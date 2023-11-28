На Конгрессе молодых ученых обсудили развитие природоподобных технологий

Деловая программа III Конгресса молодых ученых открылась сессией «Природоподобные технологии: новая эра развития человечества».

Ведущим сессии выступил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Начиная дискуссию, он отметил, что обеспечение устойчивого развития современного общества и сохранение мировой цивилизации является одним из глобальных вызовов настоящего времени.

Михаил Ковальчук напомнил, что 18 апреля 2017 года по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина в НИЦ «Курчатовский институт» было проведено совещание по вопросу природоподобных технологий (ППТ) и создании сети научных учреждений для работы в этой сфере.

«Тогда были созданы «Роснано» и Фонд перспективных исследований. Несмотря на то, что наша наноинициатива шла в хвосте разработок США, Китая и Японии мы пошли своим путем, понимая, что устойчивое развитие, это, прежде всего, ресурсы», — подчеркнул Михаил Ковальчук.

В целях обеспечения технологической независимости и конкурентоспособности страны, достижения национальных целей развития и опережающего развития природоподобных технологий 2 ноября 2023 года был подписан Указ президента России №818, а НИЦ «Курчатовский институт» определен головной научной организацией в этой сфере.

Указ констатировал, что идет создание нового технологического уклада.

«На сегодня мы самая богатая страна в мире – у нас есть все, и мы должны быть сильными, чтобы сберечь и сохранить для будущих поколений достаточные и пригодные к использованию различные материальные ресурсы (вода, продовольствие, энергия и др.)», — заявил спикер.

Он считает, что для этого необходимо идти путем последовательного замещения существующих технологий природоподобными технологиями, которые не наносят вред окружающему миру. Это позволит восстановить нарушенный человеком баланс между биосферой и техносферой.

«Мы можем перейти к безресурсному существованию. Такой подход был озвучен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 28 сентября 2015 г. в Нью-Йорке», — завершил приветствие Ковальчук.

Директор Института биоорганической химии имени академиков М.М.Щемякина и Ю.А.Овчинникова Российской академии наук Александр Габибов считает, что сегодня требования к ученым значительно повысились.

«От натурфилософии в начале пути человечество перешло к узкой специализации, а сегодня опять возвращается к интеграции и синтезу, чтобы правильно подсмотреть и понять, как это делает природа, в том числе и на клеточном уровне. Эволюция показала, что в исследованиях нужен синтетический подход», — отметил он.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков убежден, что в основе природоподобных технологий лежат размышления и знания о том, как устроена живая природа.

«Эти знания междисциплинарны, т.к. природа едина. Необходимо объединять усилия партнеров и научно-образовательных учреждений в этой сфере», — сказал Фальков.

Министр обозначил, что «для этого реализуется задача о создании федеральных университетов и больших научно-образовательных холдингов».

Также, по его мнению, требуется выработать принципы и критерии отнесения разрабатываемых технологий к ППТ. Кроме того, необходимо провести оценку действующих (работающих) технологий, определить их перспективы и обозначить главные приоритеты.

«Сейчас идет перезагрузка на новый управленческий цикл и эту работу мы планируем выполнить оперативно и качественно», — заверил глава ведомства.

Заместитель исполнительного директора по агробиотехнологиям компании «Иннопрактика» Владимир Авдеенко подчеркнул, что «философия — это умение обобщать и основа нашего мироощущения, которая возвращает нас к основам чистого хозяйствования. Надо сохранять плодородный слой земли, т.к. он быстро истощается».

«Для этого, — продолжил он, — мы разрабатываем новые эффективные препараты за счет достижений современной молекулярной биологии. Также на повестке дня – геномная селекция крупного рогатого скота».

Заместитель руководителя Курчатовского комплекса НБИКС — природоподобных технологий НИЦ «Курчатовский институт» Раиф Василов заявил, что «цель ППТ — сохранение биосферы для жизни человечества».

«Мы предложили миру новую модель цивилизационного развития. В основе ее и всех ППТ — энергетика. Основной источник энергии на Земле — Солнце. Это 200 тыс. тэроватт, а мощность всех электростанций Земли – 20 тэроватт. Биотопливо к 2050 году может заместить 25% традиционных энергоресурсов (сейчас его доля порядка 10%). Биоэнергетика и возобновляемые источники энергии могут стать основой для динамичного развития всех территорий страны», — считает Раиф Василов.

Директор направления научно-технических исследований и разработок государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Виктор Ильгисонис заметил, что «к числу ППТ мы должны отнести и те технологии, которые гармонично встроены в живую природу, например, колесо. Это утверждение относится и к крупномасштабной энергетике, которая необходима всему человечеству, в т.ч и для функционирования и развития искусственного интеллекта».

«Атомная энергетика может быть экологичной и эффективной. Так, отработанное ядерное топливо из могильников благодаря ППТ может использоваться вторично для извлечения полезных компонентов с последующим дожиганием в специальных реакторах на быстрых нейтронах. То есть происходит не только дожигание, но и производство нового топлива. Получается чистый замкнутый ядерный цикл. Ядерные и термоядерные технологии мы вполне можем отнести к ППТ. Мы должны гордиться тем, что наши предки создали такую отрасль. Это энергетика 2.0, т.е. зеленая энергетика», — констатировал спикер.

Заместитель директора по научной работе Российского научного центра хирургии имени академика Б.В.Петровского Илья Еремин рассказал участникам о практическом применении природоподобных технологий в медицине. Это создание имплантируемых биопротезов, биополимеров, биобинтов, биоспинальных кейджах, протезов с биодеградиремым каркасом для аорты, а также о нейромышечных интерфейсах и кардиостимуляторах.

Заместитель президента Российской академии образования, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко проинформировал, что «в современной медицине более 90 специальностей».

«Мультидисциплинарная задача для медиков сегодня — это обеспечение средней продолжительности жизни граждан страны до 78 лет. Нужно осторожно вмешиваться в процессы жизнедеятельности природы, в т.ч. и при создании человекоподобных технологий. Расшифровывая геном человека надо думать, прежде всего, о последствиях. В этой сфере очень много этических проблем и надо просчитывать куда это нас приведет», — заявил спикер.

Вице-президент НИЦ «Курчатовский институт», член-корреспондент Российской академии наук Олег Нарайкин считает, что «искусственный интеллект — это технология, которая претендует на интегральное копирование, но проблема в технической реализуемости.

«Если мы хотим воспроизвести ИИ, то нужна совершенно другая технологическая база, т.к. мощности всех компьютеров мира не хватит. Нужен переход к вычислительной технике на новых принципах — так называемый «нейромозг». Такая работа ведется в нашем научно-исследовательском центре», — завершил спикер.

Конгресс молодых ученых — ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом России Владимиром Путиным в 2022 году.

Конгресс объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное — молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.

Организаторами Конгресса молодых ученых выступают фонд «Росконгресс», Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию.

Оператор Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты».