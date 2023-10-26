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Второй российский винодельческий форум стартует в Москве

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Президент и председатель совета директоров ПАО «Абрау-Дюрсо» Борис Титов, заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко, директор департамента мастер-планирования и развития территорий «Туризм.РФ» Вячеслав Шашкин, управляющий директор центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Максим Коваленко, вице-президент Всемирной Организации винного туризма (GWTO) по региону Евразия, председатель комитета по гастрономическому туризму Российского Союза Туриндустрии Леонид Гелибтерман, управляющий директор АО «Русская Медиагруппа» Дмитрий Медников, президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров и руководитель департамента маркетинга и туризма ООО «Кубань-Вино» Екатерина Емельянова (слева направо) на сессии «Винный туризм – тренд с большими перспективами» на первом Российском винодельческом форуме в Москве

Президент и председатель совета директоров ПАО «Абрау-Дюрсо» Борис Титов, заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко, директор департамента мастер-планирования и развития территорий «Туризм.РФ» Вячеслав Шашкин, управляющий директор центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Максим Коваленко, вице-президент Всемирной Организации винного туризма (GWTO) по региону Евразия, председатель комитета по гастрономическому туризму Российского Союза Туриндустрии Леонид Гелибтерман, управляющий директор АО «Русская Медиагруппа» Дмитрий Медников, президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров и руководитель департамента маркетинга и туризма ООО «Кубань-Вино» Екатерина Емельянова (слева направо) на сессии «Винный туризм – тренд с большими перспективами» на первом Российском винодельческом форуме в Москве

Павел Бедняков/РИА Новости

9 и 10 ноября 2023 года в Москве состоится второй российский винодельческий форум. Площадка отеля Radisson Collection (Москва, Кутузовский пр., д. 2/1, стр. 1) вновь объединит виноделов, виноградарей, ученых, дистрибьюторов, закупщиков торговых сетей и ресторанов, журналистов и блогеров. Основным фокусом деловой программы станет общее желание игроков рынка изменить глобальное представление о качестве и конкурентоспособности российского вина.

«Посредством диалога производителей, потребителей и регуляторов рынка вина в процессе работы Форума будут раскрыты актуальные темы развития отрасли и намечены пути вывода отрасли на принципиально новый конкурентоспособный уровень», – отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

Пленарное заседание «Вино России: курс на долгосрочную поддержку и стратегическое развитие» будет посвящено первоочередным задачам импортозамещения и конкурентоспособности отечественного виноделия, сформулированных по итогам первого винодельческого форума.

Ключевым моментом станет обсуждение комплексных мер поддержки отрасли со стороны государства, в том числе вопросов эффективного развития сырьевой базы, стабильного обеспечения научно-технического развития и технологического обновления.

В рамках заседания представители правительства, федерального собрания Российской Федерации, совместно с научным сообществом и главами крупнейших винодельческих компаний наметят долгосрочные цели развития отрасли и основные пути их достижения.

«Залог успешного развития российского виноделия– комплексный научный подход. Курчатовский институт с 2020 года реализует программу развития генетических технологий виноградарства и виноделия, которая заключается в генетической паспортизации и анализе генофонда автохтонных сортов винограда, селекции собственных штаммов дрожжей, поддержке питомниководства», – отметил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

На сессии «Вперед в будущее винодельческой отрасли» представители профессионального сообщества и органов государственной власти обсудят вопросы развития винодельческой отрасли. В повестке найдут свое отражение самые разнообразные аспекты развития виноградарств, виноделия и винного потребления в России, от смены поколений потребителей на винном рынке до геномного секвенирования сортов винограда и дрожжей и возможных сценариев ответа на вызовы климатических изменений.

«Несмотря на санкционные риски и давление винного импорта, меры государственной поддержки оказались эффективны: идет развитие во всех винодельческих регионах страны, строятся и запускаются новые винодельни, развивается структура сбыта. Теперь наша задача – обеспечить рост доли российского вина на рынке в ближайшие 5 лет с 60% до 80%. Это, если так можно выразиться, европейский стандарт по доле своего вина на рынке винодельческих держав. Таков наш оптимистический сценарий. И для него есть основания»– подчеркнул председатель правления ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев.

Сессия «Политика протекционизма: пошлины, акцизы и другие меры защиты российской отрасли виноделия» раскроет основные показатели развития винодельческой отрасли, ее конкурентное окружение, а также меры протекционизма в сфере акцизной и таможенной политики. В дискуссии примут участие представители министерства сельского хозяйства России, финансового блока правительства России совместно с главами крупнейших винодельческих компаний и отраслевыми экспертами.

««Россельхозбанк» заинтересован в развитии виноделия как неотъемлемой части сельского хозяйства. Мы поддерживаем Российский винодельческий форум как площадку для выработки новых решений, способных укрепить успех отечественных виноделов», – поделился председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

В целом двухдневная программа форума насыщена самыми разнообразными событиями. Ключевые темы форума также будут разобраны в более узком отраслевом контексте в рамках тематических публичных обсуждений и дискуссий, посвященных широкому кругу проблем: от агрохимии и кадровой политики до энотуризма и актуальных стратегий коммуникации с потребителем. Кроме того, в рамках форума пройдет саммит «Ассоциации виноградарей и виноделов России» и дегустационная программа с участием представителей винодельческих хозяйств.

Особая площадка форума – зона «Винология» НИЦ «Курчатовский институт». Это интерактивный музей, посвященный истории российской винодельческой науки и зона мастер-классов, которые проведут ведущие российские ученые и винные эксперты.

Организаторами российского винодельческого форума выступают Фонд Росконгресс и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке правительства Российской Федерации. Соорганизатор – Россельхозбанк. Стратегический научный партнер НИЦ – «Курчатовский институт».

Зарегистрироваться в качестве участника или представителя СМИ и ознакомиться с правилами подачи заявки можно на официальном сайте форума.

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