Подведены итоги Шестого международного форума «Российская энергетическая неделя»

Международный форум «Российская энергетическая неделя» прошел в шестой раз с 11 по 13 октября в ЦВЗ «Манеж» (г. Москва). На площадке РЭН-2023 присутствовали представители правительств зарубежных стран, руководители крупнейших энергетических компаний и организаций, ученые и эксперты. Центральная тема РЭН в этом году – «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее».

«Российская энергетическая неделя – это специализированные, узконаправленные, целевые дискуссии с экспертами со всего мира. Здесь нет бесед на общие темы, все предельно четко и по делу. Такой фокус позволяет получить максимум возможностей от живого общения с единомышленниками, которым не нужно тратить время на то, чтобы найти общий язык. Форум вновь привлек всех, кто заинтересован в совместном развитии энергетики, тех, кто хочет работать на перспективу. Как и в предыдущие годы, на форуме были широко представлены зарубежные государства. Уверен, что эта площадка и в дальнейшем будет оказывать непосредственное влияние на международные отношения в целом и на сферу энергетики в частности», – подчеркнул по итогам Форума Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

«В рамках деловой программы Форума и Молодежного дня РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 225 спикеров. Всего в Российской энергетической неделе-2023 приняли участие свыше 5000 делегатов из 84 стран и территорий. В мероприятиях Молодежного дня приняли участие более 2000 участников. Форум продемонстрировал высокую заинтересованность международного делового сообщества в сотрудничестве с Россией по широкому спектру направлений энергетической сферы. В дискуссиях на площадке, в настрое иностранных участников, в их готовности и открытости к диалогу видно, насколько зарубежные страны хотят играть активную роль в проектах вместе с Россией», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков.

Деловая программа

Программа Форума была сформирована по четырем направлениям: «Международная повестка», «Развитие отраслей ТЭК», «Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация», «Устойчивое развитие и климат». Также на площадке состоялись двусторонние встречи, переговоры и деловые завтраки.

Ключевым событием в цикле деловых мероприятий Форума стало пленарное заседание с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина и Премьер-министра Республики Ирак Мухаммеда Судани. Модератором дискуссии выступил телеведущий межарабского канала Al Ghad Амро Абд Эль-Хамид.

Большое внимание участников РЭН-2023 привлекла сессия «Мировой нефтегазовый рынок: как пройти период турбулентности» с участием Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака. В сессии также приняли участие исполняющий обязанности Федерального министра энергетики Пакистана Мухаммад Али, Премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович, Министр нефти Ирана Джавад Оуджи, Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес и Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Одной из ключевых также стала сессия Ассоциации «Глобальная энергия» «Создавая город будущего» с участием Мэра Москвы Сергея Собянина, Президента, Председателя Правления ПАО Сбербанк Германа Грефа и зарубежных гостей – заместителя директора по информационным технологиям Государственной электросетевой корпорации Китая Цзие Вана и основателя, главного исполнительного директора компании Point Systems Zrt Ласло Ковача.

На площадке международного форума «Российская энергетическая неделя» состоялось заседание Совместной межправительственной Российско-Саудовской комиссии (МПК). Также Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провели Координационный совет по импортозамещению нефтегазового оборудования при Правительственной комиссии по импортозамещению.

Участники

Самые многочисленные делегации зарубежных стран, посетившие площадку Российской энергетической недели в этом году – из Венесуэлы, Саудовской Аравии, Китая, Вьетнама, Турции, Ирана, Ирака.

Среди высокопоставленных официальных лиц в РЭН-2023 приняли участие Премьер-министр Ирака Мухаммед Судани; Заместитель Премьер-министра, Министр нефти Ирака Хайян Абдулгани Абдулзахра Альсавад; Исполнительный Вице-президент, Министр экономики, финансов и внешней торговли Венесуэлы Делси Элоина Родригес Гомес, Премьер-министр Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Радован Вишкович.

В числе гостей Форума – 21 иностранный министр: Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов; Министр внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины Сташа Кошарац; Министр энергетики, горнодобывающей промышленности и разработки месторождений Буркина-Фасо Симон-Пьер Буссим; Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто; Министр промышленности и торговли Вьетнама Хонг Зиен Нгуен; Министр нефтяной промышленности Ирана Джавад Оджи; Министр промышленности и торговли Лаоса Малайтхонг Кхоммасит; Министр энергетики и водных ресурсов Мали Бинту Камара; Министр экономики и финансов Мали Алуссени Сану; Министр промышленности и торговли Мали Мусса Алассан Диалло; Министр транспорта и инфраструктуры Мали Мадина Сиссоко Дембеле; Министр шахт Мали Амаду Кеита; Министр электроэнергетики Мьянмы Ньян Тун; Министр энергетики Мьянмы Ко Ко Лвин; Министр науки и технологий Мьянмы Мьо Тхейн Чжо; Министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич; Исполняющий обязанности Федерального министра энергетики Пакистана Мухаммад Али; Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд; Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Ферас Каддур; Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума; Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

Среди глав международных организаций и объединений площадку РЭН-2023 посетили Ответственный секретарь Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности Сергей Поспелов; Председатель Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ Тарас Купчиков.

Площадку Форума посетили 36 глав дипломатического корпуса.

