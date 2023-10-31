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Участники Второго российского винодельческого Форума смогут оценить лучшие отечественные вина

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Фонд Росконгресс

Обширная дегустационная программа Второго российского винодельческого форума, который состоит в Москве 9 и 10 ноября, даст исчерпывающее представление об успехах российского виноделия.

В течение всей работа форума в залах Radisson Collection будут проходить тематические дегустации: вы сможете не просто попробовать вино, но и исследовать одну из предложенных тем, расширив, таким образом, свои представления о российском виноделии и о процессах, проходящих в нем прямо сейчас.

Программа первого дня обещает быть насыщенной событиями. Всегда актуальная тема игристых будет раскрыта на презентации дегустационных сетов таких значимых игроков сегмента как «Абрау-Дюрсо» и «Золотая балка». Авторское видение процесса производства игристого в Крыму участникам форума представит потомственный винодел Илья Волошин. В этот же день главный винодел и владелец винодельни «Собер Баш» Андрей Куличков на примере собственных вин объяснит особенности производства вина из автохтонных сортов, как российского, так и грузинского происхождения. Об успехах отечественного виноделия расскажут и зарубежные виноделы, работающие в России. Создатель хозяйства Domaine de la Vivandière Патрис Ле Ланн поведает о своем видении терруаров Крыма в рамках дегустации «Русские вина с французским акцентом». Матео Колетти, главный винодел «Усадьбы Дивноморское» в рамках дегустации «Великие вина в России» представит свое видение того захватывающего будущего, которое, по его мнению, ждет российское виноделие.

Ключевые дегустации второго дня, «История Легендарного Дома «Массандра» и «Особенности производства российского шампанского «Новый Свет»», будут посвящены сразу двум историческим винодельням Крыма. Также 10 ноября свои выдержанные вина представит «Винный Дом Инкерман». Кроме того, среди участников дегустационной программы 10 ноября дня заявлены такие известные хозяйства как «Гай-Кодзор», «Лефкадия», Loco Cimbali, Le K2.

Организаторами Российского винодельческого форума выступают Фонд Росконгресс и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке Правительства Российской Федерации. Соорганизатор – Россельхозбанк. Стратегический научный партнер НИЦ – «Курчатовский институт».

Зарегистрироваться в качестве участника или представителя СМИ и ознакомиться с правилами подачи заявки можно на официальном сайте форума.

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