Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Пресс-релиз

Исследование Rambler&Co: 74% россиян интересует тема экологии и устойчивого развития компаний в средствах массовой информации

close
100%
Depositphotos

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co, в преддверии Дня без бумаги – 26 октября, спросили у интернет-пользователей, как они поступают с самым распространенными в офисной работе видом отходов – бумагой.

Согласно опросу, 49% россиян стараются отказаться от ее использования ради заботы об экологии. Остальным 51% пока не близка эта проблема, они аргументируют это привычкой (58%) и большим количеством природных ресурсов (42%).

Более половины респондентов (55%) стараются постепенно переходить с бумаги на электронные носители для создания заметок, списков, дневников. 18% не планируют отказываться от бумаги, 16% уже используют только гаджеты. 11% не делают записей нигде и все запоминают.

При этом 57% по-прежнему выкидывают использованную бумагу в мусорный бак. 20% практикуют раздельный сбор, 18% сдают на переработку, 5% пользуются шредером. В большинстве (58%) офисов также не соблюдают нормы раздельного сбора, в 33% уже появились такие правила, а 9% сотрудников занимаются этим сами по личной инициативе.

51% респондентов читают и онлайн-медиа, и печатные издания. 45% подтвердили, что пользуются только электронными источниками информации, а 4% сказали, что все же чаще предпочитают бумажные версии изданий цифровым.

В СМИ читателей интересует в том числе и освещение экоповестки. Их привлекает широкий круг вопросов – здоровый образ жизни (22%), новые источники энергии (13%), экология (12%), научные открытия в сфере медицины и безопасности окружающей среды (11%), климатические изменения (10%), раздельный сбор и переработка отходов (6%). Только 26% не читают статьи на эту тематику.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 16 по 20 октября 2023 года, охват составил 46 860 интернет-пользователей

Картина дня
Израиль отверг ближневосточную резолюцию ГА ООН с призывом к перемирию
Боевое крыло ХАМАС сообщило о столкновениях с Израилем на севере и востоке Газы
Танки движутся к границе. Что известно о расширении операции Израиля в Газе
ЦАХАЛ объявил о «расширении масштаба» наземных маневров в Газе
В ООН принесли обломки использованных Украиной западных ракет
Оценена стоимость создания Российской орбитальной станции
Глава ВОЗ заявил о полной потере связи с сотрудниками и медучреждениями в Газе
Дацик проиграл Романкевичу в рамках турнира в Москве
Новости и материалы
На Украине сообщили о взрывах в Днепре и Одесской области
Названа футбольная Мекка России
В России многодетным семьям возместят расходы на ипотечные платежи
Армия обороны Израиля предупредила, что не гарантирует безопасность журналистов в Газе
В двух украинских регионах объявили воздушную тревогу
Медведева рассказала о табуированной теме в фигурном катании
В США назвали ударом для Зеленского отказ Венгрии и Словакии помогать Украине
Россиянам объяснили, что нужно сделать после покупки телефона
Футболист «Локомотива» не сможет играть до конца года
Российская компания реконструирует аэропорт в Абхазии
Брат Федора Емельяненко одержал победу на турнире в Москве
В ХАМАС приветствовали принятие ГА ООН резолюции по Ближнему Востоку
Медики опровергли вред красного мяса
AJCN: употребление красного мяса может не повышать риск заболеваний
Ротенберг прокомментировал сенсационное поражение СКА от «Сочи»
Потребление вина может снижать риск некоторых видов рака, выяснили ученые
UCLM: потребление вина снижает риск некоторых видов рака
Интервальное голодание может быть эффективнее подсчета калорий для похудения
UIC: интервальное голодание помогает похудеть диабетикам без подсчета калорий
Посол Израиля исключил участие иностранных военных в операциях страны
Стволовые клетки пульпы зуба помогут восстановить нервы и хрящи
Биологи из Уханя предложили восстанавливать нервы стволовыми клетками пульпы
Все новости
«Расширение масштаба» наземных маневров. Что происходит в Газе
Израиль объявил о расширении масштаба наземных действий в Газе — онлайн
Переговоры по Украине и угроза Третьей мировой: о чем говорил Лукашенко
Лукашенко призвал Украину к переговорам с РФ без предварительных условий
ХАМАС обстреливает Израиль. Ракета попала в жилой дом в Тель-Авиве
Четыре человека пострадали при попадании ракеты в жилой дом в Тель-Авиве
ЦБ вновь повысил ключевую ставку. Что будет с ценами, курсом рубля и ставками по ипотеке
Банк России поднял ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 15%
«Военные тоже устают». На Украине проходят акции с требованием демобилизации солдат
В Киеве, Одессе и Полтаве прошли митинги с требованием демобилизации военных
«Ясно, что украинцы не победят». Орбан заявил о провале стратегии ЕС по Украине
Премьер Венгрии Орбан: Украине не победить на поле боя, ЕС нужен план Б
Звезда советского биатлона. Умер четырехкратный чемпион мира Виктор Маматов
Ищете, что посмотреть на Хэллоуин? Вот 13 классных новых хорроров на любой вкус
В сети вышел фильм по игре «Five Nights at Freddy's» с Джошем Хатчерсоном
«Выеденной тыквы не стоит». В России предложили запретить Хэллоуин. Кто против и почему?
Минобразования Якутии запретило школьникам праздновать Хэллоуин
В Кремле ответили на призыв Израиля «изгнать» ХАМАС из Москвы
Кремль: Россия будет продолжать диалог и с Израилем, и с ХАМАС
«Нет операции – нет и Нетаньяху». Почему вторжение в Газу обязательно будет
Полковник Ходаренок: Нетаньяху не мог отказаться от вторжения в Газу, как пишет NYT
«Обрубил все концы». Макаревич избавился от последней недвижимости в России
SHOT: музыкант Андрей Макаревич переписал особняк и квартиру на сестру и сына
«Не ветшать, а молодеть»: правительство помогает регионам обновлять общественный транспорт
Для реализации нацпроекта запущены эффективные механизмы поддержки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий