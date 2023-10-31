Опубликована архитектура деловой программы Конгресса молодых ученых в 2023 году

III Конгресс молодых ученых состоится 28-30 ноября 2023 г. на федеральной территории «Сириус». В этом году центральная тема Конгресса отражает актуальную внутреннюю и международную повестку в области науки и научной кооперации и звучит как «Пространство возможностей и развития». В деловую программу Конгресса вошли более 70 мероприятий, собранных в пять тематических блоков: «Большие вызовы – возможности для развития», «Возможности Десятилетия науки и технологий в России», «Пространство страны – пространство возможностей», «Пространство международного научно-технического сотрудничества», «Инструменты развития». Дополняет основные блоки программы научно-образовательный трек «Возможности для роста: лекции с выдающимися учеными и представителями бизнеса», в рамках которого спикеры расскажут о современных научных достижениях в разных сферах отечественной науки и бизнеса. Архитектура деловой программы III Конгресса молодых ученых опубликована на сайте мероприятия – конгресс.наука.рф.

«Вызовы, которые стоят сейчас перед Россией диктуют необходимость поиска внутренних ресурсов для решения ключевых задач развития общества и страны. В этой связи, важно воспитывать свои кадры, расширять внутренний потенциал молодых специалистов и ученых. Научные исследования и разработки – это источник для решений, которые позволят достигнуть первоочередных целей экономического процветания и безопасности страны. Мы не находимся в вакууме, наука – это коммуникация, которая позволяет строить максимально эффективную кооперацию в ключевых сферах: производственной, технологической, образовательной. Конгресс молодых ученых – площадка целевого назначения, на которой, как на космодроме мы наблюдаем старт новых идей и инициатив, имеющих важное значение для страны», - отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Совершенствование подходов к выстраиванию качественно новых международных связей в научно-технологической области нашло отражение в деловой программе Конгресса молодых ученых. В 2023 в Санкт-Петербурге прошел Экономический и гуманитарный форум Россия — Африка, подведены итоги председательства России в органах ЕАЭС, 2024 - год российского председательства в содружестве БРИКС. Такая насыщенная международная повестка способствует развитию отношений во всех сферах деятельности, в том числе в науке и образовании. Россия стремится создать благоприятные условия для воплощения совместных с другими странами научных проектов. Так, в рамках трека «Пространство международного научно-технического сотрудничества» большое внимание уделено вопросам взаимодействия научного сообщества России и стран БРИКС, ЕАЭС, Африки и Арабского мира.

«Объявленное Президентом Владимиром Путиным Десятилетие науки и технологий объединило миллионы россиян разных профессий и возрастов. Каждая из инициатив Десятилетия направлена на решение конкретных задач и Конгресс молодых ученых яркое тому подтверждение. Его тема в этом году - «Пространство возможностей и развития» как нельзя лучше характеризует работу современных исследователей. Результаты деятельности каждого ученого – это неотъемлемый вклад в обеспечение технологического суверенитета страны. Для Правительства России наука сегодня - в приоритете!», - сказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, сопредседатель Координационного комитета Десятилетия науки и технологий в России Дмитрий Чернышенко.

В этом году на площадке Конгресса вновь откроет двери «Школа РНФ» - научно образовательный трек Российского научного фонда, эксперты которого проведут интенсивы и мастер-классы и расскажут слушателям, как строить процесс исследования, составлять грантовые заявки и проводить экспертизу научных проектов. В рамках Конгресса молодых ученых будет работать «Научная гостиная: 100 вопросов академику».

Дополнят деловую программу Конгресса молодых ученых выставочные экспозиции лидеров российской наукоёмкой промышленности и бизнеса, представители которых задействованы в тематических мероприятиях, посвященных развитию российского сектора исследований и разработок. А выставка научно-технологического развития субъектов Российской Федерации, на которой в том числе будут представлены результаты реализации региональных планов по инициативам Десятилетия науки и технологий, наглядно дополнит тематический трек «Возможности Десятилетия науки и технологий в России».

Конгресс молодых ученых - ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022 году. Конгресс объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное – молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.

Организаторами Конгресса молодых ученых выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий – АНО «Национальные приоритеты».