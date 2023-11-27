На Международной выставке-форуме «Россия» в рамках представленной Ханты – Мансийским автономным округом деловой программы, оператором которой выступает Социальная платформа Фонда Росконгресс - Фонд Инносоциум, состоялась пленарная сессия «Инвестиция в человека - инвестиция в будущее. Партнерство государства, бизнеса и общества». Участники обсудили вопросы обеспечения социальной устойчивости, достижения стратегических целей социальной политики и сбалансированного экономического роста.

«Продуктом деятельности НКО является социальный капитал, который характеризует качество социальных связей в обществе. Социальные инвестиции в человека приводят к росту доверия в обществе. Совместное использование ресурсов, направляемых государством и бизнесом становится эффективнее. Мы пытаемся показать ценность коллективизма, который не отрицает самореализацию, а даёт возможность реализоваться человеку в деятельности, помогающей стране», - подчеркнул генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

«Социальные инновации чаще всего зарождаются именно в третьем секторе. За регионами закреплена компетенция, функционал социального сопровождения граждан и мы должны обеспечивать высочайшую активность с новыми предложениями, мы должны выяснять, насколько полезными для благополучателя оказываются наши проекты, должны понимать, тиражировать ли их в масштабах страны, и чего, может быть, не хватает регионам, чтобы получить больший эффект», - отметила губернатор Ханты – Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

«Мы делаем общественно доступными инструменты прогнозирования ценности образования. Груз инвестиций в человеческий капитал под силу нести только государству и крупным работодателям. Но прогноз рынка труда не может формироваться односторонне со стороны государства. Это должен быть консолидированный объём значимых усилий как государства, так и работодателя. Программа «Профессионалитет» имеет очень хорошие показатели реализации – это как раз устранение перекоса на рынке труда, который формировался на протяжении нескольких последних десятилетий», - подчеркнул Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

Модератором сессии выступиk заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Андрей Соколов. Участие в дискуссии приняли Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова, генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин, директор дивизиона «Качество жизни» АСИ Александр Пироженко, директор института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова, директор по устойчивому развитию, член исполнительного комитета (правления) АО «Русал» Ирина Бахтина, директор – координатор социокультурных программ ВЭБ.РФ Олег Ракитов.