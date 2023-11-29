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Опубликована расширенная деловая программа Конгресса «Национальное здравоохранение 2023»

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Росконгресс

На официальном сайте 2-го Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение 2023» опубликована деловая программа с участниками экспертных дискуссий. Организаторами мероприятия выступают Министерство здравоохранения Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Организационный партнер события – Центральный институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России. Конгресс пройдет на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

«Система здравоохранения доказала свою устойчивость и готовность противостоять любым вызовам времени. В рамках Конгресса будут представлены ведущие достижения отрасли здравоохранения за последние годы. Наша задача – не только презентовать успешные практики и подвести итоги работы, но наметить дальнейшие шаги по развитию отрасли, составить дорожные карты по ключевым направлениям работы», - подчеркнул первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко.

В деловой программе Конгресса примут участие Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, председатель комитета по охране здоровья Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Бадма Башанкаев, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова Сергей Готье, генеральный директор НМИЦ кардиологии Минздрава России Сергей Бойцов, директор НМИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Алла Самойлова, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин, директор ЦНИИОИЗ Минздрава России Ольга Кобякова.

Среди других участников Конгресса – представители органов власти, медицинского и научного сообщества, некоммерческих организаций и бизнеса, а также лидеры отечественного и зарубежного здравоохранения.

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