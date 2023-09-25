Выездная стратегическая сессия Международного форума «Эко Алтай. Нить природы» состоялась в республике Карелия

Выездная стратегическая сессия Международного форума «Эко Алтай: Нить природы» состоялась 23 сентября в рамках научно-практической конференции «Управление состоянием важных природных объектов, влияющих на экологическую безопасность региона», которая прошла в Сортавальском районе республики Карелия.

В мероприятии приняли участие руководители Фонда Росконгресс, Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр

«Карельский научный центр Российской академии наук», ФГБУ «Росзаповедцентр» Минприроды России, ученые МГУ им. М.В. Ломоносова, МГРИ им. Серго Орджоникидзе, работники дирекции ФБГУ «Национальный парк «Ладожские шхеры», Научно-технического совета при президенте РФ.

Участники конференции рассмотрели текущие изменения в законодательстве об особо охраняемых природных территориях, актуальные вопросы оценки их экологической емкости и организации зонирования. На примере Ладожского озера обсудили важность мониторинга качества водных ресурсов и возможность его осуществления, поскольку часть акватории Ладожского озера введена в границы Национального парка «Ладожские шхеры».

В рамках конференции состоялось подписание соглашения об организации взаимодействия и сотрудничества между Фондом Росконгресс и Федеральным государственным бюджетным учреждением, осуществляющим управление Национальным парком «Ладожские шхеры». Документ подписали директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и директор ФГБУ «Национальный парк «Ладожские шхеры» Елена Кутукова.

Цель соглашения – создание условий для организации совместной деятельности в области обеспечения роста уровня общей культуры экологической безопасности. Деятельность сторон соглашения будет интегрирована с работой четырех площадок Фонда Росконгресс: ПМЭФ, ВЭФ, Международный форум «Эко Алтай. Нить природы» и российского туристического форума «Путешествуй!».

Организационно работу по обеспечению взаимодействия сторон Соглашения принято возложить на «Автономную некоммерческую организацию подготовки и проведения спортивно-туристского праздника «Ладога Фестиваль» – социально-экологический проект Фонда Росконгресс, который на территории Северо-Западного региона проходит уже шестой год.

Напомним, Международный форум «Эко Алтай. Нить природы» пройдет 29–30 сентября 2023 года на территории всесезонного курорта «Манжерок». Организаторами Форума являются правительство Республики Алтай, Фонд Росконгресс и АНО «Центр развития республики Алтай».