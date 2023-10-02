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Использование целевых отчислений от букмекеров возьмут под контроль

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В Москве стартовал первый форум «Азартные игры: отчисления на спорт», который продлится со 2 по 3 октября, объединивший на одной площадке министерства спорта и единый регулятор в виде руководителей спортивных федераций и букмекерских компаний. С приветственным словом к участникам мероприятия выступил заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов.

«Вопросы, связанные с отчислением на спорт, особенно актуальны в нынешних геополитических условиях, – сказал он. – Это безусловная поддержка не только спортивной индустрии, но и восстановление отрасли спорта на воссоединенных территориях».

Байсултанов подчеркнул, что за последние два года федерации получили от букмекерских отчислений сумму почти в шесть раз больше, чем было запланировано. По его словам, в условиях санкций финансирование [спорта со стороны государства] будет снижаться, поэтому отчисления букмекеров на спорт – это «рабочий механизм поддержки».

Как отметил гендиректор Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) Алексей Грачев, в первом полугодии 2023 г. букмекеры направили на финансирование физкультуры и спорта 8,4 млрд рублей. По его словам, за 2022 г. ЕРАИ удержали и распределили 13,8 млрд руб. – это на 38% больше, чем в 2021 г., и кратно больше, чем за предыдущие периоды до начала работы регулятора. Кроме того, за первое полугодие 2023 г. ЕРАИ распределил 8,4 млрд руб.

«Отчисления растут по нескольким причинам. Одна из них - борьба Единого регулятора с нелегальными операторами. Тем самым мы увеличиваем долю легального сектора», – подчеркнул Грачев. В настоящее время Единый регулятор направляет отчисления в 123 федерации и 3 профессиональные спортивные лиги. Также Грачев напомнил, что с 1 января 2024 г. процент целевых отчислений, удерживаемых с букмекеров, увеличится с 1,5 до 2%.

Средства от букмекерских отчислений уже эффективно используют в Паралимпийском комитете, рассказал его президент Павел Рожков. «У нас федерации поделены не по видам спорта, а по виду инвалидности, – сказал он. – Сейчас их три, возможно будет и четвертая. 30 млн рублей получает федерация с поражением опорно-двигательного аппарата, такая же сумма отходит федерации спортсменов с нарушением интеллекта и в связи с переаккредитацией пока не получает отчислений, но будет чуть позже федерация незрячих».

По словам Рожкова, благодаря отчислениям букмекеров комитет вновь смог проводить по всей стране детско-юношеские соревнования - с момента начала поступления отчислений прошло порядка 50 таких соревнований. Также впервые у детей появилась возможность приобретать специальный инвентарь. «Мы участвуем в программе Минспорта по восстановлению спортивной базы на новых территориях - порядка 20% отчислений мы перечисляем на это дело», – добавил Рожков.

Использование целевых отчислений от букмекеров спортивным федерациям будет тщательно контролироваться. Байсултанов не исключил, что для этого будет создана специальная комиссия.

«Это позволит всем участникам спортивной индустрии чувствовать себя гораздо комфортнее, инициатива правильная и своевременная», - подчеркнул президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Со следующего года согласно закону букмекерские отчислений будут направляться в том числе на массовый спорт. «И это правильно, потому что в массовом спорте занято 80% населения нашей страны, – подчеркнула президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу. – Кроме того, президент страны неоднократно заявлял о необходимости поддерживать массовый спорт, и мы готовы это делать».

Сами букмекеры к дальнейшему сотрудничеству готовы. «У нас есть желание контактировать со всеми федерациями в режиме 24/7 и обсуждать все возникающие вопросы», – заключил гендиректор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин. Его поддержал коллега – президент букмекерской компании BetBoom Константин Макаров: «Мы и дальше продолжим активно вкладывать не только в футбол, в самый популярный вид спорта в стране, но и в другие виды в диалоге со всеми участниками рынка».

Как отметил на открытии мероприятия директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев: «Форум «Азартные игры: отчисления на спорт» - новая важная отраслевую страница в календаре больших конгрессно-выставочных событий нашей страны. Мероприятия — это всегда история про сближение, новые контакты, расширение коммуникаций и поиск новых решений для развития отраслей. Мы приложили максимум усилий, чтобы новый форум стал пространством доверия для спорта и букмекеров, способствовал дальнейшему расширению сотрудничества, в том числе в рамках крупнейших экономических форумов России, где спортивная платформа Фонда Росконгресс вместе с Министерством спорта формируют масштабную спортивно-деловую повестку».

Организаторами форума являются «Азартные игры: отчисления на спорт» Министерство спорта и Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Оператор – спортивная платформа Фонда Росконгресс – «РК-Спорт».

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