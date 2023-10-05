Подведены итоги форума «Азартные игры: отчисления на спорт – 2023»

Первый форум «Азартные игры: отчисления на спорт» прошел 2-3 октября в Москве. Форум объединил руководителей Министерства спорта Российской Федерации и других органов власти, Единого регулятора азартных игр, букмекерских компаний, спортивных организаций и медиа.

Организаторами форума стали Министерство спорта Российской Федерации, Единый регулятор азартных игр. Оператор – спортивная платформа Фонда Росконгресс – «РК-Спорт». Форум прошел на площадке Radisson Collection Hotel.

«Первый форум получился успешным и станет ежегодным», - об этом на пленарной сессии заявил заместитель Министра спорта Российской Федерации, глава оргкомитета форума Одес Байсултанов.

Пленарная сессия

Главным мероприятием форума стала пленарная сессия «Спорт в новом мире: создаем возможности вместе». Участники обсудили проведение в России международных супертурниров и роль букмекерских компаний в их организации. Во время сессии состоялась презентация Всемирных игр дружбы, которые пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

«Всемирные игры дружбы должны стать одним из флагманских событий на международной спортивной арене, и это не альтернатива, а коммерчески привлекательное соревнование для элиты мирового спорта», – сказал секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов.

«Игры дружбы» – это новый формат, где спортсмены достойно получают свои награды. Медали из чистого золота будут на этом турнире, хорошие призовые. Эти соревнования не будут разовыми. Главная задача Игр Дружбы - вернуть спорту истинные ценности, объединять людей, быть миротворцем», – заявил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Участниками дискуссии стали Одес Байсултанов, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, генеральный директор Единого регулятора азартных игр Алексей Грачев, аудитор Счетной палаты Светлана Орлова, президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин, генеральный директор Fonbet Сергей Анохин, президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский и юрист Екатерина Гордон. Модератором сессии был популярный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев. Руководители букмекерских компаний заявили на пленарной сессии о готовности сформировать призовой Игр Дружбы.

Деловая программа

Дальнейшему развитию механизма целевых отчислений была посвящена сессия-открытие форума «Отчисления на спорт: текущее состояние и перспективы развития».

«На российский спорт и Россию в целом идет беспрецедентное санкционное давление. И в этих реалиях снижение федеральных финансовых средств присутствует, не буду скрывать. Но государство дало инструмент – букмекерские отчисления, которые федерации и лиги должны реализовывать Существенный вклад от букмекеров в развитие российского спорта на сегодня – около 25 млрд рублей. Для дальнейшего развития механизма предлагаю создать комиссию с участием руководителей спортивных федераций», – сказал Одес Байсултанов.

«Целевые отчисления стали главным внебюджетным финансированием российского спорта, – отметил Алексей Грачев. – В 2020 году целевые отчисления составляли 2,3 миллиарда рублей. На конец этого года можно прогнозировать не менее 18 миллиардов рублей. Это стало возможным в том числе благодаря борьбе с нелегальными букмекерами».

Деловая программа форума стала площадкой для диалога по темам развития государственного регулирования отрасли азартных игр, использования образов спортсменов в рекламе букмекеров, противодействию нелегальным играм, лудомании и другим актуальным вопросам.

Также Единый ЦУПИС организовал на форуме широкое обсуждение прикладных тем, посвященных актуальным тенденциям рынка платежных систем и представил новый сервис в Кошельке ЦУПИС – «Ответственная игра». Новый сервис позволяет любителям ставок обеспечивать самоконтроль и устанавливать ограничения на осуществление интерактивных ставок у всех легальных букмекеров России.

В деловой программе были проведены два воркшопа по спонсорству для профильных специалистов спортивных организаций, соорганизаторами которых стали Marspo и BetBoom.

Всего было проведено 28 сессий, участниками которых стали более 100 спикеров.

Подписание соглашений

На площадке форума состоялись подписания соглашений. Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук стал амбассадором букмекерской компании «Лиги Ставок». Также «Лига Ставок» подписала соглашение о сотрудничестве с всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Трудовые Резервы».

Титульным партнером футбольной медийной команды «Чисто Питер» стала букмекерская компания BetBoom.

Федерация спортивного программирования подписала соглашение о сотрудничестве с «АйВиСистем».

Кроме этого «Советский спорт» презентовал новую стратегию развития старейшего спортивного издания страны.