Гостями Форума стали свыше 1200 представителей иностранного и российского бизнеса из более 250 компаний. Среди знаковых представителей российского бизнеса: Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер; генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев; генеральный директор ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» Андрей Рюмин; генеральный директор Российского Фонда Прямых Инвестиций Кирилл Дмитриев; генеральный директор АО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов; генеральный директор ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов.

Среди представителей иностранного бизнеса участие в РЭН-2023 приняли: член совета директоров Vietnam Oil and Gas Group Бинь Минь Чан; генеральный управляющий Elektroprivreda Republike Srpske AD Лука Петрович; генеральный директор Syrian Petroleum Corporation Набих Христин; глава представительства Государственной электросетевой корпорации Китая в Москве Сяомин Оу; генеральный директор Basra Oil Company Басим Абдулкарим Насер Аль-Шамхани; Председатель правления АО «UZGASTRADE» Алишер Агзамов; исполняющий обязанности председателя правления АО «Узтрансгаз» Аскар Исаков.

Премии «Глобальная энергия» и «Энергия пера»

На площадке РЭН-2023 состоялась торжественная церемония вручения международной премии «Глобальная энергия» за выдающиеся исследования и научно-технические разработки, способствующие повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии на Земле в интересах всего человечества. Лауреатами этого года стали ученые из КНР. Директор-основатель Пекинского института наноэнергии и наносистем Чжун Линь Ван получил премию в категории «Нетрадиционная энергетика» за изобретение трибоэлектрических наногенераторов как новой энергетической технологии для автономных систем, Интернета вещей, робототехники, искусственного интеллекта и крупномасштабного сбора «голубой энергии». Жучжу Ван был выбран в категории «Новые способы применения энергии» за исследования в области сорбционного охлаждения, которые значительно усовершенствовали технологию использования низкосортной тепловой энергии для создания высокоэффективного охлаждения, а также за значительный вклад в разработку теплового насоса на основе осушителя, удвоившего энергоэффективность охлаждения и обогрева.

В ходе церемонии был также вручен Почетный диплом ассоциации иностранному ученому. Обладателем этой награды стал сербский ученый Любивое Попович, отдавший всю жизнь Белградской распределительной сетевой компании. Диплом присужден ему за разработку методологии, позволяющей определять соответствующие характеристики высоковольтных и сверхвысоковольтных кабельных линий.

Кроме того, на РЭН-2023 состоялась церемония награждения победителей международного медийного конкурса «Энергия пера», призванного поощрять журналистов, обозревателей и экспертов, пишущих о самых актуальных вопросах современной энергетики, в том числе о трансформации мирового энергобаланса, развитии новых технологий и изменении климата. Награды победителям вручили Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак и заместитель Руководителя Администрации Президента – пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков. В этом году в общей сложности на конкурс «Энергия пера» было подано 262 заявки из России и 23-х зарубежных стран. Победителей выбрало жюри, состоящее из руководителей ведущих телеканалов, деловых изданий и информационных агентств.

Соглашения

Всего в рамках Российской энергетической недели-2023 российские и зарубежные компании, государственные организации заключили 28 соглашений и меморандумов о сотрудничестве.

На площадке РЭН-2023 был подписан Итоговый протокол 8-го заседания Совместной межправительственной Российско-Саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Соглашение о намерениях в целях развития направления «Оборудование для нефтегазохимии» заключено между Правительством Российской Федерации и публичным акционерным обществом «СИБУР Холдинг».

Госкорпорация «Росатом» и Министерство науки и технологий Республики Союз Мьянма подписали Меморандум о взаимопонимании в области оценки и развития ядерной инфраструктуры Республики Союз Мьянма. Также АО «Концерн Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») и Санкт-Петербургская Международная Товарно-Сырьевая Биржа подписали соглашение о взаимодействии в области торговли сертификатами происхождения электроэнергии, выработанной с помощью низкоуглеродных и возобновляемых источников.

ПАО «Россети» заключило 10 соглашений о развитии и укреплении сотрудничества в области стратегического и инновационного развития электросетевого комплекса, о сотрудничестве в области повышения информированности граждан и юридических лиц, а также в области образовательных программ и просветительских мероприятий для детей и молодежи, научной и научно-практической сферах и других.

«Газпром нефть», Министерство энергетики Российской Федерации и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подписали дорожную карту развития отечественного оборудования для бурения и добычи углеводородов на суше.

Российское энергетическое агентство Минэнерго России подписало ряд важных документов, в числе которых соглашение с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» о взаимодействии в области климатической повестки, включая вопросы энергоэффективности, энергоменеджмента и низкоуглеродного развития, а также соглашение о сотрудничестве с Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина».

Фонд Росконгресс подписал три стратегических документа – соглашения о сотрудничестве с иранским Институтом международных энергетических исследований, Африканской энергетической палатой и Международным центром производственных инвестиций (CIIP) Боливарианской Республики Венесуэла.

Молодежный день

13 октября Российскую энергетическую неделю завершил Молодежный день. На площадке присутствовали более 2000 молодых людей, которые представили десятки проектов и отраслевых инициатив, обменялись опытом и получили советы от экспертов. Центральным событием Молодежного дня стало пленарное заседание «Энергетика 2035: будущее сферы» с участием Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака. Мероприятие прошло в формате поколенческой битвы. Всего программа Молодежного дня РЭН включала 30 мероприятий, посвященных популяризации ТЭК и инженерно-технического образования.