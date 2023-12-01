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Молодежь в науке: формируя интерес к открытиям

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Владимир Астапкович/РИА Новости

30 ноября в рамках деловой программы III Конгресса молодых ученых состоялась сессия «Молодежь в науке: формируя интерес к открытиям».

Модератор сессии советник Руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Павел Хлопин попросил спикеров поделиться с участниками своим видением о том, как замотивировать молодого человека заниматься наукой и какие существуют сегодня меры поддержки для тех, кто выбрал своим призванием науку. Он также рассказал, что «сегодня формируется комплексная система молодежной политики на всех уровнях исполнительной власти и создаются отдельные профильные структуры, отвечающие за молодежную политику в стране под эгидой Росмолодежи. «Ключевой задачей такой системы является вовлечение молодежи в научную деятельность. Сегодня научные сообщества и научно-исследовательские коллективы сосредоточены на решении стратегических задач, стоящих перед страной, которые определят ее развитие на долгие годы. Для закрепления роли России в качестве одной из ведущих мировых научных держав крайне необходимы молодые и амбициозные научные кадры», — сказал модератор.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Денис Аширов считает актуальной задачу популяризации научной деятельности в молодежной среде в условиях нынешней геополитической и санкционной обстановки. Он рассказал, что «научный трек интегрирован во все планы и проекты Росмолодежи. В текущем году в агентстве рассмотрено 885 инициатив и одобрены к реализации 143 проекта на общую сумму 61 млн рублей. Кроме того, сегодня ведомство ведет 27 тематических форумов, в которые внедрена научная компонента. В 2024 году эта работа будет продолжена с перспективой расширения направлений. В этой деятельности актуален запрос на расширение научного волонтерства, т.к. из волонтера может вырасти лаборант, а затем и полноценный ученый. Разработаны методические рекомендации по этой задаче и уже подготовлены 4500 волонтеров, из которых 650 глубоко вовлечены в науку. Создается инструментарий для работы научного трека - Круглогодичный центр компетенций по приоритетному направлению «Наука» в Архангельске и в Ставропольском крае уже работает Центр знаний «Машук», — добавил Денис Аширов. Кроме того, он отметил важный вклад предстоящего Всемирного фестиваля молодежи в развитие молодежного научного сотрудничества: «Фестиваль соберет на своей площадке в том числе и молодых ученых со всего мира. Поэтому в рамках содержательной программы Фестиваля будет и научный трек, который через различные форматы позволит рассказать о научном потенциале нашей страны, вдохновить наукой молодежь и в то же время даст возможность молодым ученым из разных стран объединиться и выстроить взаимосвязи для дальнейшего научного сотрудничества».

Директор департамента по работе с образовательными организациями Российского общества «Знание» Альбина Бикбулатова подчеркнула, что в вопросе популяризации научной деятельности важна работа наставника уже со школьной скамьи. Для этой работы требуются как наставники с нестандартным мышлением, так и университетско-институтский лекторский корпус с большим жизненным и профессиональным опытом, поскольку сегодня запрос в стране на инновации просто огромен».

Главный редактор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Татьяна Матвеева обратила внимание участников на популяризацию знаний и науки в цифре. Причем для разных возрастных категорий нужен свой язык и свои лидеры. Она рассказала, что сегодня работа выстроена с возрастными категориями 6-12 лет и до 35 лет. «К этой работе активно привлекаются и блогеры, например, в шоу «Наука для всех». Создаются различные игровые сериалы: «Теория большого взрыва», «Марс - ты рядом», «Российский квантовый центр» и др., а также детские лекции по 6-8 минут», — проинформировала спикер.

Председатель правления ассоциации выпускников Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова Елена Доценко рассказала о создаваемом в Архангельске Круглогодичном центре компетенций «Наука», который начнет свою работу в 2024 году. «В настоящее время ведется отбор контингента из числа талантливых и заинтересованных в научной работе претендентов. Возможности Центра по сопровождению контингента оцениваются до 3000 человек в год. Им будет обеспечена поддержка научного сообщества, экспертное сопровождение и оценка их работы», — завершила Елена Доценко.

Руководитель департамента проектов патриотической направленности Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Дарья Козырева поделилась с участниками своим видением как профориентировать школьников к выбору научного пути. Она считает, что «уже в школьном возрасте надо закладывать в ребенка правильные научные ориентиры с «огоньком». Задача – организовать максимально возможное касание ребенка с будущей профессией, в т.ч. и с наукой и результатами ее использования в жизни человека. Поскольку регионы страны имеют свои особенности, то они сегодня самостоятельно формируют повестку по профессиональной ориентации учащихся. Каждый ребенок должен найти себя в жизни и быть максимально полезен своей стране», — подчеркнула спикер.

Конгресс молодых ученых проходит 28-30 ноября 2023 года на федеральной территории «Сириус». Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022 году. Конгресс объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное – молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.

Организаторами Конгресса молодых ученых выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий – АНО «Национальные приоритеты».

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