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«Пространство возможностей и развития» – ключевая тема III Конгресса молодых ученых

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Росконгресс

III Конгресс молодых ученых состоится 28–30 ноября на федеральной территории «Сириус». Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022 году. Конгресс объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, представителей бизнеса и госкорпораций, ярких лидеров отечественной науки, а главное – молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран. Ключевая тема III Конгресса молодых ученых – «Пространство возможностей и развития».

«Фундаментальная наука – это основа всего: и реального производства, и прикладной науки, и научной коммуникации между странами. Развитие научной деятельности через создание таких условий, чтобы молодые люди выбирали науку в качестве профессии и были заинтересованы работать в своей стране, – один из важнейших приоритетов государства и большая ответственность для него. Создавая пространство возможностей для реализации и развития научного потенциала, необходимо сконцентрироваться на всех аспектах взаимодействия государства, бизнеса, общества и науки и поддерживать его для достижения целей национального развития в противостоянии большим вызовам. Сегодня во многих сферах молодым ученым отведена роль первопроходцев, и потому крайне важна поддержка и правильные ориентиры», – сказал советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Участники Конгресса молодых ученых обсудят существующие возможности развития национальной науки в кооперации с бизнесом и государством и познакомятся с ее новейшими достижениями. Расширенная деловая программа III Конгресса молодых ученых опубликована на сайте мероприятия – конгресс.наука.рф.

«Благодаря реализуемым по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина мерам поддержки ученых нам впервые удалось остановить тенденцию сокращения научных кадров. В 2022 году число исследователей в России выросло и составило около 670 тыс. человек. Также мы наблюдаем приток молодежи в науку: численность ученых до 30 лет увеличилась за год на 1%. Это крайне важно для обеспечения научно-технологического суверенитета страны в будущем. Роль молодых исследователей в решении этой стратегической задачи огромна», – отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, сопредседатель координационного комитета Десятилетия науки и технологий в России Дмитрий Чернышенко.

В этом году Конгресс молодых ученых соберет свыше 4500 участников. Ожидается участие международных специалистов из более чем 25 стран мира, в числе которых: Республика Беларусь, Китай, Иран, Республика Куба, ЮАР, Казахстан и другие. Деловая программа III Конгресса молодых ученых насчитывает более 100 мероприятий. В работе экспертных сессий, круглых столов, лекций и мастер-классов примут участие свыше 700 спикеров и модераторов.

Трек «Большие вызовы – возможности для развития» охватывает темы создания и поддержки технологий, отвечающих национальным интересам России в противостоянии большим вызовам. Ученые и эксперты обсудят развитие современных химических и природоподобных технологий, создание и использование новых материалов и квантовых инструментов, применение искусственного интеллекта, организацию научных исследований молодых ученых в сфере управления климатом и экосистемами для обеспечения технологической независимости страны.

Открывает работу направления сессия «Природоподобные технологии: новая эра развития человечества» под руководством президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука. Одной из важных дискуссий станет обсуждение развития химических технологий в промышленности и АПК – «Какова химия, такова и жизнь»: микро- и малотоннажная химия на службе человека».

Блок деловой программы «Возможности Десятилетия науки и технологий в России» посвящен проектам, которые позволяют решить ключевые задачи Десятилетия: привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан Российской Федерации. Среди тем – дальнейшее развитие и перспективы таких инициатив, как «Научное волонтерство», «Научно-популярный туризм», «Научная детская площадка», новые проекты развития науковедческих центров и студенческих конструкторских бюро.

Ключевой сессией данного блока станет обсуждение темы «Развитие отечественной науки в XX веке как фундамент современных научных прорывов», в работе которой примет участие помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, сомодераторами дискуссии выступят президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и президент Российской академии наук Геннадий Красников.

Блок деловой программы «Пространство международного научно-технического сотрудничества» уделяет большое внимание вопросам взаимодействия научного сообщества России и стран БРИКС, ЕАЭС, Африки и арабского мира, раскрывает новые перспективные направления кооперации молодых ученых в рамках СНГ.

Экспертные дискуссии, посвященные развитию науки с точки зрения внедрения финансовых и нефинансовых практик, стимулирующих снятие барьеров в развитии технологических стартапов, научной и образовательной коммуникации между учеными и бизнесом, включая реверсивный трансфер знаний между вузами и корпорациями, а также иным возможностям для молодых ученых, включены в трек «Инструменты развития».

Как реализуются на практике инструменты развития научной отрасли и грантовой поддержки инновационных проектов, расскажут эксперты блока «Школа РНФ» Российского научного фонда. В начале работы Конгресса традиционно состоятся открытые встречи с руководством РНФ по актуальным вопросам работы организации и ее международным и региональным программам. Перед молодыми учеными выступит генеральный директор Российского научного фонда Александр Хлунов. На площадке проекта пройдут интенсивы и мастер-классы, посвященные экспертизе РНФ.

В рамках научно-познавательного трека Конгресса «Возможности роста: встречи с выдающимися учеными и представителями бизнеса» состоится выступление Юрия Цолаковича Оганесяна в формате открытого микрофона, пройдут лекции: «Наука в области искусственного интеллекта» Александра Крайнова, директора по развитию технологий искусственного интеллекта компании «Яндекс», «Зеленая экономика: наука и мифы» Николая Дурманова, специального представителя Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по вопросам биологической и экологической безопасности.

Также в рамках программы пройдет заседание Комиссии по научно-технологическому развитию Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Наука» и запланирован ряд встреч студенческих научных обществ и советов молодых ученых регионов с координаторами Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию в рамках построения взаимодействия молодых ученых в федеральных округах.

Научный поиск и этико-правовые вопросы исследовательской деятельности обсудят на заседании рабочей группы по нормативному правовому регулированию в сфере генетических технологий. В работе мероприятия примет участие Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

Дополнит мероприятия III Конгресса молодых ученых выставка современных российских технологий. На площади порядка 6000 кв. м будут работать стенды ведущих образовательных учреждений, государственных и частных компаний, которые занимаются развитием наукоемких технологий в России, а также научные интерактивные пространства.

Традиционно в программу Конгресса включены мероприятия культурной и спортивной программ.

III Конгресс молодых ученых пройдет при поддержке титульного партнера – государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», стратегического партнера – группы «Россети», официального партнера – ПАО «Сбербанк», официального партнера – АНО «Нижегородский НОЦ», стратегического научного партнера – НИЦ «Курчатовский институт». Фотохост-агентство и генеральный информационный партнер III Конгресса молодых ученых – информационное агентство РИА «Новости», генеральный информационный партнер – информационное агентство ТАСС.

Организаторами III Конгресса молодых ученых выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий – АНО «Национальные приоритеты».

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