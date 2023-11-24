В ходе III Конгресса молодых ученых в Сириусе будет работать медиастудия

В дни проведения III Конгресса молодых ученых 28-30 ноября 2023 года на федеральной территории «Сириус» будет работать медиастудия. В течение трех дней ученые, популяризаторы науки, представители бизнеса и органов власти будут рассказывать о том, как прошел второй год Десятилетия науки и технологий, о собственных достижениях в разных областях научных исследований, а также поделятся лучшими практиками научной популяризации и вовлечения молодежи в сферу науки и технологий.

Планируется, что гостями медиастудии станут заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор Российского научного фонда Александр Хлунов.

О достижениях в сфере исследований и разработок расскажут лауреаты Премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых: химики Ирина Тимофеева и Дина Дейнеко, биолог Кирилл Антонец, а также создатель умной ткани, подстраивающейся под погодные условия — Ольга Москалюк, первого квантового блокчейна — Алексей Федоров и многие другие.

«Завершается второй год Десятилетия науки и технологий. По всей стране прошло уже более 3 тыс. тематических мероприятий, среди них — Дни науки, лекции ведущих отечественных ученых, мастер-классы, выставки, квесты и другие активности, в которых поучаствовали свыше 20 млн человек. Гости медиастудии III Конгресса молодых ученых подведут итоги прошедшего года, расскажут о дальнейших планах и поделятся идеями о том, как сделать нашу науку еще более успешной, популярной и доступной для каждого жителя нашей страны. Сама студия в этом году станет интерактивной: благодаря современным технологиям любой желающий сможет перенестись в виртуальную реальность и сделать необычные фото, а журналисты — записать стенд-ап на фоне коллайдера, лаборатории будущего или огромного микроскопа», — рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Ведущими медиастудии III Конгресса молодых ученых станут журналисты Сергей Малоземов и Мария Рыбакова. Между выступлениями экспертов и гостей медиастудии зрители смогут увидеть фильмы, информационные ролики и анонсы научно-популярных проектов. Среди них – научно-популярные шоу «Точка науки» и «Наука для всех», тревел-шоу «Мои университеты. Будущее за настоящим», цикл «Научных расследований Сергея Малоземова» и многое другое.

Эфир медиастудии будет транслироваться на официальном сайте Десятилетия науки и технологий – наука.рф, на странице в ВК наука.рф и на информационных ресурсах партнеров: на медиаплатформе «СМОТРИМ», в научно-популярном сообществе «ВНауке», в социальных сетях Министерства науки и высшего образования РФ, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), телеканала «Наука» и др.

Подробная информация о III Конгрессе молодых ученых, последних новостях и программе мероприятий на сайте конгресс.наука.рф.