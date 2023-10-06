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На форуме «Антиконтрафакт-2023» обсудили формирование нелегального оборота табачной продукции

Участники XI Международного форума «Антиконтрафакт-2023» обсудили, откуда в России появляется нелегальная табачная продукция — сигареты, стики и электронные испарители.

Согласно исследованию Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, примерно 1,4 миллиарда пачек нелегальны. «В сегменте нагреваемого табака мы видим перетоки в Россию оригинальных табачных стиков, предназначенных для продажи в странах ЕАЭС, которые ввозятся без уплаты акцизов, без российской маркировки средствами идентификации, с нарушением требований об информации для потребителя, — прокомментировал Владимир Васильев, управляющий по защите торговых марок аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России. — Помимо дальнейшего усиления контрольно-надзорной деятельности, необходимо устранять и сами предпосылки для формирования нелегального оборота, которые во многом заключаются в экономической привлекательности за счет разницы в ставках акцизов на табачную и никотинсодержащую продукцию между различными странами ЕАЭС — сейчас эта разница доходит до трехкратной. Решать эту проблему нужно комплексно, совмещая разумное предсказуемое регулирование с эффективной правоприменительной деятельностью, а также последовательно устраняя базовые причины для формирования нелегального оборота».

В ходе дискуссии эксперты также озвучила цифры, например, по подсчетам аналитиков, налоговая инспекция недополучила 142,4 млрд рублей в бюджет из-за контрабанды сигарет в 2021 году. За первое полугодие 2023 года Россия потеряла около 46 млрд рублей, но представители табачного бизнеса считают эту цифру заниженной. Правоохранители изъяли более 21 млн пачек нелегальных сигарет. МВД завело около 1700 уголовных дел по различным составам преступлений, связанных с нелегальным оборотом табака.

Организатор Международного форума «Антиконтрафакт-2023» — Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Соорганизатором форума выступает Евразийская экономическая комиссия. Партнеры деловой программы: «Центр развития перспективных технологий» (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»), автономная некоммерческая организация «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции», международная ассоциация организаций, осуществляющих деятельность по противодействию незаконному обороту контрафактной продукции «Антиконтрафакт». Оператор форума — Фонд Росконгресс.

Официальный партнер — X5 Group.
Партнеры — Фирма «1С», «Лазерный Центр», ООО «Сибур».
Партнеры деловой программы — АНО «ННЦК», ЦРПТ, Международная ассоциация «Антиконтрафакт».
Партнеры по организации — Lamoda, Яндекс Маркет, «Лаборатория Касперского», «Татспиртпром», «Высокий берег» (Кубань-Вино), «Холдинг Аква».

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