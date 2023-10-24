Исследование Rambler&Co: 74% россиян интересует тема экологии и устойчивого развития компаний в средствах массовой информации

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co, в преддверии Дня без бумаги – 26 октября, спросили у интернет-пользователей, как они поступают с самым распространенными в офисной работе видом отходов – бумагой.

Согласно опросу, 49% россиян стараются отказаться от ее использования ради заботы об экологии. Остальным 51% пока не близка эта проблема, они аргументируют это привычкой (58%) и большим количеством природных ресурсов (42%).

Более половины респондентов (55%) стараются постепенно переходить с бумаги на электронные носители для создания заметок, списков, дневников. 18% не планируют отказываться от бумаги, 16% уже используют только гаджеты. 11% не делают записей нигде и все запоминают.

При этом 57% по-прежнему выкидывают использованную бумагу в мусорный бак. 20% практикуют раздельный сбор, 18% сдают на переработку, 5% пользуются шредером. В большинстве (58%) офисов также не соблюдают нормы раздельного сбора, в 33% уже появились такие правила, а 9% сотрудников занимаются этим сами по личной инициативе.

51% респондентов читают и онлайн-медиа, и печатные издания. 45% подтвердили, что пользуются только электронными источниками информации, а 4% сказали, что все же чаще предпочитают бумажные версии изданий цифровым.

В СМИ читателей интересует в том числе и освещение экоповестки. Их привлекает широкий круг вопросов – здоровый образ жизни (22%), новые источники энергии (13%), экология (12%), научные открытия в сфере медицины и безопасности окружающей среды (11%), климатические изменения (10%), раздельный сбор и переработка отходов (6%). Только 26% не читают статьи на эту тематику.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 16 по 20 октября 2023 года, охват составил 46 860 интернет-пользователей