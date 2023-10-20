Топ-менеджеры Rambler&Co проведут лекции о медиапрофессии студентам ММУ

В Московском международном университете стартовал учебный год для студентов направления «Медиакоммуникации». Одна из частей программы – помощь менторов: специалисты индустрии медиа консультируют студентов по вопросам профессионального роста и рассказывают о современном состоянии мира журналистики и контента. В 2023 году менторами стали директор по развитию медиа Rambler&Co и главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров и директор по медиакоммуникациям Rambler&Co Юлия Барановская. Топ-менеджеры Rambler&Co проведут четыре лекции за два семестра.

Владимир Тодоров открыл трек первой лекцией, которая прошла 19 октября. Помимо студентов направления «Медиакоммуникации», на ней присутствовали будущие журналисты, пиарщики и специалисты по рекламе. Главный редактор «Ленты.ру» рассказал студентам, какие компетенции актуальны в медиа, исходя из собственного опыта.

«Три профессиональных навыка не меняются годами – это оперативность, умение работать с информацией (фактчекинг, способность анализировать несколько источников, производить контент, складно излагать свои мысли) и ответственность. Три личных навыка, которые особенно важны – стрессоустойчивость, забота о себе и умение искать позитив, не впадая в негатив. Также для управления командой медиа важны адекватный диалог, горизонтальность, общение не в формате «начальник-подчиненный». Мы в «Ленте.ру» и Rambler&Co обладаем этими навыками – они позволяют создавать эмоциональный, эмпатичный контент, эффективно коммуницировать, быстро адаптироваться к текущим реалиям – и готовы передать их будущим медиакоммуникаторам», — сказал он.

В ноябре студентов ММУ ждет практический семинар с Юлией Барановской. По ее словам, у студентов достаточно преподавателей и лекций, поэтому встреча пройдет в свободной форме и поможет вместе сформировать ожидания от курса, а также наметить практические шаги для их реализации.

В 2023 направление по медиакоммуникациям ММУ курируют три ментора, каждый из которых прочтет по одной лекции за семестр.

Анастасия Таций, руководитель программы «Медиакоммуникации»: «​​Для медиасферы характерна высокая динамика изменений, которую необходимо учитывать в образовательных траекториях студентов для обеспечения их высокой конкурентоспособности после выпуска. В этих условиях крайне важен диалог и сотрудничество между образовательными проектами и бизнесом. В 2023 в Московском Международном Университете стартовала новая программа бакалавриата «Медиакоммуникации», которая позволяет подготовить высококвалифицированных специалистов в области медийных и коммуникационных проектов. Одной из особенностей программы является наличие опытных наставников, которые помогают студентам в личном и профессиональном развитии. Мы рады объявить, что в этом году ими стали представители Rambler&Co, имеющие большой опыт в медиасфере».

Образовательная программа «Медиакоммуникации» в Московском международном университете совмещает в себе обучение продюсированию, менеджменту СМИ, анализу данных, коммуникациям, основам режиссуры и создания медиапродукта.