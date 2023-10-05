Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Пресс-релиз

В Санкт-Петербурге назвали главные цифровые инструменты в борьбе с контрафактом

В Санкт-Петербурге начался Международный форум «Антиконтрафакт-2023»

close
100%
Кирилл Казачков

Аналитические и информационные инструменты и их применение обсудили участники дискуссии «Кто владеет информацией — владеет всем: мониторинг ситуации в сфере незаконного оборота промышленной продукции», которая прошла в рамках Международного форума «Антиконтрафакт-2023» в Санкт-Петербурге. Сессия стала одной из первых в рамках деловой программы Форума, который впервые с 2012 года снова проходит в России.

«В этом году «Антиконтрафакт» снова проводит Россия, и отдельно мне хотелось бы поблагодарить власти Северной столицы и руководство Президентской библиотеки за гостеприимство. Интерес к мероприятию продемонстрировали 27 государств, представители которых примут участие в дискуссиях. Это свидетельствует о том, что вопросы противодействия незаконному обороту промышленной продукции актуальны не только в России, но и в мире. Наша страна является локомотивом противодействия контрафактной продукции на территории ЕАЭС и разработала большое количество эффективных инструментов, которые, я уверена, обсудят участники сессий», — сказала на церемонии открытия мероприятия заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Екатерина Приезжева.

Одним из таких инструментов являются системы управления рисков и мониторинга и оценке ситуации в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, о которых говорили участники дискуссии «Кто владеет информацией — владеет всем».

О том, помогают ли данные при разработке законопроектов по борьбе с фальсификатом и хватает ли информации, рассказал председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Он отметил, что до создания АНО «ННЦК» получаемые о рынке и нарушениях данные были разрозненны, причем сведения иногда носили противоречивый характер, что приводило к значительным сложностям в вопросе отслеживаемости прохождения товаров от продавца к покупателю.

«Самое главное, что не было никакой возможности получить обратную связь по правоприменительным практикам. ННЦК начал осуществлять мониторинг за рынком табачной продукции в сентябре 2020 года, и сейчас отслеживает ситуацию по семи товарным группам. Такой подход позволяет не только очистить рынок и отследить контрафакт, но и избавить рынок от опасных продуктов, например, фармацевтической отрасли», — сказал Владимир Гутенев.

Он особо отметил важную работу по направлению онлайн-площадок, где доля подделок техники увеличилась в два раза. Рост контрафакта показал сегмент электроники известных брендов (Apple, Samsung) — с 12 процентов до 31 процента от общего объема продаж составил контрафакт, в мелкой бытово технике этот показатель вырос с 15 до 34 процентов.

«С 1 марта 2023 года ответственность за торговлю нелегальными товарами легкой промышленности ложится на российские маркетплейсы. Систему мониторинга в сфере незаконного оборота продукции надо развивать и дальше, задействуя и профильные ведомства, и общественные объединения и, прежде всего, деловые круги», — добавил Владимир Гутенев.

Директор Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Владислав Заславский напомнил, что в 2015 году в России была создана Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, по инициативе которой был создан ННЦК, работа которого направлена исключительно на аналитическую сферу и предоставление корректной информации для принятия решений.

В сессии также приняли участие заместитель начальника управления Федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Марина Кочнева, полковник милиции, представитель представительства МВД Кыргызской Республики в МВД Российской Федерации Исмайил Сагыналиев, заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий — оператора государственной системы маркировки «Честный знак» Сергей Холкин, заместитель председателя Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, сопредседатель Координационного Совета ООГО «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности» (РЦИС) (по ВКС) Сергей Матвеев, первый заместитель директора АНО «ННЦК» Яха Эльмурзаева, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, управляющий директор «Лаборатория Касперского» Анна Кулашова.

Организатор Международного форума «Антиконтрафакт-2023» — Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Соорганизатором форума выступает Евразийская экономическая комиссия. Партнеры деловой программы: «Центр развития перспективных технологий» (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»), автономная некоммерческая организация «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции», международная ассоциация организаций, осуществляющих деятельность по противодействию незаконному обороту контрафактной продукции «Антиконтрафакт». Оператор форума — Фонд Росконгресс.

Картина дня
Путин выступил на Валдайском форуме
Выступление Владимира Путина на пленарной сессии МДК «Валдай» — онлайн
Доллар достиг 100 рублей
«Величайший норвежец». Чем известен лауреат «Нобеля» по литературе Юн Фоссе
Нобелевскую премию по литературе получил норвежский драматург и прозаик Юн Фоссе
Путин назвал целью спецоперации окончание начатой Киевом войны
Высокий уровень «хорошего» холестерина в крови связан с развитием деменции
Стало известно, будет ли матч Россия — Кения учтен в рейтинге ФИФА
Россия стала крупнейшим поставщиком нафты в Индию
Новости и материалы
Медведев заявил, что Россию невозможно победить
Звезда «Эйфории» Зендая снялась в комбинезоне с декольте до талии
Путин заявил, что Россия 15 лет уговаривала Армению пойти на компромисс с Азербайджаном
Путин: Россию нельзя привести к единому знаменателю
Microsoft будет распространять Windows по подписке
В Петербурге 72-летнего пенсионера задержали за домогательства в отношении школьницы
TAC рассказал, как Запад не услышал слова Путина
Мужчину продержали шесть дней под стражей из-за ошибки в распознавания лиц
Компания Samsung представила гаджет для отслеживания ключей и питомцев
47-летнюю Миллу Йовович засняли без макияжа и укладки на улице
Путин оценил политику стран Запада
В Севастополе объявлена воздушная тревога
Жителей дома на севере Москвы попросили сделать флюорографию из-за опасной болезни соседа
Кэти Перри в бюстгальтере и юбке снялась на яхте в Италии
Жена Стаса Костюшкина призналась, что они растят гиперактивного ребенка
Путин рассказал о планах России вступить в НАТО
Путин сообщил о необходимости строительства нового мира
Bloomberg рассказал, что Киев вынужден просить мира на невыгодных условиях
Все новости
Баку подтвердил данные о задержании экс-лидеров Нагорно-Карабахской республики
Вучич встретился с Зеленским
При ударе ракеты по продуктовому магазину в Харьковской области погибли 48 человек
Испания предложила Украине системы ПВО и оружие для борьбы с беспилотниками
«Те, кто ничего не делает, должны уехать». Каких россиян попросят покинуть Латвию
Латвия уведомила более 3,2 тысячи граждан России о высылке из страны из-за ВНЖ
«Дорога, которая давно требовалась». В России вспомнили о Северо-Сибирской магистрали
Путин поручил вернуться к строительству Северо-Сибирской железной дороги
«Хочу быть знаменитой актрисой». 80 лет со дня рождения Инны Чуриковой
В Германии считают, что лидера «АдГ» укололи шприцем перед выборами
Лидер «Альтернативы для Германии» Хрупаллу попал в больницу после нападения
По цене квартиры: как сейчас купить машину и не разориться
В России образовалась дыра в сегменте автомобилей по цене от 1 до 2 млн рублей
«Мы нашли злоупотребления». ФАС требует снизить цены на заправках
ФАС потребовала от АЗС снизить цены до «экономически обоснованного уровня»
Тест: кто вы из «Гардемаринов»?
Узнайте, на кого из героев мини-сериала «Гардемарины, вперед!» вы похожи
Почему Словакия приостановила выделение помощи Украине
Президент Словакии Чапутова приостановила выделение военной помощи Украине
Музыка, платная стирка и фастфуд: чем недовольны российские студенты в общежитиях за границей
Студенты из России рассказали, чего им не хватает в общежитиях зарубежных вузов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий