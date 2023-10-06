Опубликована полная деловая программа Российской энергетической недели – 2023

На официальном сайте Международного форума «Российская энергетическая неделя», который состоится с 11 по 13 октября 2023 года в ЦВЗ «Манеж» в Москве, опубликована полная деловая программа мероприятия с ключевыми спикерами экспертных дискуссий. Программа охватывает широкий круг вопросов трансформации и развития рынка мировой энергетики. Центральная тема Форума этого года – «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее».

«Роль ТЭК как двигателя экономики сегодня приобретает особое значение для большинства стран мира ввиду происходящих структурных изменений. Буквально на наших глазах меняется вся мировая энергоотрасль. На площадке Российской энергетической недели мы обсудим стратегически важные вопросы развития нефтяной, газовой и угольной промышленности в новых геополитических условиях при испытаниях для всего мирового энергетического рынка. Уделим отдельное внимание цифровизации сферы, использованию технологий будущего, искусственного интеллекта и других современных разработок», – отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

В этом году в деловую программу Форума включены более 30 мероприятий, разбитых на тематические блоки: «Международная повестка», «Устойчивое развитие и климат», «Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация» и «Развитие отраслей ТЭК». В нулевой день РЭН-2023 пройдет научно-практическая конференция «Территория энергетического диалога». Также в рамках основной программы Форума состоятся деловые завтраки на темы «Энергия нового дня: сберечь настоящее, создать будущее» и «Маршрут построен: биржевая магистраль для ТЭК».

«Глобальная энергетика сегодня находится под сильным давлением политической и макроэкономической неопределенности. Однако, помимо краткосрочных факторов, есть важные и сложные для прогнозирования тенденции, такие как декарбонизация энергосектора и чрезмерный рост возобновляемых источников в мире. Все эти процессы усложняют энергопереход и предельно запутывают ситуацию в международной торговле ресурсами. Возможности и риски энергоперехода, новые рыночные тренды, возможные сценарии развития мировой энергетики – все эти вопросы и обсудят участники Российской энергетической недели», – отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета РЭН-2023 Антон Кобяков.

В фокусе сессий трека «Международная повестка» – различные сценарии развития мировой энергетики, перспективы использования экологически чистых и устойчивых источников энергии. Отдельное внимание будет уделено перспективам сотрудничества в области энергетики России и стран Африки, а также России и Китая. Центральным событием этого блока деловой программы станет сессия «Мировой нефтегазовый рынок: как пройти период турбулентности» с участием заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака. В дискуссии запланировано участие глав профильных министерств зарубежных стран, среди которых Генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Е.П. Хайсам аль-Гайс, Премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович, Министр нефти Исламской Республики Иран Джавад Оджи и Министр энергетики Республики Азербайджан Парвиз Шахбазов.

Модератором выступит президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев.

Темами сессий блока «Устойчивое развитие и климат» станут будущее низкоуглеродной энергетики в России и новые климатические проекты. Кроме того, в рамках РЭН-2023 крупные работодатели – компании, работающие в сфере ТЭК, расскажут о своем опыте конкуренции за квалифицированные кадры, новых вызовах в их коммуникационной деятельности и об уязвимости брендов компаний, которые сегодня высоки как никогда.

Одними из ключевых тем предстоящей Российской энергетической недели также станут научно-технологическое развитие и цифровая трансформация. Участники деловой программы поделятся своими мыслями об урбанизации и «городах будущего», о внедрении современных энергетических решений и технологическом суверенитете в нефтегазовом секторе. Эксперты отрасли обсудят новые технологии водородной энергетики и цифровую трансформацию энергетики. Особое внимание будет уделено искусственному интеллекту и перспективам его применения в топливно-энергетическом комплексе, а также развитию электротранспорта и сопутствующей инфраструктуры.

Центральным мероприятием этого направления деловой программы РЭН-2023 станет сессия ассоциации «Глобальная энергия» «Создавая город будущего» с участием мэра Москвы Сергея Собянина, председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и зарубежных гостей. Участники дискуссии обсудят интеграцию информационно-коммуникационных технологий и интернета вещей для управления городским хозяйством, а также внедрение технологий новой энергетики, которые позволяют повысить энергоэффективность, обеспечить электрификацию транспорта и обеспечить благоприятную экологическую обстановку в городе.

Сессии трека «Развитие отраслей ТЭК» деловой программы РЭН-2023 будут посвящены различным трендам отрасли. Участники и гости Форума обсудят перспективы декарбонизации энергетики, будущее использования природного газа (метана), новые вызовы угольной промышленности, развитие российской гидроэнергетики. Также дискуссии охватят темы майнинга криптовалют и его влияния на энергетику, повышения надежности распределительного сетевого комплекса, развития системы теплоснабжения, охраны труда и безопасности работников в сфере электроэнергетики.

13 октября станет Молодежным днем. В ходе программы, включающей в себя мероприятия, посвященные популяризации ТЭК и инженерно-техническому образованию, отраслевая молодежь, а также руководители и эксперты обменяются идеями и совместно сформируют молодежную повестку ТЭК на следующий год. В главном молодежном событии в области развития энергетики примут участие более 1500 молодых специалистов, студентов и школьников, а также руководители органов власти, отраслевых компаний и вузов. Программа размещена на официальном сайте РЭН-2023.

Помимо деловых событий на площадке РЭН-2023, состоится традиционное вручение международной премии «Глобальная энергия» за выдающиеся исследования и научно-технические разработки, способствующие повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии на Земле в интересах всего человечества. Также будет проведено награждение победителей журналистской международной премии «Энергия пера», призванной поощрять журналистов, обозревателей и экспертов, пишущих о самых актуальных вопросах современной энергетики, в том числе о трансформации мирового энергобаланса, развитии новых технологий и изменении климата.

Организаторами Международного форума «Российская энергетическая неделя» являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы.