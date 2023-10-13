Исследование Rambler&Co и СберАвто: каждый пятый автомобилист опасается грубого вождения других участников движения

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и эксперты СберАвто, сервиса для покупки и продажи авто, в преддверии пятницы 13-е спросили россиян о том, каких ситуаций они хотели бы избежать при вождении и что помогает им сделать поездку приятнее. В исследовании приняли участие более 140 тысяч пользователей медиаресурсов Rambler&Co старше 18 лет из всех регионов России (77% из них мужчины, 23% – женщины).

51% автомобилистов комфортно за рулем

Больше половины (51%) респондентов чаще всего комфортно чувствуют себя за рулем. 43% ответили, что всегда ощущают себя «как рыба в воде». Для 5% участников исследования уверенность зависит от ситуации на дороге. Только у 1% опрошенных вождение вызывает неудобства.

«Страшный сон» автомобилиста

Большинство респондентов переживают из-за грубого вождения других участников движения (19%). При появлении мотоциклистов, велосипедистов, самокатчиков на дороге, а также пешеходов, переходящих улицу в неположенном месте, особую осторожность проявляют 22% водителей 10% участников опроса пугает поломка автомобиля в дороге, 9% избегают поездок в плохую погоду – дождь, гололедицу, снегопад. В равной степени респонденты опасаются езды в темное время суток и ДТП (по 7%). Кроме того, некомфортной водителям кажется поездка по незнакомому маршруту (6%) и перспектива застрять на трассе без бензина (4%). Примечательно, что 4% опрошенных не страшит ни одна из потенциально неприятных ситуаций.

Меньше всего участники опроса боятся быть остановленным сотрудником ГИБДД (3%), ехать по серпантину (3%), а также регулировщика на перекрестке (2%), нерегулируемых перекрестков и кругового движения (по 2%).

Музыка и навигатор – лучшие партнеры водителя

Большинство россиян (38%) для снижения напряжения во время вождения слушают любимую музыку или подкасты. Кроме того, спокойствию 31% водителей способствуют заранее продуманный маршрут и подсказки навигатора. Тишина в салоне помогает сосредоточиться 19% опрошенных водителей. 8% предпочитают, чтобы рядом был помощник, который следит за маршрутом. Меньше волноваться на дороге помогает и наличие каско – так ответили 4% водителей.