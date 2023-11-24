Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Пресс-релиз

На III Конгрессе молодых ученых обсудят партнерство науки и искусства

close
100%
Пресс-служба федеральной территории Сириус

28-30 ноября 2023 года в Парке науки и искусства «Сириус» пройдет III Конгресс молодых ученых. Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию.

Оператор Десятилетия науки и технологий – АНО «Национальные приоритеты».

«Потенциал молодых специалистов и ученых особенно востребован в самой динамично развивающейся сфере современной экономики — креативных индустриях. Молодость и творчество неразрывно связаны, но, чтобы успешно конкурировать, необходимо развиваться. Конгресс выступает в качестве уникальной площадки общения активных молодых специалистов и опытных профессионалов креативной отрасли, здесь генерируются принципы, формирующие условия для синтеза и интеграции научных и творческих проектов в федеральном масштабе. Молодые таланты, занятые в научной и технической сфере, создают ядро креативного класса, выступающего локомотивом экономики страны», — подчеркнул советник президента РФ Антон Кобяков.

Социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум представит на III Конгрессе молодых ученых сессии, продвигающие креативную повестку в научной среде и формирующие условия для интенсивного привлечения молодых специалистов научного сообщества к реализации высокотехнологичных проектов с целью достижения наибольшего экономического эффекта.

Различные аспекты использования современных технологий в искусстве эксперты, представители науки и искусства обсудят в ходе работы тематических сессий: «Художник vs технологии. Новые грани партнерства науки и искусства», «Наука в кино: как работает режиссер, что думает ученый, что видит зритель?» — сессия проводится в рамках проекта Академии «Дух огня» и «Музей как витрина научного и технологического прогресса».

А дискуссия «Наука и искусство: связь времен, новые подходы в подготовке талантов и научные технологии создания шедевров» раскроет взаимосвязь научных принципов создания произведений искусства и творческого подхода в обучении будущих деятелей культуры, в том числе тех, которые позволят развивать и сохранять традиционные российские ценности в привлекательных для современного поколения форматах.

В обсуждении примет участие актер театра и кино, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.

«Симбиоз науки, практики и культуры позволяет искусству становятся более динамичным и разнообразным. Наша цель — разобраться, как технологии влияют на нас и как они меняют контексты. За счет чего многое становится более доступным и удобным, а что-то исчезает, становясь невостребованным. Должны ли мы ориентироваться на идеалы общества массовой культуры и удобство цифровых сервисов, меняющих природу человеческих коммуникаций? Мы хотим понять, как научный подход формирует культурные явления, давая возможность человеку познавать новое и развиваться», — отметила заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Елена Шумакова.

К участию в дискуссиях приглашены генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель проекта арт-кластера «Таврида» Сергей Першин, основатель проекта Butterheads, художественный руководитель Московского Оперного Дома Александр Легчаков, художник, поп-сюрреалист Павел Климов, сооснователь музея
занимательных наук Экспериментаниум Наталия Потапова, фэшн и диджитал иллюстратор, основатель школы диджитал рисования LPskyschool Ольга Лапинская, директор департамента коммуникаций госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Андрей Черемисинов, директор музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН Андрей Головнев, директор музея криптографии Лидия Лобанова, режиссеры Никита Севастьянов, Анастасия Емельянова, Денис Соколов и другие.

Организатором Академии «Дух огня» является Ханты-Мансийский автономный округ — Югра в рамках международного фестиваля кинодебютов «Дух огня».

Сила личного бренда ученого — его образ, умение просто и понятно рассказать о сложных научных процессах, увлечь слушателей рассказом — крайне важная составляющая на пути к лидерству, которая, кроме очевидного медийного контекста, позволяет привлечь внимание потенциальных инвесторов к работе ученого.

III Конгресс молодых ученых создает возможность молодым ученым усилить и поддержать навыки самопрезентации личных достижений и своих проектов. Так, в рамках Конгресса молодежное сообщество «Вызов» создаст креативное пространство «Новые лица».

Это современная видеостудия, где все желающие помощью специалистов медиа смогут подготовить видеовизитки — готовый медиапродукт, позволяющий заявить о себе и нестандартно раскрыть свою сферу деятельности и научных интересов.

А пространство арт-кластера «Таврида-Арт» представит возможности, которые помогают молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях, культуре, искусстве и науке.

Конгресс молодых ученых — ежегодное ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным в 2022 году.

Мероприятие объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное – молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.

Подробная информация о III Конгрессе молодых ученых и деловой программе на сайте конгресс.наука.рф.

Картина дня
Перемирие в секторе Газа будет коротким. Чего ждать от войны Израиля и ХАМАС
Полковник Ходаренок: Израиль продолжит уничтожение ХАМАС после перемирия
Пашинян обвинил Россию в невыполнении сделки по оружию
Работа на складе Wildberries парализована из-за рейда полиции. Сотрудников увозят в военкоматы
Wildberries ожидают миллиардные убытки из-за проверки склада в Электростали
Экс-тренер сборной России похвалил авторов голов в матче с Кубой
Пашинян посетовал на реакцию Баку на «Перекресток мира»
Получены новые данные о древнейшей пирамиде мира
Тарасова назвала Милохина трусом
Новости и материалы
В Ленобласти ребенок попал в больницу после того, как подобрал пластиковую бутылку
«Русская Барби» отдала Хайдарову 4 миллиона за неудачную пластику
Полицейские подбросили наркотики в автомобиль россиянина
Стало известно о выходе израильских военных из больницы «Аш-Шифа»
Ветеран ЦСКА считает, что нужно возродить вторую сборную России
Путин охарактеризовал внедрение искусственного интеллекта в мире
«Исламский джихад»* пообещал ответить в случае нарушения условий перемирия в Газе
«Спартак» призвали не жаловаться на Медведева
В ДНР при атаке украинского беспилотника пострадал ребенок
Пашинян рассказал о переговорах с Азербайджаном на тему границы
В Польше решили вмешаться в ситуацию на границе с Украиной
В ДНР российские военные перехватили дрон, замаскированный под орла
Тувинец попытался погасить Вечный огонь в Новосибирске, помочившись на него
В Союзном государстве оценили последствия санкций на АПК
Песков «превратился» в Илона Маска с помощью нейросети
В Госдуме предложили законодательно уравнять брак и семейный союз
Стали известны российские цены на большой китайский кроссовер Nio ES8
Пашинян заявил, что Россия взяла с Армении деньги за оружие, но не поставила его
Все новости
Адвокат: вору в законе Шакро Молодому дали меньше, чем грозит Баязитовой и Архаровой
Штат США отказался от санкций против бизнеса за связи с Россией. Что стало причиной?
В Нью-Джерси приостановили исполнение закона о санкциях за связи с Россией
Главу Ленинского городского округа Подмосковья задержали
«Безумная хулиганская группировка»: в Ирландии произошли массовые беспорядки после нападения на детей
Появились кадры с беспорядками в Дублине после нападения на детей
Детский омбудсмен рассказала о матери из-под Пскова, подозреваемой в убийстве троих детей
Премьер Литвы прибыла в Киев
«Краса в погонах»: выбраны самые красивые сотрудницы силовых структур
«Неизбежная цена за мир»: почему украинцы задумались об уступках России
Bloomberg: ряд украинцев готовы на территориальные уступки России ради мира
Критика Сталина и восстание против ленинизма: как меньшевики не смогли взять власть в России
Почему Юлий Мартов требовал снять Сталина с должности в 1918 году
Кость для поддержания эрекции. Что такое бакулюм, и почему он пропал у человека
В День моржа «Газета.Ru» рассказывает о бакулюме — «хрене моржовом»
Livan X3 Pro: тест-драйв одного из самых дешевых китайских автомобилей в России
Как едет по российским дорогам кросс-хетчбэк Livan X3 Pro
Рождественский пост 2023-2024: религиозное значение и правила питания
Заведующий кафедрой богословия Копировский: среда и пятница – строгие дни поста
Второй украинский водитель умер на польской границе. Он ждал в пробке трое суток
Украина направила ноту в МИД Польши из-за смерти двух водителей на границе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий