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Территория инноваций Фонда Росконгресс представит 14 проектов на Международном форуме «Эко Алтай. Нить природы»

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Росконгресс

На Международном форуме «Эко Алтай. Нить природы», который состоится 29–30 сентября 2023 года в Республике Алтай на территории всесезонного курорта «Манжерок», откроется Территория инноваций – флагманский проект Фонда Росконгресс для поддержки технологического предпринимательства в России.

На площадке будут представлены 14 проектов, специально отобранные экспертами Территории инноваций. Всех их объединяет ярко выраженная экологическая направленность, связанная с общей повесткой форума. При этом каждый проект по-настоящему оригинален и по-своему решает экологические вопросы.

Например, компания «Парус Электро» представит два вида зарядных станций для электромобилей. Первая из них предназначена для замены автозаправок на автомагистралях и в городском пространстве. Благодаря применению постоянного тока мощностью 150–240 кВт она позволяет зарядить электромобиль всего за 20–30 минут. В свою очередь зарядная станция Wallbox идеальна для использования на парковках, в торговых центрах и частных домовладениях. В зависимости от выбранного стандарта полное восстановление запаса батарей происходит в течение 2–3 или 10–12 часов.

Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) продемонстрирует программный комплекс прогнозирования и мониторинга паводковых затоплений. Технология учитывает метеорологические события и определяет их влияние на вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Другая разработка МИИГАиК – это ГИС-комплекс картирования и дистанционной оценки состояния лесных ресурсов. Цель проекта – определить состояние лесного фонда, спрогнозировать деградацию лесного массива и определить эффективность лесовосстановительных мероприятий. Это достигается благодаря использования алгоритмов распознавания и оценки двух- и трехмерных текстур лесных массивов на основе мультифрактальных методов.

Однако больше всего проектов привезет на Территорию инноваций студенческий технопарк Новосибирского государственного университета «Академия». Среди них – сорбент, позволяющий в 2 раза увеличить скорость очистки сточных вод; технология глубокой переработки зерновых культур на кормовые ингредиенты, увеличивающие молочную и мясную продуктивность скота на 5–15% и 5–45% соответственно; прибор для выявления внутренних дефектов и напряжения металлов конструкций любого размера, что полезно при строительстве и эксплуатации зданий.

Сразу три проекта студенческого технопарка НГУ «Академия» посвящены медицине. Это система поддержки принятия врачебного решения относительно рака молочной железы; вакуумный аспиратор для терапии полевых и операционных ран, снижающий срок лечения пациента на 30–40% и вероятность осложнений на 40–60%; а также метод экспресс-диагностики остеопороза, которым, по данным ВОЗ, в Российской Федерации страдают около 14 млн человек и еще 20 млн находятся в зоне риска развития заболевания.

Кроме того, на выставке будет представлен совместный проект Группы компаний «Экспасофт» и НГУ по созданию комплексной цифровой платформы для развития туризма в Республике Алтай. Решение, замещающее и превосходящее зарубежные туристические сервисы, обеспечит взаимодействие всех участников отрасли: туристов, поставщиков туристических услуг, представителей исполнительной власти и инвесторов. Основными целями платформы являются персонализация туристических услуг с помощью технологий искусственного интеллекта, развитие сервисов, позволяющих доводить информацию о соответствующих услугах до потребителей, а также сбор аналитических данных для принятия управленческих решений.

Еще одно интересное решение в сфере экологии и туризма создано командой профессиональных путешественников и разработчики программного обеспечения Ozarus Travel Reserves. Это сервис «Ozarus – заповедная Россия 3.0» для планирования и бронирования путешествий по национальным паркам и заповедным территориям с использованием искусственного интеллекта. Сегодня он включает в себя более 100 проектов по всей стране.

Наконец, при поддержке Агентства стратегических инициатив на Территории инноваций пройдут презентации Фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» и Всероссийского социального проекта ранней профессиональной ориентации школьников «Зеленая Кисточка». Фонд «Озеро Байкал» расскажет о своей грантовой программе, направленной на сохранение редких видов животных и растений Байкальской природной территории. А представители «Зеленой Кисточки» поделятся своими наработками по воспитанию будущих инженеров-экологов и специалистов по охране труда. Программа уже подарила многим детям и подросткам, в том числе из малообеспеченных и многодетных семей, а также семей с детьми-инвалидами, мотивацию к росту и возможность социального лифта через знакомство с востребованными профессиями будущего.

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