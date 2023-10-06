«Антиконтрафакт-2023»: маркировка – инструмент по сбору данных

На площадке Президентской библиотеки состоялось торжественное открытие XI Международного форума «Антиконтрафакт-2023».

С приветственным словом к гостям и участникам мероприятия обратились заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Екатерина Приезжева, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, директор Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии Ернар Бакенов.

Старт деловой программе дала сессия «Развитие маркировки в ЕАЭС», в ходе которой участники обсудили единый подход к регулированию рынков, реализации электронного взаимодействия между бизнесом и государственными органами, а также систему цифровой прослеживаемости товаров по стране назначения во избежание «серого» импорта в условиях санкций и контрсанкций среди государств-членов ЕАЭС.

«В первый пакет товарных групп, в отношении которых в России была введена обязательная цифровая маркировка, вошли: сигареты, лекарства, парфюмерия, шины, фототовары, обувь и некоторые товары легкой промышленности. Позже, в 2021 году, маркировка расширилась на продовольственный рынок: она стала обязательной для молочной продукции и упакованной питьевой воды. А в этом году мы расширили список продукции, подлежащей маркировке, еще на 6 товарных групп. Кроме того, с 1 апреля 2024 года систему маркировки планируется использовать в целях блокировки продажи просроченной или незаконно введенной в оборот продукции. Эта мера коснется четырех товарных групп: молочной, табачной, пивоваренной продукции, а также упакованной воды», – отметила Екатерина Приезжева.

В том числе спикеры затронули использование общих подходов, которые должны упростить взаимодействие и усилить коммуникационную составляющую, разработку и регулировку нормативных актов для реализации общих действий в рамках ЕАЭС. Также лучшие практики реализованных экспериментов и поддержание и улучшение уровня защиты прав потребителей и создание благоприятного имиджа бизнес-структур, формирование доверия к производителям.

«Маркировка – инструмент по сбору данных, которые используются и бизнесом, и государством, и потребителем. Она дает огромные выгоды для государства в рамках контрольной работы. Это непрерывный, дистанционный, автоматизированный контроль, который не создает нагрузки на бизнес, не требует со стороны контрольных органов дополнительных усилий. На основе обработки данных можно строить профиль риска, проводить расчет отклонений индикаторов риска нарушения. Такой мониторинг и работа по индикаторам риска в условиях моратория – ключевые контрольные инструменты. Контролирующие органы имеют возможность через «Честный знак» реагировать точечно, пресекая деятельность исключительно недобросовестных предпринимателей. Законопослушные участники рынка не находятся в зоне внимания», – подчеркнул председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий – оператора государственной системы маркировки «Честный знак» Михаил Дубин.

Организатор Международного форума «Антиконтрафакт-2023» – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Соорганизатором форума выступает Евразийская экономическая комиссия. Партнеры деловой программы: «Центр развития перспективных технологий» (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»), автономная некоммерческая организация «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции», международная ассоциация организаций, осуществляющих деятельность по противодействию незаконному обороту контрафактной продукции «Антиконтрафакт». Оператор форума – Фонд Росконгресс.

Официальный партнер – X5 Group.

Партнеры – Фирма «1С», «Лазерный Центр», ООО «Сибур».

Партнеры деловой программы – АНО «ННЦК», ЦРПТ, Международная ассоциация «Антиконтрафакт».

Партнеры по организации – Lamoda, Яндекс Маркет, «Лаборатория Касперского», «Татспиртпром», «Высокий берег» (Кубань-Вино), «Холдинг Аква».