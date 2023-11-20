Опубликована деловая программа конгресса «Национальное здравоохранение – 2023»

На официальном сайте Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение – 2023» опубликована деловая программа Конгресса. Организаторами мероприятия выступают Министерство здравоохранения Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Организационный партнер события – ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России. Конгресс состоится на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ 1–2 декабря 2023 года.

«В деловой программе конгресса «Национальное здравоохранение – 2023» отражены самые яркие достижения здравоохранения нашей страны за последние годы. Обсуждение планируется с участием лидеров других отраслей – наших партнеров, госкорпораций, бизнеса. В дискуссиях по вопросам развития здравоохранения, повышения качества и продолжительности жизни граждан, внедрения медицинских инноваций выскажутся ведущие эксперты в области здравоохранения, медицинской и фармацевтической промышленности, регулирующих органов. Участие международных экспертов дает возможность получить внешнюю экспертизу, а также учесть опыт других стран. А презентация лучших практик регионов создает основу для масштабирования наиболее эффективных инструментов», – отметила директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации Ольга Кобякова.

Содержание сессий деловой программы отвечает актуальной повестке дня в области устойчивого развития системы здравоохранения, ее адаптации к новым вызовам, роли здравоохранения как стратегического ресурса экономического роста государства. В двухдневной программе Конгресса – более 30 мероприятий в разных форматах. Среди участников экспертных дискуссий – руководители госструктур, крупнейших научных центров, учреждений и компаний в области здравоохранения, медицинских и смежных технологий, представители пациентских организаций. В Конгрессе примут участие иностранные эксперты по различным профилям сферы здравоохранения.

Среди тем заявленных сессий: господдержка и внедрение инновационных разработок в медицине, цифровизация здравоохранения, популяризация здорового образа жизни, развитие отечественного производства препаратов крови и жизненно важных лекарственных средств, инфекционная безопасность страны. В рамках деловой программы эксперты также обсудят вопросы подготовки медицинских кадров, финансовой устойчивости системы здравоохранения, прогресс в борьбе с неинфекционными заболеваниями и другие темы.

Две сессии будут посвящены обсуждению «Московского стандарта» в здравоохранении. Запланированы тематические сессии «Медицина и качество», соорганизатором которой выступает Росздравнадзор, и «Организация системы долговременного ухода», где соорганизатором выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Специальная сессия «Организация отечественного производства препаратов крови как вклад в обеспечение безопасности национальной системы здравоохранения» организована совместно с Федеральным медико-биологическим агентством.

Кроме того, в рамках Конгресса будут вручены награды лучшим врачам и лучшим медицинским работникам со средним образованием, а также лучшим молодым преподавателям медицинских вузов.

В предконгрессный день запланированы экскурсии для участников в передовые федеральные центры и НИИ, среди которых НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского, Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена и другие, и в ведущие лечебные учреждения Москвы, в том числе на Станцию скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова.

Завершится Конгресс актовой лекцией Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко «Развитие здравоохранения в РФ: было, стало, будет».

Стратегическим партнером 2-го Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение – 2023» выступает ООО «Скопинфарм». Партнеры по деловой программе - Нацимбио, Ассоциация медицинских специалистов по модификации рисков (АМСМР). Партнерами мероприятия выступают ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А.Семашко», ООО «Свикс Хэлскеа», ГК «Брайт Вэй». Партнеры по организации - Группа компаний «Р-Фарм», Петровакс Фарм, АО «Русатом РДС», АО «Алтайвитамины».

Стратегический мультимедийный партнер - ООО «Райт Аутдор Медиа». Коммуникационный партнер «Медиахолдинг MAER». Стратегический информационный партнер: РИА «Новости». Информационными партнерами мероприятия выступают: телеканал «Россия», «Ведомости», Издательский дом «Коммерсантъ», «РГ Медиа», МИЦ «Известия», медиагруппа «Комсомольская правда», NEWS.ru, журнал «Наука и жизнь», общероссийская общественная организация «Деловая Россия», телеканал «Доктор», «Фармацевтический вестник», «Медвестник», GxP news, «ФармМедПром», «Инновационная фармакотерапия», «Медицинская газета», журнал «Здравоохранение России», «Группа Ремедиум», ИД «Русский врач», «Кто есть кто в медицине», газета «Московская медицина. Cito», журнал «Московская медицина», журнал «Здоровье Мегаполиса».