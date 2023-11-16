Ставка, основанная на позиции: как Россия удерживает лидерство на рынке урана

Фонд Росконгресс подготовил аналитический обзор «Настоящая «зеленая энергетика»: расклад сил на рынке урана», посвященный «зеленому» топливу – урану. Актуальность его использования растет в свете развития технологий и увеличения потребности в эффективных источниках энергии на фоне роста цен на нефть, газ и уголь и сложных схем поставок с участием третьих стран из-за санкционной политики Европы и США в отношении России. Уран выделяется среди множества энергетических ресурсов как жизненно важный элемент, используемый в производстве атомной энергии. С учетом проблем изменения климата и энергетической безопасности этот металл продолжит играть значительную роль в глобальной энергетической структуре по мере продвижения к нулевым выбросам.

Мировой рынок урановой руды по итогам прошлого года оценивался в 790 млн долл., а к концу 2023 года он вырастет до 820 млн долл. Темпы роста рынка в ближайшие годы достигнут 5% в среднем, что позволит достичь объема в 1 млрд долл. уже в 2027 году.

Но глобальный рынок металла, включая поставки обогащенного урана, топливных энергетических сборок и переработку - намного больше. По итогам 2023 года он достигнет 8 млрд долл., а темпы роста будут превышать 5% ежегодно. К 2030 году его объем превысит 11 млрд долл. за счет потребностей развивающихся экономик, особенно в Азии. Китай и Индия с их растущим населением и потребностями в энергии, рассматривают ядерную энергию как дополнение к своим энергосетям и вкладывают значительные средства в ее развитие.

По данным Международного агентства по атомной энергии, в настоящее время в 17 государствах строятся 57 реакторов. Подавляющее большинство из них – российского производства. Что касается будущих проектов строительства электростанций, существуют и другие поставщики, но Россия по-прежнему с большим отрывом доминирует на экспортном рынке.

Несмотря на расширяющиеся санкции, российская атомная отрасль остается лидером по поставкам обогащенного урана и экспорту ядерных технологий, в том числе в страны ЕС и НАТО. Продолжающийся импорт западными государствами российского обогащенного урана, а также зависимость Запада от российских услуг по конверсии и обогащению, остаются главными факторами сохраняющейся зависимости от нашей страны.