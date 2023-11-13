Выставочная экспозиция III Конгресса молодых ученых представит передовые российские наукоемкие технологии и решения

III Конгресс молодых ученых пройдет 28-30 ноября 2023 года на федеральной территории «Сириус». Участников мероприятия ожидает насыщенная деловая программа, которая насчитывает более 100 различных мероприятий – сессий, лекций, мастер-классов, круглых столов, посвященных науке и технологиям в России. Дополнит мероприятия Конгресса выставка современных российских технологий.

В рамках экспозиции будут работать стенды ведущих образовательных учреждений, государственных и частных компаний, которые занимаются развитием наукоемких технологий в России, а также научные интерактивные пространства. Среди выставочных проектов и экспонентов 2023 года – «Научная гостиная: 100 вопросов академику», «НАША ЛАБА», «Интеллектуальная гостиная», выставка инициатив Десятилетия науки и технологий в России «Аллея регионов», Центральный научно-исследовательский институт робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК), Лаборатория «Климат и океан», Совместное предприятие «Квантовые технологии» (СП «Квант»), Научно-образовательный центр мирового уровня «Нижегородский НОЦ», Платформа университетского технологического предпринимательства (ПУТП), выставка «300 лет Российской академии наук», «Медиастудия III Конгресса молодых ученых», Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых» (РДДМ), Агентство Инноваций, Центр одаренных детей Ивановской области «Солярис» и проект СЛОН, Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук (ФИЦ Биотехнологии РАН), Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР), Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», СИБУР, Госкорпорация «Росатом», СБЕР. Площадь экспозиции в этом году составит порядка 6000 м.кв, что существенно больше, чем в прошлом году.

«Научная гостиная: 100 вопросов академику» в 2023 году олицетворяет собой концепцию «умного будущего». Тема экспозиции – «Умный дом будущего». Пространство будет реализовано с использованием технологических решений и научного подхода, которые создаются сегодня в научных и исследовательских центрах, передовых лабораториях и технологических компаниях. Экспозиционно и концептуально гостиная будет разделена на пространственные блоки, символизирующие различные комнаты дома будущего, в каждой из которых будут представлены тематические технологии и инновации. Среди проектов – 3D фуд-принер, технологии умного освещения, представленные адаптивным светодиодными лентами, уникальные покрытия из современных композитных материалов, а также умная посуда и бытовая техника, созданная российскими компаниями.

«В рамках III Конгресса молодых ученых будет работать Научная гостиная – инновационный формат продвижения наукоцентричного взгляда на мир, диалога ученых и с учеными, - рассказал проректор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Леонид Гусев. — С одной стороны, это пространство высокой концентрации идей, технологий, разработок, место, где ведущие российские научные лаборатории и стартапы представят свои проекты и технологии для организации комфортного жизненного пространства дома будущего. А с другой стороны – площадка, на которой ученые, академики Российской академии наук, поделятся своим опытом построения научной карьеры и ответят на вопросы гостей Конгресса о том, что сейчас востребовано в науке и в жизни, какие технологии будут развиваться в ближайшее время и как создать новое в мире высокой концентрации идей».

В рамках реализации проекта «НАША ЛАБА» на III Конгрессе молодых ученых будет работать выставка, на которой будут представлены новейшие образцы научного оборудования, расходных материалов и реактивов, производимых в России и Беларуси. Помимо этого, для участников Конгресса будет организовано несколько интерактивных терминалов, где каждый сможет быстро найти оснащение для своей лаборатории, сделанное компаниями Союзного Государства.

По словам члена Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, соавтора проекта «НАША ЛАБА» Ольги Тарасовой: «Теперь, помимо каталога товаров научного обихода, мы запустили проект «Научные мастерские» - карту-реестр сервисных и ремонтных организаций, что станет большим подспорьем для научных организаций, оснащенных иностранными приборами. Уже более 25 организаций добавились в реестр. Мы стараемся выстраивать диалог между производителями и исследователями, одним из итогов такой работы стал запуск модуля поиска «Аналоги иностранного оборудования». На площадке «НАШЕЙ ЛАБЫ» мы представим новинки и аналоги научных товаров, созданных в кооперации с учеными».

Свое пространство на выставке Конгресса представит Центр одаренных детей Ивановской области «Солярис», на базе которого молодыми учеными области создан научно-просветительский и образовательный проект СЛОН. Лекторы проекта - научные сотрудники, преподаватели, специалисты в разных областях научного знания расскажут гостям о современных разработках в новом формате научных поп-стендапов.

Одним из ключевых мероприятий III Конгресса молодых ученых будет выставка «Аллея регионов» в разрезе реализации 18 инициатив Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации, которая расскажет о научном потенциале регионов и федеральных округов страны. На выставке будут представлены десять регионов - лидеров рейтинга научно-технологического развития регионов, который во второй раз подготовило Министерство науки и высшего образования России на основе показателей по трем блокам: органы власти, среда для ведения наукоемкого бизнеса и среда для работы исследователей. Каждому субъекту и федеральному округу, представленным на выставке, будет соответствовать инфографика и информация о проектах и мероприятиях, реализуемых в рамках регионального плана Десятилетия науки и технологий. Информация о федеральных округах будет дополнена экспонатами, демонстрирующими достижения местной науки.

Кроме того, в рамках работы выставки III Конгресса молодых ученых на стенде Центрального научно-исследовательского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) пройдут этапы «Кубка РТК» – соревнования молодых инженеров, студентов и школьников, которые создают робототехнические комплексы для работы в экстремальных условиях. Для проведения соревнований будет создана специальная полоса препятствий – полигон, состоящий из участков, имитирующих условия пересеченной местности и урбанизированной среды, а также последствия катастроф. Участники соревнований должны пройти все препятствия и показать наилучший результат для победы. Также на стенде ЦНИИ РТК будут представлены проекты и образовательные платформы в области подводной биоморфной робототехники и робоаэронавтики.

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» готовит стенд, посвященный 80-летию центра. Тема экспозиции охватит историю научных достижений института - от создания до наших дней. В рамках пространства будет работать кинозал, представляющий научно-технические программы центра. Кроме того, на стенде будет работать интерактивный музей, посвященный истории российской винодельческой науки - «Винология», созданный специалистами института.

На полях Конгресса будет работать современная мультимедийная выставка, посвященная истории Российской академии наук. Экспозиция реализуется в преддверии празднования 300-летия РАН в 2024 году. На выставке представлены уникальные архивные документы, фотографии, материалы научных экспедиций и записки ученых, охватывающие исторический период работы Академии с 1724 по настоящее время.

По сложившейся традиции в дни проведения Конгресса будет работать «Медиастудия III Конгресса молодых ученых», организатором которой выступает АНО «Национальные приоритеты» – оператор Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации. В 2023 году студия станет высокотехнологичным арт-объектом и обеспечит вещание с площадки во все дни мероприятия. Гости Конгресса смогут узнать о том, что произошло в мире науки за прошедший год от первых лиц Правительства, ведущих российских ученых мирового уровня, глав госкорпораций и высокотехнологичных предприятий. Традиционно запланированы интервью с молодыми учеными и популяризаторами науки.

Дополнят выставку III Конгресса молодых ученых экспозиции лидеров российской наукоемкой промышленности и бизнеса. Свои разработки в области технологий, а также образовательные и карьерные проекты для студентов и молодых ученых представят СБЕР, Госкорпорация Росатом, СИБУР, Совместное предприятие «Квантовые технологии» (СП «Квант»).

Конгресс молодых ученых - ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022 году. Конгресс объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное – молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.

Организаторами Конгресса молодых ученых выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий – АНО «Национальные приоритеты».