Свыше 4 тысяч гостей из более чем 60 стран и территорий ожидаются на Российской энергетической неделе – 2023

Свыше 4 тысяч гостей из более чем 60 стран и территорий ожидаются на площадке РЭН-2023. Среди участников представлены заместители председателей правительств, министры и послы зарубежных государств, министры и послы стран СНГ, представители иностранных парламентов, руководители международных и региональных организаций. Российская энергетическая неделя состоится с 11 по 13 октября в ЦВЗ «Манеж» в Москве. Центральная тема программы РЭН-2023 – «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее».

Среди высокопоставленных официальных лиц ожидается участие Премьер-министра Ирака Мохаммеда Шиаа Саббара Аль-Судани; Премьер-министра Боснии и Герцеговины Радована Вишковича; заместителя Премьер-министра, Министра нефти Ирака Хайяна Абдулгани Абдулзахра Альсавада; Исполнительного Вице-президента, Министра экономики, финансов и внешней торговли Венесуэлы Делси Элоины Родригес Гомес.

«Международный страновой состав участников Российской энергетической недели этого года состоит из государств Азии, Ближнего Востока, Южной Америки, Африки, Европы, в числе которых Саудовская Аравия, Бахрейн, Ирак, Иран, Сирия, Венесуэла, Турция, Босния и Герцеговина, Венгрия, Вьетнам, Мьянма, Конго-Браззавиль, Мали и многие другие. Свое официальное присутствие на площадке подтвердили и многие страны СНГ – Азербайджан, Армения, Узбекистан. Наблюдаем устойчивый интерес стран к кооперации и готовность к плодотворному диалогу на полях Форума», – отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков.

Накануне в Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова и Посла Республики Союз Мьянма в Российской Федерации Лвина У. В целях усиления двустороннего сотрудничества в энергетической сфере и реализации совместных проектов делегация Мьянмы во главе с союзными министрами примет участие в Российской энергетической неделе, которая пройдет в Москве 11–13 октября 2023 года. В составе делегации в работе мероприятия примут участие Министр электроэнергетики Мьянмы Ньян Тун, Министр энергетики Мьянмы Ко Ко Лвин и Министр науки и технологий Мьянмы Мьо Тхейн Чжо, а также представители мьянманских энергетических компаний.

Среди глав международных организаций и объединений участие на площадке форума ожидаются Ответственный секретарь Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности Сергей Поспелов; Председатель Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ Тарас Купчиков.

Из числа знаковых представителей российского бизнеса свое участие в РЭН подтвердили Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев; Генеральный директор ПАО «Татнефть им. В.Д. Шашина» Наиль Маганов; Генеральный директор ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» Андрей Рюмин; генеральный директор Российского Фонда Прямых Инвестиций Кирилл Дмитриев.

В деловую программу РЭН-2023 включено более 30 мероприятий, разбитых на тематические блоки: «Международная повестка», «Устойчивое развитие и климат», «Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация» и «Развитие отраслей ТЭК». Подробная информация о сессиях деловой программы опубликована на официальном сайте РЭН.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. В 2022 году в рамках РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 270 спикеров. В Форуме приняли участие свыше 3000 участников и представителей СМИ из России и 83 иностранных государств и территорий. Организаторами Форума являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы.