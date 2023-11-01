Исследование Rambler&Co: россияне рассказали, как любят смотреть сериалы онлайн-кинотеатров

В 2023 году российские онлайн-платформы продолжили увеличивать производство оригинального контента. Согласно различным исследованиям, рост к декабрю может составить в среднем от 20 до 40% и более. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили интернет-пользователей, влияет ли количество новых сериалов в библиотеках стримингов на интерес, как и когда они их включают и с кем смотрят.

Согласно опросу, в 2023 году 51% респондентов не отмечают у себя в целом снижения интереса к сериалам (из них 20% смотрят столько же, 31% – больше, по сравнению с прошлым годом).

В 2023 значительно выросло число тех, кто смотрят контент онлайн-платформ на телевизоре (с функциями смарт-ТВ или передачей изображения с гаджетов), по сравнению с прошлым годом. Теперь так делают половина зрителей (50% вместо 37% – в 2022). Почти четверть (24%) предпочитают мониторы ноутбука или компьютера, каждому пятому (22%) достаточно экрана смартфона, 4% пользуются планшетом.

Подавляющее большинство (76%) смотрят сериалы вечером. 9% делают это во время обеденного перерыва, 5% признались, что сами работают с контентом, поэтому погружены в это целый день. 4% успевают следить за любимыми персонажами, отвлекаясь на них во время работы, по 3% – утром и в дороге.

Россиянам комфортно смотреть не более 2 сериалов одновременно – так ответили 84%. Держать в голове 3-4 разных сюжета получается у 9%, вообще не ставят себе рамок 5%. Оставшиеся 2% находят время для 5-6 сериалов одновременно. При этом чаще всего эпизоды смотрят в одиночку (60%) или с партнёром (29%). С друзьями вместе следят за сюжетами 5%, всей семьёй и с детьми – по 3%.

Для 17% опрошенных россиян важно посмотреть премьеру в день выхода. 8% сначала ждут первых отзывов критиков в СМИ, а 5% прежде спрашивают мнения друзей. У 70% нет каких-либо предпочтений по скорости просмотра, для них решающий фактор – настроение.

67% не ориентируются на график выхода серий, 19% любят смотреть все эпизоды разом, а 14% комфортно делать перерывы между сериями, предусмотренные онлайн-платформой. При этом дополнительными материалами о сериале в СМИ интересуются 26% зрителей, остальным (74%) хватает только просмотра.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 20 по 26 октября 2023 года, охват составил 162 698 интернет-пользователей.