект «Наука для человека» и пилот «Ярмарка научных разработок». Он считает, что фундаментальные и прикладные исследования, а также практическое внедрение новых лекарственных форм непростой, трудоемкий, порой долговременный, но и обязательно необходимый путь.

Своим видением успешного воплощения научных замыслов поделился генеральный директор научно-исследовательского центра по разработке и тестированию продуктов из полимеров ООО «Сибур ПолиЛаб» Константин Вернигоров, создающий новые полимеры. Он пояснил: «Во-первых, важно системное мышление, которое формируется во многом благодаря фундаментальному образованию. Оно позволяет рассмотреть любой процесс в комплексе, будь то производственный процесс, процесс разработки и вывода новых продуктов на рынок или бизнес-процесс. Комплексное мышление помогает увидеть возможности по улучшению процесса, а также выявить его текущие проблемы. Второе - важно собрать вокруг себя команду единомышленников, то есть так структурировать интересы разных коллег из разных направлений, чтобы каждый видел свой вклад в решении задачи. И, наконец, когда есть команда и есть цель – нужно взять на себя ответственность за результат, за людей, которые в тебя поверили, и организовать процесс, чтобы все получилось».

Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий порадовался успехам своего выпускника и отметил, что без фундаментального образования нельзя решить ни одну проблему и напомнил, что на решение теоремы Ферма потребовалось 300 лет. «Зато теперь мы имеем криптографию, алгебраическую геометрию и банковское дело. В современной науке важны качественное высшее образование, междисциплинарность, желание познавать и создавать новое, и конечно везение. Поэтому сегодня в МГУ имени М.В.Ломоносова учится более 50 тысяч студентов», — подчеркнул ректор.

О важности подготовки научных кадров рассказал директор Пермского научно-образовательного центра мирового уровня «Рациональное недропользование» Павел Илюшин, который работает над созданием новых экосистем. Он подчеркнул, что «в эпоху перехода к инновационной экономике ученые и бизнес должны функционировать в одной экосистеме. Только высококвалифицированные кадры могут обеспечить конкурентоспособность за счет высокой технологичности и эффективности. Взаимное доверие и сотрудничество ученых и бизнеса – вот путь к успеху».

Как отметил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, Пермский НОЦ — пример того, как молодые кадры интегрируются в решение реальных инженерных задач. Научно-образовательные центры (НОЦ) решают проблемы подготовки и оттока квалифицированных кадров в регионах, а также являются инструментом взаимодействия науки и производства. «Надо развивать систему университетов и институтов в регионах страны, потому что все компании сегодня испытываю дефицит в квалифицированных кадрах на местах», - считает министр.

Завершила выступления молодых ученых директор АНО «Центр развития научных и образовательных инициатив», председатель Молодежного совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Ольга Тарасова, соавтор цифрового сервиса «Наша Лаба».

Она считает, что «универсальных инструментов нет, а цифровые сервисы нужно создавать для решения конкретных задач и важно, чтобы это было своевременно. Для этого нужны правильное целеполагание, кооперация команд и сообществ, и самое важное - работа на результат». По поводу универсального инструмента Ольга Тарасова пояснила: «Если в команде один «выгорает» от большой нагрузки, нужно чтобы другой включил зарядное устройства. Другого рецепта нет. Батарейка села – нужно подзарядиться»

Помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко пожелал всем молодым ученым успехов в научной работе и воплощения своих идей и сказал: «Конгресс молодых ученых – это батарейка для всех нас. Он состоялся благодаря молодым ученым. Они вдохнули в него жизнь и привнесли новые смыслы. Вы несете ответственность за то, что будет дальше, вы создаете будущее и вам в нем жить. Вы ответственны за нашу страну, за себя и будущие поколения! Удачи нам всем и во всем. В вашей научной работе она очень важна!»

В рамках мероприятия состоялось торжественное награждение победителей 64 Международной математической олимпиады 2023 года. Награды победителям вручил помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко. Серебряную медаль вручили Прозорову Павлу Константиновичу. Золотыми медалями награждены: Гнусов Александр Алексеевич, Кузнецов Роман Владимирович, Хисамутдинов Эльдар Раилевич, Волкова Алиса Алексеевна и Коптилин Ратибор Ильич.

Конгресс молодых ученых проходит 28-30 ноября 2023 года на федеральной территории «Сириус». Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022 году. Конгресс объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное – молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.

Организаторами Конгресса молодых ученых выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий – АНО «Национальные приоритеты».