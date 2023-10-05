В Санкт-Петербурге назвали главные цифровые инструменты в борьбе с контрафактом

Аналитические и информационные инструменты и их применение обсудили участники дискуссии «Кто владеет информацией — владеет всем: мониторинг ситуации в сфере незаконного оборота промышленной продукции», которая прошла в рамках Международного форума «Антиконтрафакт-2023» в Санкт-Петербурге. Сессия стала одной из первых в рамках деловой программы Форума, который впервые с 2012 года снова проходит в России.

«В этом году «Антиконтрафакт» снова проводит Россия, и отдельно мне хотелось бы поблагодарить власти Северной столицы и руководство Президентской библиотеки за гостеприимство. Интерес к мероприятию продемонстрировали 27 государств, представители которых примут участие в дискуссиях. Это свидетельствует о том, что вопросы противодействия незаконному обороту промышленной продукции актуальны не только в России, но и в мире. Наша страна является локомотивом противодействия контрафактной продукции на территории ЕАЭС и разработала большое количество эффективных инструментов, которые, я уверена, обсудят участники сессий», — сказала на церемонии открытия мероприятия заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Екатерина Приезжева.

Одним из таких инструментов являются системы управления рисков и мониторинга и оценке ситуации в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, о которых говорили участники дискуссии «Кто владеет информацией — владеет всем».

О том, помогают ли данные при разработке законопроектов по борьбе с фальсификатом и хватает ли информации, рассказал председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Он отметил, что до создания АНО «ННЦК» получаемые о рынке и нарушениях данные были разрозненны, причем сведения иногда носили противоречивый характер, что приводило к значительным сложностям в вопросе отслеживаемости прохождения товаров от продавца к покупателю.

«Самое главное, что не было никакой возможности получить обратную связь по правоприменительным практикам. ННЦК начал осуществлять мониторинг за рынком табачной продукции в сентябре 2020 года, и сейчас отслеживает ситуацию по семи товарным группам. Такой подход позволяет не только очистить рынок и отследить контрафакт, но и избавить рынок от опасных продуктов, например, фармацевтической отрасли», — сказал Владимир Гутенев.

Он особо отметил важную работу по направлению онлайн-площадок, где доля подделок техники увеличилась в два раза. Рост контрафакта показал сегмент электроники известных брендов (Apple, Samsung) — с 12 процентов до 31 процента от общего объема продаж составил контрафакт, в мелкой бытово технике этот показатель вырос с 15 до 34 процентов.

«С 1 марта 2023 года ответственность за торговлю нелегальными товарами легкой промышленности ложится на российские маркетплейсы. Систему мониторинга в сфере незаконного оборота продукции надо развивать и дальше, задействуя и профильные ведомства, и общественные объединения и, прежде всего, деловые круги», — добавил Владимир Гутенев.

Директор Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Владислав Заславский напомнил, что в 2015 году в России была создана Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, по инициативе которой был создан ННЦК, работа которого направлена исключительно на аналитическую сферу и предоставление корректной информации для принятия решений.

В сессии также приняли участие заместитель начальника управления Федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Марина Кочнева, полковник милиции, представитель представительства МВД Кыргызской Республики в МВД Российской Федерации Исмайил Сагыналиев, заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий — оператора государственной системы маркировки «Честный знак» Сергей Холкин, заместитель председателя Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, сопредседатель Координационного Совета ООГО «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности» (РЦИС) (по ВКС) Сергей Матвеев, первый заместитель директора АНО «ННЦК» Яха Эльмурзаева, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, управляющий директор «Лаборатория Касперского» Анна Кулашова.

Организатор Международного форума «Антиконтрафакт-2023» — Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Соорганизатором форума выступает Евразийская экономическая комиссия. Партнеры деловой программы: «Центр развития перспективных технологий» (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»), автономная некоммерческая организация «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции», международная ассоциация организаций, осуществляющих деятельность по противодействию незаконному обороту контрафактной продукции «Антиконтрафакт». Оператор форума — Фонд Росконгресс.