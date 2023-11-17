Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Пресс-релиз

MARSPO-2023: как спорту выиграть борьбу за аудиторию

close
100%
Росконгресс

Спорт должен быть интересен и приносить радость, иначе не выиграть конкуренцию за аудиторию. В этом сошлись во мнении участники VI Международной конференции MARSPO по маркетингу спортивных федераций, лиг, клубов, турниров и спортивных сооружений. Спортивная платформа Фонда Росконгресс – «РК-Спорт» выступила в роли стратегического партнера конференции.

Заместитель генерального директора Федерации хоккея России Александр Кикнадзе поделился опытом ФХР по продвижению юношеского хоккея. «Главный принцип – это удовольствие. Мы взяли его за основу для формирование всего продукта. Только так можно выдержать конкуренцию в индустрии впечатлений. Мы поменяли формат проведения юношеских турниров, создали раздел на сайте, на котором можно смотреть все матчи и теперь это один из самых популярных разделов и отличный маркетинговый ресурс», – сказал Кикнадзе.

В игровых видах спорта двигателем развития могут и должны стать лиги. Как это возможно привел пример президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов. «Одна из тенденций заключается в том, что футбол уже сложно смотреть 90 минут. Необходимо ускорять процесс. Как это сделать: нам подсказали идею немецкого клуба, который решил заменить боллбоев и разложить футбольные мячи вдоль поля. Скоро так будет и на наших матчах», – сказал Измайлов.

Одним из главных спортивных событий 2024 года станут «Игры будущего», соревнования, которые совместят виртуальную реальность и физическую активность. «Главный продукт – это, конечно, сами соревнования, но важно создавать шоу. Мы сделали интересный российский продукт с экспортной ориентацией. У нас на тестовых соревнованиях было 48 стран. И первые результаты по просмотрам обнадеживают. Мы постоянно находимся в поиске: смотрим, что заходит, что – нет», – сказал руководитель проекта Игорь Столяров.

Как изменить соревнования по традиционным видам спорта и сделать их интересными, рассказал директор по маркетингу Бетсити Рустем Акмалов. «Мы вместе с Всероссийской федерацией волейбола работаем над тем, чтобы сделать соревнование интересным, за счет интеграций с болельщиками и создания шоу», – сказал Акмалов. На конференции Бетсити и ВФВ расширили сотрудничество и подписали соглашение о титульном партнерстве Кубка России по волейболу среди мужских команд.

Также на конференции MARSPO обсудили создание новых медиапродуктов на примере медиалиг, представители киберспортивной отрасли рассказали, как выстраивать работу с аудиторией нового поколения. А представители российских технических брендов поделились особенностями производства современной спортивной экипировки в российских условиях.

Картина дня
Создать хаос и сместить президента: Зеленский рассказал о подготовке «Майдана-3» на Украине
Bloomberg: Зеленский заявил, что на Украине готовится «Майдан-3»
Палестинский вице-премьер погиб в секторе Газа
Лукашенко подарили гранатомет
Маша Малиновская показала подросшего сына от «криминального авторитета» из Чечни
Названы овощи, которые лучше употреблять в готовом виде
Роскомнадзор недоволен рекламой в Instagram*
В российском городе автобус зажал мальчика и его дедушки и протащил по земле
Новости и материалы
Визовые центры России во Франции прекратят работу
В Финляндии не исключили отмену решения о закрытии КПП на границе с Россией
Арестович пообещал «информационную бомбу» Зеленскому
Еврокомиссия прокомментировала заморозку российской собственности в Чехии
В постпредстве РФ при ОБСЕ заявили о подготовке Западом смены элит на Украине
Футбольный тренер объяснил, почему сборная России не поддается прогнозам
Песков рассказал о непростой жизни его дочери во Франции
Россия направила два корабля с пшеницей в две страны Африки
Американский дипломат заявил, что США утратили господство из-за ряда конфликтов в мире
В Колумбии начали стерилизацию «кокаиновых» бегемотов Эскобара
Мужчина украл десятки iPhone, чтобы купить машину
В Москве стартует метеорологическая зима с настоящими морозами
В Колумбии мать инсценировала похищение двухлетнего сына, чтобы получить выкуп от его отца
Нетаньяху не поехал навещать раненых в больнице Израиля из-за возможных протестов
Чемпионат мира-2024 по хоккею с мячом отменен
Названы опасные последствия недостатка витамина В12
SOCI: недостаток витамина В12 провоцирует воспаление в организме
В Финляндии собрали тысячи подписей против закрытия границы с Россией
Белорусские пограничники задержали двух поляков, пересекавших границу на лодке
Все новости
Священник объяснил, почему в РПЦ не пользуются нечеловеческими текстами
Цензура, новый президент и Моргенштерн. Что рассказал Песков студентам
Песков: клевета на российских военных требует жёстких мер
Виновника обрушения дома в Астрахани вычислили по объявлению. В подъезде также нашли мешки
СК: дом в Астрахани мог обрушиться из-за сноса несущей стены при ремонте квартиры
Израилю приходится выбирать между спасением заложников и наступлением
Посол Израиля в Москве заявил, что ХАМАС прекратил переговоры по заложникам
«Требовали 5 млрд рублей»: сотрудников ФСБ задержали по делу Merlion
Сотрудников ФСБ задержали по делу о вымогательстве у соучредителей Merlion
«Намеренно ввел в заблуждение». Журналисту, взявшему интервью у Путина, грозит суд
Журналисту Зайпелю, взявшему интервью у Путина, грозит суд за гонорары от РФ
Дрянная девчонка и настоящий детектив: Рейчел Макадамс — 45
В России построили суперкар Rossa. Увидим ли мы его на дорогах
Автогонщик Русинов сообщил о возможности серийного производства суперкара Rossa
6 каверзных вопросов ортодонту про брекеты
Ортодонт Латышева: исправлять прикус нельзя при воспалении десен
Новая причина аутизма. Как связана недоношенность с риском развития расстройства
Шведские ученые связали преждевременные роды с риском развития аутизма
Тело заложницы, подземный туннель и командный центр: что ЦАХАЛ нашел в больнице «Аш-Шифа»
ЦАХАЛ: тело захваченной ХАМАС заложницы найдено у больницы «Аш-Шифа» в Газе
«Сократить доходы России»: США расширили санкции против РФ на три нефтяных танкера и 20 компаний
Госдеп: США тесно кооперируются с КНР по санкциям против РФ и ценам на нефть
«Состоял в ОПГ»: арестован экс-глава самарского правительства Кудряшов
Суд арестовал экс-главу правительства Самарской области Кудряшова
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий