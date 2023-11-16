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Для участников Конгресса молодых ученых подготовили насыщенную программу

Участники Конгресса молодых ученых решат задачи от чемпиона мира по шахматам

Интеллектуальная гостиная, спорт будущего и лекционный формат скандинавской ходьбы вошли в спортивную программу III Конгресса молодых ученых на федеральной территории «Сириус». Программа сформирована спортивной платформой Фонда Росконгресс — «РК-Спорт».

Гостиная интеллектуальных видов спорта будет открыта в атриуме зала «Атом» все три дня работы конгресса. Участники мероприятия смогут поиграть в шахматы, шашки и настольную игру Го, а также принять участие в турнирах и мастер-классах.

28 ноября впервые в истории Кубков Росконгресса по шахматам будет использована платформа idChess. Эта программа позволяет оцифровать все партии, сыгранные на реальной доске, сохранять историю своих игр на смартфоне и анализировать их.

29 ноября при поддержке Федерации шахмат России пройдет сеанс одновременной игры с трехкратным чемпионом мира по шахматной композиции Данилой Павловым.

Молодые ученые смогут бросить вызов международному гроссмейстеру, а по окончании сеанса попробуют решить логические задачи по шахматной композиции от профессионала.

«Шахматную композицию называют поэзией шахмат, поскольку она отражает практику шахматной игры так, как искусство — реальную жизнь. Шахматный композитор заставляет фигуры делать максимум возможного на шахматной доске, выявлять еще не раскрытую их силу. В этом у нас много общего с деятельностью ученых. В этой связи символично, что мастер-класс по шахматной композиции пройдет именно на Конгрессе молодых ученых», — сказал Данила Павлов.

В этот же день пройдет Кубок Росконгресса по шашкам, а завершится программа гостиной 30 ноября розыгрышем Кубка Росконгресса по настольной игре Го, который состоится при поддержке Российской федерации Го.

Кроме этого, на протяжении трех дней все желающие смогут провести уникальную партию в напольные шахматы.

Утро 29 ноября для участников конгресса начнется на необычной конференции. По инициативе Сколтеха молодые ученые соберутся на лекторий во время сеанса скандинавской ходьбы. Для представления доклада лекторам дается 1 км или около 8 минут, после чего эстафета переходит к другому. Местом проведения для активных лекций на природе станет пространство Олимпийского парка.

Необычным образом звучат и темы докладов: «Кошки-мышки спортсменов и ученых: как масс-спектрометрия помогает бороться с допингом» и «Запасай энергию: промышленные системы накопления энергии на базе ванадиевых проточных аккумуляторов».

Зарегистрироваться на конференцию можно по ссылке.

Конгресс молодых ученых — ежегодное ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным в 2022 году.

Конгресс объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное — молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.

Организаторами Конгресса молодых ученых выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Координационный совет
по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию.

Оператор Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты».

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