MARSPO-2023: как спорту выиграть борьбу за аудиторию

Спорт должен быть интересен и приносить радость, иначе не выиграть конкуренцию за аудиторию. В этом сошлись во мнении участники VI Международной конференции MARSPO по маркетингу спортивных федераций, лиг, клубов, турниров и спортивных сооружений. Спортивная платформа Фонда Росконгресс – «РК-Спорт» выступила в роли стратегического партнера конференции.

Заместитель генерального директора Федерации хоккея России Александр Кикнадзе поделился опытом ФХР по продвижению юношеского хоккея. «Главный принцип – это удовольствие. Мы взяли его за основу для формирование всего продукта. Только так можно выдержать конкуренцию в индустрии впечатлений. Мы поменяли формат проведения юношеских турниров, создали раздел на сайте, на котором можно смотреть все матчи и теперь это один из самых популярных разделов и отличный маркетинговый ресурс», – сказал Кикнадзе.

В игровых видах спорта двигателем развития могут и должны стать лиги. Как это возможно привел пример президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов. «Одна из тенденций заключается в том, что футбол уже сложно смотреть 90 минут. Необходимо ускорять процесс. Как это сделать: нам подсказали идею немецкого клуба, который решил заменить боллбоев и разложить футбольные мячи вдоль поля. Скоро так будет и на наших матчах», – сказал Измайлов.

Одним из главных спортивных событий 2024 года станут «Игры будущего», соревнования, которые совместят виртуальную реальность и физическую активность. «Главный продукт – это, конечно, сами соревнования, но важно создавать шоу. Мы сделали интересный российский продукт с экспортной ориентацией. У нас на тестовых соревнованиях было 48 стран. И первые результаты по просмотрам обнадеживают. Мы постоянно находимся в поиске: смотрим, что заходит, что – нет», – сказал руководитель проекта Игорь Столяров.

Как изменить соревнования по традиционным видам спорта и сделать их интересными, рассказал директор по маркетингу Бетсити Рустем Акмалов. «Мы вместе с Всероссийской федерацией волейбола работаем над тем, чтобы сделать соревнование интересным, за счет интеграций с болельщиками и создания шоу», – сказал Акмалов. На конференции Бетсити и ВФВ расширили сотрудничество и подписали соглашение о титульном партнерстве Кубка России по волейболу среди мужских команд.

Также на конференции MARSPO обсудили создание новых медиапродуктов на примере медиалиг, представители киберспортивной отрасли рассказали, как выстраивать работу с аудиторией нового поколения. А представители российских технических брендов поделились особенностями производства современной спортивной экипировки в российских условиях.