Участники

Форум «Азартные игры: отчисления на спорт» посетили 1189 человек. Среди них руководители 101 спортивной федерации.

В деловой программе принимали участие президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин, президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин, генеральный директор Федерации бокса России Татьяна Кириенко и другие руководители.

Участниками форума стали 18 олимпийских чемпионов. В роли спикеров в деловых сессия выступили Бувайсайр Сайтиев, Юрий Борзаковский, Артур Далалоян, Алла Шишкина, Лилия Ахаимова многократные чемпионки мира Арина и Дина Аверины, обладатель Суперкубка УЕФА Роман Широков, звезда медиафутбола Алексей Гасилин и другие знаменитые спортсмены.

Модераторами сессий выступили ведущий ВГТРК Денис Стойков, ведущие и комментаторы «Матч ТВ» Евгений Евневич, Тимур Журавель, Эмма Гаджиева, член Высшего совета Федерации регби России Василий Артемьев, генеральный директор «Советского спорта» Алексей Шауро и другие эксперты.

Партнеры

Генеральными партнерами форума «Азартные игры: отчисления на спорт» стали букмекерские компании «Лига Ставок», FONBET, BetBoom и «БЕТСИТИ». Официальными партнерами выступили букмекерские компании PARI, Olimpbet и Winline. Партнеры форума – букмекерская компания Leon и «Кремлевские традиции». Товарные партнеры – букмекерская контора «Балтбет» и Uomo Collezioni. Форум прошел при поддержке Единого ЦУПИС.

Выставка

На площадке форума «Азартные игры: отчисления на спорт» свои стенды представили букмекерские компании «Лига Ставок», FONBET, BetBoom, «БЕТСИТИ», PARI, Olimpbet и Leon.

В зале презентаций было создано типовое решение по стендам, которым воспользовались Всемирные игры дружбы, Зимняя Спартакиада сильнейших, Единый ЦУПИС, «Национальные лотереи». На этой же площадке был представлен стенд «РК-Спорт».

На форуме была организована AR-фотовыставка «На встречу зимней Спартакиаде-2024». Участники форума по AR-меткам могли посмотреть видеоролики с главными звездами возрожденного турнира. Дополненную реальность была создана компание Marma.

Большой популярностью у участников пользовался инструмент нанесения принта на футболки от BetBoom, бар FONBET, студия «Лиги Ставок», а также фотовыставка AR-меток «Навстречу зимней Спартакиаде» сильнейших.

Голос сборной России по хоккею Александр Сулаев был диктором форума и информировал участников о предстоящих сессиях и других мероприятиях.

Также «РК-Спорт» организовал студию форума, в которой интервьюером стала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, популярный блогер и телеведущая Алла Шишкина. На актуальные темы в студии пообщались Алексей Грачев, руководители букмекерских компаний Сергей Анохин (Fonbet), Юрий Красовский («Лига Ставок»), Дмитрий Сергеев (Pari), звезды спорта Ирина Винер, Арина и Дина Аверины, Илья Ковальчук, Роман Широков, телеведущий Дмитрий Губерниев и многие другие.

Вечернее мероприятие

В рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт» прошла дебютная церемония награждения премии «Побеждай!». В церемонии открытия приняли участие Одес Байсултанов и Алексей Грачев.

Лауреатами премии стали: Умар Кремлев (номинация – «Синергия успеха»), Ирина Винер («О, спорт, ты – мир»), FONBET («Выигрывает спорт»), «Лига Ставок» («Спорт добрых дел»), Winline («Спорт Фест»), Алексей Свирин («Время действовать»), а также Дмитрий Губерниев и его телеграм-канал «Реальный Губер» («Подписка на спорт»). Специальные номинации были организованы Единым ЦУПИС. В них победили: Национальная система платежных карт («За развитие национальных платежных сервисов»), оператор связи «РетнНет» («За умение выстраивать надежные каналы связи») и it-компания «Кибертоника» («За вклад в борьбу с кибермошенничеством»).

Для гостей вечера выступили A-Studio, Guber Band и Диана Анкудинова.

Информационная поддержка

Информационными партнерами форума «Азартные игры: отчисления на спорт» стали телеканал «Матч ТВ», деловое издание «Ведомости», «Советский спорт», «Комсомольская правда», журнал о спорте «Большой спорт», оператор спутникового и цифрового телевидения «Триколор», медиаканал Indoor TV, информационно-аналитический портал «Рейтинг Букмекеров», холдинг «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг».