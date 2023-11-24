На III Конгрессе молодых ученых обсудят партнерство науки и искусства

28-30 ноября 2023 года в Парке науки и искусства «Сириус» пройдет III Конгресс молодых ученых. Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию.

Оператор Десятилетия науки и технологий – АНО «Национальные приоритеты».

«Потенциал молодых специалистов и ученых особенно востребован в самой динамично развивающейся сфере современной экономики — креативных индустриях. Молодость и творчество неразрывно связаны, но, чтобы успешно конкурировать, необходимо развиваться. Конгресс выступает в качестве уникальной площадки общения активных молодых специалистов и опытных профессионалов креативной отрасли, здесь генерируются принципы, формирующие условия для синтеза и интеграции научных и творческих проектов в федеральном масштабе. Молодые таланты, занятые в научной и технической сфере, создают ядро креативного класса, выступающего локомотивом экономики страны», — подчеркнул советник президента РФ Антон Кобяков.

Социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум представит на III Конгрессе молодых ученых сессии, продвигающие креативную повестку в научной среде и формирующие условия для интенсивного привлечения молодых специалистов научного сообщества к реализации высокотехнологичных проектов с целью достижения наибольшего экономического эффекта.

Различные аспекты использования современных технологий в искусстве эксперты, представители науки и искусства обсудят в ходе работы тематических сессий: «Художник vs технологии. Новые грани партнерства науки и искусства», «Наука в кино: как работает режиссер, что думает ученый, что видит зритель?» — сессия проводится в рамках проекта Академии «Дух огня» и «Музей как витрина научного и технологического прогресса».

А дискуссия «Наука и искусство: связь времен, новые подходы в подготовке талантов и научные технологии создания шедевров» раскроет взаимосвязь научных принципов создания произведений искусства и творческого подхода в обучении будущих деятелей культуры, в том числе тех, которые позволят развивать и сохранять традиционные российские ценности в привлекательных для современного поколения форматах.

В обсуждении примет участие актер театра и кино, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.

«Симбиоз науки, практики и культуры позволяет искусству становятся более динамичным и разнообразным. Наша цель — разобраться, как технологии влияют на нас и как они меняют контексты. За счет чего многое становится более доступным и удобным, а что-то исчезает, становясь невостребованным. Должны ли мы ориентироваться на идеалы общества массовой культуры и удобство цифровых сервисов, меняющих природу человеческих коммуникаций? Мы хотим понять, как научный подход формирует культурные явления, давая возможность человеку познавать новое и развиваться», — отметила заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Елена Шумакова.

К участию в дискуссиях приглашены генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель проекта арт-кластера «Таврида» Сергей Першин, основатель проекта Butterheads, художественный руководитель Московского Оперного Дома Александр Легчаков, художник, поп-сюрреалист Павел Климов, сооснователь музея

занимательных наук Экспериментаниум Наталия Потапова, фэшн и диджитал иллюстратор, основатель школы диджитал рисования LPskyschool Ольга Лапинская, директор департамента коммуникаций госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Андрей Черемисинов, директор музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН Андрей Головнев, директор музея криптографии Лидия Лобанова, режиссеры Никита Севастьянов, Анастасия Емельянова, Денис Соколов и другие.

Организатором Академии «Дух огня» является Ханты-Мансийский автономный округ — Югра в рамках международного фестиваля кинодебютов «Дух огня».

Сила личного бренда ученого — его образ, умение просто и понятно рассказать о сложных научных процессах, увлечь слушателей рассказом — крайне важная составляющая на пути к лидерству, которая, кроме очевидного медийного контекста, позволяет привлечь внимание потенциальных инвесторов к работе ученого.

III Конгресс молодых ученых создает возможность молодым ученым усилить и поддержать навыки самопрезентации личных достижений и своих проектов. Так, в рамках Конгресса молодежное сообщество «Вызов» создаст креативное пространство «Новые лица».

Это современная видеостудия, где все желающие помощью специалистов медиа смогут подготовить видеовизитки — готовый медиапродукт, позволяющий заявить о себе и нестандартно раскрыть свою сферу деятельности и научных интересов.

А пространство арт-кластера «Таврида-Арт» представит возможности, которые помогают молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях, культуре, искусстве и науке.

Конгресс молодых ученых — ежегодное ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным в 2022 году.

Мероприятие объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное – молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.

Подробная информация о III Конгрессе молодых ученых и деловой программе на сайте конгресс.наука.рф.