В Минпромторге анонсировали расширение маркировки промышленной продукции

Состоялось ключевое событие XI Международного форума «Антиконтрафакт-2023» – пленарное заседание. Лозунг Форума в этом году: «Культура подлинности: жизнь без подделки, без контрафакта», и нет ни одной экономики мира, которая бы не пострадала от последствий контрафактной продукции и фальсификата. Участники дискуссии обсудили, что уже сделано в ЕАЭС в рамках борьбы с нелегальной промышленной продукцией и какие механизм необходимо дополнительно внедрить.

В мероприятии приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, руководитель Роскачества Максим Протасов, заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Елена Ягодкина, депутат Госдумы, член комитета по защите конкуренции Сергей Лисовский, заместитель Председателя Суда Евразийского экономического союза Константин Чайка, директор Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Ернар Бакенов, первый заместитель генерального директора Национального центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь Алексей Курман, председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий — оператора государственной системы маркировки «Честный знак» Михаил Дубин.

«Текущее десятилетие связано с экономическими и социальными потрясениями не только для Российской Федерации, но и для всех наших партнеров по ЕАЭС. Нам приходится преодолевать вызовы, взаимодействие с партнерами развивается хорошими темпами, но рынок контрабандной продукции является существенным препятствием. Все знают, что главной площадкой, на которой мы обсуждаем вопросы контрафакта, является Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, куда входят почти все первые лица федеральных органов исполнительной власти, аналогичные комиссии работают во всех субъектах страны, что позволяет оперативно транслировать проблематику, которую необходимо отрабатывать», – сказала Екатерина Приезжева.

Она напомнила, что Госкомиссия утверждает методики мониторинга, которые на данный момент осуществляются по 7 товарным группам. В перспективе ожидается расширение номенклатуры. Кроме того, на основе проводимого мониторинга формируется рейтинг субъектов Российской Федерации, который является стимулом для отстающих регионов подтягиваться, а лидерам сохранять темпы борьбы с контрафактом.

Также в своем выступлении Екатерина Приезжева напомнила о разработанной с Росстатом новой форме КНД, которая агрегирует всю информацию о контрольно-надзорной деятельности и согласована с 14 ведомствами, что позволяет вести мониторинг по более чем 30 отраслям.

«В рамках Госкомиссии ведем работу по совершенствованию законодательной базы. Один из треков – развитие всех систем прослеживания, от сырья, производства, перемещения до готовой продукции. В этом вопросе необходима интеграция с системами Меркурий, Росакредитации, Росздравнадзора и другими, которая даст положительный эффект, потому что мы видим всю цепочку продукции. Выстроена масштабная система мониторинга, в том числе благодаря системе маркировки, что помогает быстро реагировать на нарушения и принимать взвешенные решения», – отметила Екатерина Приезжева.

Владимир Гутенев в своем выступлении напомнил о том, что несмотря на всплеск в прошлом году, объемы контрафактной продукции в России снижаются.

«Если в 2020 году было выявлено 13 млн единиц контрафакта, в 2021 в два раза меньше (7,2 млн), то в прошлом году, когда параллельный импорт стал массированно использоваться, произошло некоторое увеличение – до 8,2 млн. Вместе с тем правительство приняло ряд эффективных мер, и с января по сентябрь этого года таможенники выявили чуть больше 3 млн единиц контрафакта, что, в общем-то, очень хороший результат», – сказал Владимир Гутенев, добавив, что одним из значимых инструментов в борьбе с контрафактом является маркировка.

Екатерина Приезжева подтвердила эффективность упомянутого инструмента, озвучив статистику. Так, благодаря внедрению маркировки в молочной отрасли в два раза снизилась количество реализации просроченной продукции, на 30% снизился нелегальный оборот в сегменте обуви, на 25% – в парфюмерной отрасли, практически вдвое – в сфере реализации шин.

«Такой позитивный тренд наблюдается во всех отраслях. Стоит сказать, что маркировка расширяется не только на потребительские товары. Сейчас идет эксперимент по маркировке титановой продукции, в ближайшее время стартует эксперимент по маркировке оптоволокна и кабельной продукции, 1 ноября, надеемся, запустится эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции. Система расширяется, становится удобной, настраиваем ее на работу с рискориентированным подходом. Данные доступны и общественным организациям. Более 6 тысяч магазинов, не зарегистрированных в системе, но торговавших молочной продукцией выявили именно общественные организации, в табачной отрасли – это более 16 тысяч точек в 17 регионах страны. Немало этому способствует и мобильное приложение «Честный знак», которое мы развиваем, добавляем различный функционал, полезный для потребителя», – добавила Екатерина Приезжева.

Михаил Дубин отметил, что цифровая маркировка внедряется во всех странах ЕАЭС и Узбекистане.

«Изначально рассматривалось, что маркировка – это система борьбы с контрафактом, но оказалось, что система гораздо шире. Только в России фискальный эффект от нее превысил 471 млрд рублей. Помимо этого, есть другие косвенные эффекты. Это повышение доли рынка легальных производителей, рост их объемов производства. Проникновение электронного документооборота, который сопровождает маркировку. Для государства маркировка предоставляет данные в режиме онлайн, такого раньше не было. Система активно используется для обеспечения качества и безопасности продукции. Это сверки объемов сырья и готовой продукции, возможность защиты потребителей от покупки просроченных и нелегальных товаров на кассе, проверка актуальности разрешительной документации. Уверен, что нужно распространять этот функционал и на системы маркировки других стран», – рассказал председатель совета директоров ЦРПТ — оператора государственной системы маркировки «Честный знак».

Ернар Бакенов в свою очередь обратил внимание на новые вызовы перед членами ЕАЭС, одним из которых является электронная розничная торговля.

«В 2022 году мировые онлайн продажи составили 19% глобального розничного рынка и в денежном выражении превысили цифру в 5,5 трлн долларов США. По прогнозам экспертов, предполагается, что доля e-commerce в 2027 году составит 25% мировой торговли или 9,1 трлн долларов. В странах ЕАЭС электронная торговля также активно развивается. Темпы ее роста превышают мировые, наибольший рост в 2022 году зафиксирован на уровне 30% в Республике Казахстан и Российской Федерации по данным национальных экспертных агентств. Евразийская экономическая комиссия совместно с государствами-членами Союза в настоящее время работает над внедрением специализированного регулирования рынка товаров электронной торговли в рамках ЕАЭС», – отметил Ернар Бакенов.

Организатор Международного форума «Антиконтрафакт-2023» – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Соорганизатором форума выступает Евразийская экономическая комиссия. Партнеры деловой программы: «Центр развития перспективных технологий» (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»), автономная некоммерческая организация «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции», международная ассоциация организаций, осуществляющих деятельность по противодействию незаконному обороту контрафактной продукции «Антиконтрафакт». Оператор форума – Фонд Росконгресс.

Официальный партнер – X5 Group.

Партнеры – Фирма «1С», «Лазерный Центр», ООО «Сибур».

Партнеры деловой программы – АНО «ННЦК», ЦРПТ, Международная ассоциация «Антиконтрафакт».

Партнеры по организации – Lamoda, Яндекс Маркет, «Лаборатория Касперского», «Татспиртпром», «Высокий берег» (Кубань-Вино), «Холдинг Аква».