Внедорожник и новая сумочка: что забывают в отелях туристы

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и эксперты «Отелло» (сервиса бронирования от 2ГИС) опросили десятки тысяч туристов и выяснили, что за последний год каждый пятый путешественник что-либо забывал в отелях: от одежды и обуви до игрушек для взрослых и даже автомобилей. Специалисты составили топ самых забываемых вещей — чтобы точно проверить перед отъездом. А еще узнали, кто чаще забывает вещи, в каких видах гостиниц и как их вернуть.

Исследование проводилось на медиаресурсах Rambler&Co в октябре 2023 года методом онлайн-опроса. Охват составил более 130 тысяч россиян от 18 лет и старше. Все респонденты совершали туристические поездки по России в течение последних 12 месяцев. Дополнительно экспертами сервиса бронирования «Отелло» проводился офлайн-опрос отельеров — в интервью приняли участие сотрудники более 10 отелей, которые рассказали об оставленных постояльцами вещах.

Что чаще всего забывают

По данным Rambler&Co и «Отелло», 20% опрошенных забывали свои вещи в отелях 1-2 раза. 1% респондентов — 2-3 раза, а еще 1% постоянно что-то забывают в гостиницах.

Чаще всего туристы забывают одежду или обувь (20% опрошенных выбрали этот вариант ответа) и зарядные устройства (18%). В топ-5 вошли туалетные принадлежности (11%), мобильные устройства (7%), а также зубные щетки и паспорта (по 4%). Реже всего постояльцы забывают в отелях лекарства и игрушки для взрослых — этим вариантам досталось по 1% ответов.

22% опрошенных туристов забывали вещи в этом сезоне в апартаментах, 21% ответили, что оставляли вещи в отелях 4*, 21% — в трехзвездочных отелях. Реже всего забывали вещи в бутик-отелях и глэмпингах — эти варианты ответов выбрали по 1% опрошенных.

Кто чаще забывает

Мужчины забывают вещи в отелях чаще, чем женщины — 67% мужчин и 33% женщин утвердительно ответили на вопрос про оставление вещей в гостиницах. Из них 75% женаты или замужем.

Интересный факт: туристы чаще забывают вещи, когда они проживают с супругом или партнером (37% ответов набрал этот вариант). А если проживают с коллегами, то вещи практически не оставляют — этот вариант получил всего 2% утвердительных ответов.

Неожиданные находки

Эксперты сервиса бронирования «Отелло» опросили отельеров и узнали, какие находки в номерах были обнаружены после отъезда гостей. Сотрудники отелей подтвердили тенденцию — чаще всего постояльцы забывают одежду и зарядные устройства. Но есть и необычные находки после отъезда гостей.

Так, менеджер отеля «Ивмонтан» (Сочи) Диана рассказала, что однажды их гости забыли дорогое лыжное оборудование: «Наш отель известен среди лыжников, и однажды спортсмены выехали из отеля, забыв в специальной комнате для хранения снаряжения свое оборудование стоимостью несколько сотен тысяч рублей. А вспомнили они об этом уже в аэропорту. Пришлось отправлять им оборудование почтовой службой в другой город».

Управляющая отелем «Alcont» (Сочи) Александра поделилась забавной историей с забытой вещью в их отеле: «В нашем отеле проживала семейная пара. Глава семьи был очень высоким и положил очки жены на самую верхнюю полку в шкаф, в самый темный угол. Спустя какое-то время гости обнаружили, что потеряли очки, и попросили их поискать в шкафу. Оказалось, что они лежали нетронутыми на самом высоком месте».

Забывают даже автомобили. Например, в отеле «Ивмонтан» гость забыл, что приехал на автомобиле, и после выселения уехал домой на электричке. А вернулся за машиной только через 3 дня. Директор клиентского сервиса «Отелло» Ольга Карлей поделилась похожей историей: «В одном из отелей Алтая гость забыл внедорожник Lexus. Сотрудники обнаружили его на парковке, после того как семья выехала из отеля. Только после звонка техподдержки мужчина вспомнил, что они с женой приехали на двух автомобилях, а уехали на одном. Забрали его только через несколько дней».

Однако не все возвращаются за забытыми вещами и даже отказываются от возврата вещей отелем. Руководитель отельной поддержки сервиса «Отелло» Елена Ваняшина поделилась историей про забытую женскую сумку: «Девушка забыла сумочку, отель попросил нас связаться с гостьей и узнать, как ей вернуть вещь. А девушка отказалась, сказала, что купила новую и эта ей не нужна». Менеджер отеля «Золотой дельфин» (Адлер) Мария тоже вспомнила, что не все гости возвращаются за забытыми вещами. Например, совсем недавно у них в отеле оставили чемодан с вещами, но отказались от его возврата.

Как вернуть забытую вещь?

Более 60% респондентов ответили, что даже не пытаются вернуть забытую вещь. 14% опрошенных самостоятельно возвращались в отель и забирали оставленное, а 8% туристов обращались в службу поддержки отеля и просили вернуть забытые вещи.

По словам директора клиентского сервиса «Отелло» Ольги Карлей, для того, чтобы вернуть забытую в отеле вещь, достаточно связаться со службой поддержки сервиса бронирования или самого отеля. Сотрудники отеля обычно оперативно находят вещь и помогают вернуть ее обладателю удобными способами в короткий срок. Ну и, конечно, за ней всегда можно вернуться лично.