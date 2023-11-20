Утвержден состав Организационного комитета по подготовке и проведению Кавказского инвестиционного форума

Заместитель председателя правительства Российской Федерации, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ, Александр Новак утвердил состав Организационного комитета по подготовке и проведению Кавказского инвестиционного форума. Заместителем председателя Оргкомитета и ответственным секретарем станет советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В Оргкомитет вошли министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, а также заместители министров финансов, экономического развития, промышленности и торговли, иностранных дел, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, просвещения, спорта. Кроме того, в подготовке КИФ-2024 будут задействованы главы регионов, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, топ-менеджеры крупнейших госкорпораций, члены бизнес-объединений и общественных организаций.

«Северо-Кавказский федеральный округ имеет огромный потенциал. Мы видим большую заинтересованность в развитии его регионов со стороны бизнеса, его жителей, а также среди представителей стран «каспийской пятерки». Кавказская инвестиционная выставка, состоявшаяся впервые в мае этого года, и живой диалог между государством, бизнесом и общественными институтами на площадке мероприятия это подтвердили. Уверен, что Кавказский инвестиционный форум станет деловой и выставочной площадкой, которая укрепит связи и придаст дополнительный импульс развитию Северо-Кавказского федерального округа», – подчеркнул заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак.

Организационный комитет по подготовке и проведению Кавказского инвестиционного форума создается с целью координации и контроля деятельности по всем направлениям и мероприятиям, связанным с КИФ-2024. В ближайшее время состоится первое заседание Оргкомитета.

«Начинается плановая подготовка к Кавказскому инвестиционному форуму. Весной следующего года мероприятие впервые пройдет в этом статусе в соответствии с указом президента Российской Федерации. Регион невероятно интересный, как говорил герой знаменитого отечественного фильма: это и кузница, и житница, и здравница. Вопрос в реализации этого потенциала, а потому к Форуму должно быть привлечено максимум внимания. Работа будет вестись по всем направлениям: деловая программа, взаимодействие с партнерами, участниками и средствами массовой информации, разработка регламента медицинского и транспортного обеспечения, программа продвижения мероприятия и другие вопросы. Кавказскую инвестиционную выставку в мае этого года посетило около 3 тысяч человек, на площадке было подписано порядка 50 соглашений на сумму более 150 миллиардов рублей. Ожидаем, что Форум в следующем году вызовет большой интерес у бизнеса, что конвертируется в рост интереса предпринимателей к самому региону. Это в интересах всей страны, всех нас», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета КИФ-2024 Антон Кобяков.

Кавказская инвестиционная выставка, состоявшаяся в Минеральных Водах в мае этого года, стала не только экспертной и выставочной площадкой, но и местом, где ведутся переговоры и заключаются деловые контракты по крупным проектам и соглашениям.

Кавказский инвестиционный форум – 2024 пройдет в целях повышения инвестиционного потенциала Северо-Кавказского федерального округа и в интересах его устойчивого социально-экономического развития. Форум состоится весной 2024 года. Организатором выступит Фонд Росконгресс.