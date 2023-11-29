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В конгрессе молодых ученых приняли участие около 5000 человек из 85 регионов России

III Конгресс молодых ученых стартовал в Парке науки и искусства «Сириус» на федеральной территории «Сириус» 28 ноября 2023 года. Деловая повестка по итогам двух дней работы насчитывает более 120 мероприятий – прошли стратегические сессии, круглые столы и мастер-классы, презентации проектов. Кроме того, два дня Конгресса были насыщены спортивными и культурными мероприятиями.

В первые два дня работы III Конгресса приняли участие около 5000 человек из 85 регионов Российской Федерации, включая новые регионы, более чем из 35 иностранных государств. Стоит отметить, что среди участников III Конгресса более 970 человек имеют ученую степень «кандидат наук», а степень доктора наук - более 180 человек.

В рамках работы первого дня прошли ключевые сессии, которые касались вопросов развития природоподобных технологий в России, мер поддержки выпуска малотоннажной химии, развития направления производства российского лабораторного оборудования и реагентов. Ярким событием деловой программы стала интерактивная встреча с российскими космонавтами «Быть первым» с подключением российского сегмента Международной космической станции, в рамках которой прошло прямое включение с космонавтами Роскосмоса, находящимися на борту МКС. Тема встречи с членами отряда космонавтов Роскосмоса касалась подготовки космонавтов к космическим полетам, осуществлению космических миссий и преемственности поколений, традициям и наставничеству в отряде космонавтов, международному взаимодействию в реализации космических проектов.

Второй день работы III Конгресса был акцентирован на международной деловой повестке. В программе деловых мероприятий, прошли ключевые сессии посвященные вопросам взаимодействия научного сообщества России и Ирана, стран БРИКС и Африки. В настоящее время сотрудничество стран БРИКС по линии науки, технологий и инноваций является одним из самых динамично развивающихся и насыщенных направлений пятистороннего взаимодействия. В октябре 2024 года в Казани пройдут мероприятия в рамках председательства России в объединении БРИКС - XVI Саммит и Деловой форум стран БРИКС. Оператором мероприятий выступает Фонд Росконгресс.

В рамках научно-познавательного трека Конгресса «Возможности роста: лекции выдающихся ученых» состоялось выступление Юрия Цолаковича Оганесяна в формате открытого микрофона и прошли около 20 встреч с российскими учеными и академиками Российской академии наук. Кроме того, на III Конгрессе молодых ученых состоялась презентация проекта Солярис.Лекции о Науке (СЛОН). Это просветительский проект, цель которого – регулярно рассказывать широкой молодежной аудитории о научных разработках доступным языком. В рамках проекта молодые ученные проходят специальное обучение навыкам подготовки доклада и выступления.

В рамках культурной программы III Конгресса молодых ученых на старте мероприятия состоялся предпремьерный показ научно-популярного фильма «Как Иван Пигарев сон изучал». Фильм рассказывает об исследованиях сна выдающегося российского ученого, профессора Института проблем передачи информации РАН им. А. А. Харкевича Ивана Николаевича Пигарева, автора Висцеральной теории сна.

В рамках вечерней программы, 28 ноября, прошел отборочный тур интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» от государственной корпорации «Росатом», в котором приняли участие шесть команд: команды Росатома, институтов РАН, Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Президенте Российской Федерации, Национального центра физики и математики (НЦФМ), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и других участников III Конгресса. Победителем первого тура стала команда Ростатом, которая 29 ноября сразилась с настоящими знатоками элитарного телевизионного клуба.

Также в первый день работы III Конгресса молодых ученых состоялся финал Университетской лиги научных слэмов. Мероприятие проходило в формате коротких презентаций. Основной задачей спикеров было просто, понятно и интересно рассказать о собственных научных исследованиях и разработках. В конкурентной борьбе яркую победу одержал кандидат философских наук, доцент кафедры философии и гуманитарных наук Новосибирского государственного университета экономики и управления Павел Кайгородов. Отдохнуть от научных трудов и интеллектуальных игр в течение трех дней работы III Конгресса позволят фильмы Фестиваля актуального научного кино — «ФАНК: идеи и технологии, меняющие мир», «Музыка звезд», «Зрительная полоса», «Век человека», «Меня приводит в движение свет». Марафон научно-популярных фильмов стартовал с первого дня работы III Конгресса.

Насыщенную программу спортивных мероприятий III Конгресса молодых ученых открыл мастер-класс по настольной игре Го, который провел президент Федерации Го Краснодарского края Андрей Шунин. А масштабная шахматная программа III Конгресса, которая продлится все три дня работы мероприятия, началась с мастер-класса по шахматным ловушкам. Гроссмейстер Илья Филиппов на примерах из реальных и тренировочных партий разобрал пять ловушек в дебютах, в том числе самую известную из них – мат Легаля, получивший название в честь французского мастера XVIII века.

Первый день работы КМУ завершился теннисным турниром Кубка Росконгресса, который прошел в парном разряде. Первое место заняли Александр Гончар (заведующий лабораторией Федерального исследовательского центра Института прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова Российской академии наук ФГБНУ) и Игорь Фильчанков (студент Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского ФГБОУ ВО).

Второй день III Конгресса молодых ученых начался с уникальной конференции «Мысли в движении». Спортивная платформа Фонда Росконгресс и Сколтех собрали участников на лекторий во время сеанса скандинавской ходьбы в Олимпийском парке. Для представления доклада о своих исследованиях ученые получили 1 км или около восьми минут, после чего эстафета переходила к другому.

В продолжение большой шахматной программы, во второй день работы III Конгресса трехкратный чемпион мира по шахматной композиции Данила Павлов провел сеанс одновременной игры с молодыми учеными, а также после чего предложил мастер-класс по решению логических задач по шахматной композиции.

Завершился второй день спортивных мероприятий III Конгресса молодых ученых победой Магистра Дагестанского государственного университета Мурада Абдурахманова в Кубке Росконгресса по шашкам.

III Конгресс молодых ученых проходит 28-30 ноября 2023 года на федеральной территории «Сириус». Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022 году. III Конгресс объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное – молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.

Организаторами Конгресса молодых ученых выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий – АНО «Национальные приоритеты».

Более подробная информация о Конгрессе молодых ученых и программе мероприятий на сайте конгресс.наука.рф.

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