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В Петербурге подвели итоги пленарного заседания второго дня форума по коммуникациям «Baltic Weekend 2023»

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Роман Киташов

22 сентября прошел второй день международного форума по коммуникациям «Baltic Weekend 2023», который ежегодно организует агентство SPN Communications в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании форума спикеры обсудили современные мировые тренды в области коммуникаций и не только, а также раскрыли секреты успеха.

Главный коммуникационный форум для представителей топ-менеджмента крупных компаний, директоров и руководителей PR-департаментов, рекламных и коммуникационных агентств, государственной власти и СМИ уже не первый год проходит в Гранд Отеле Европа. Центральным событием этого дня стало пленарное заседание, в котором приняли участие Генеральный директор агентства «Социальные сети» Денис Терехов, эксперт управления по маркетингу и медиа коммуникациям СПбГУ Галина Родина, исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер, управляющий директор E+ Awards Джамиля Искандярова, заместитель Генерального директора Интерфакс Юрий Погорелый и Генеральный директор PR News Лилия Глазова.

Андрей Баранников - Генеральный директор SPN Сommunications, торжественно открыл второй день Baltic Weekend 2023 и анонсировал Baltic Weekend Afterparty, который состоится позднее в этом году, 8 декабря.

Денис Терехов провел утреннюю зарядку. Все размялись, набрались сил и настроились на продуктивный день. Продолжая физическую активность своим выступлением, эксперт отметил, что в корпоративном пиаре уже давно нет никаких интриг, люди перестали ругаться, все становится скучным. Исходя из этого, по словам спикера, возникает вопрос, на который каждый отвечает сам: дальше будет только скучнее?

Галина Родина выступила с темой: «Российские бренды: знать, гордиться, использовать». По словам спикера, суть названия – это не просто красивые слова, это стратегический вектор. Также она поделилась своим мнением о коммуникации бренда с потребителем: «Существует серьезный запрос, чтобы бренды не просто приходили на смену ушедшим, но еще и предлагали помощь, навигацию, выходили на новое понимание рынка».

Андрей Цыпер, подготовил речь на тему «СМИ и Телеграм-каналы. Прародители и паразиты». Эксперт упомянул, что в ходе многочисленных исследований, выяснилось, что людей, начинающих свое утро с федеральных новостей гораздо меньше, чем с Telegram. А также поделился со слушателями своим многогранным опытом: «Доверие и к СМИ и к Telegram - каналам примерно одинаковы. Одна из проблем Telegram - это избыток информации».

Джамиля Искандярова высказалась о текущих трендах в маркетинге: «Снизился фокус на экологические проекты, но фокус на социальные темы не изменился, их важно продолжать». Также эксперт представила кейсы лучших проектов социального маркетинга в России и мире.

Юрий Погорелый считает, что те самые СМИ, которые мы знаем, в основном являются генераторами повестки. Они продолжают интенсивно освещать все, что происходит вокруг. «Количество риск-факторов постоянно растет. Количество негатива огромное, и оно не пропадет, потому что реально много плохих новостей», – упомянул Юрий Погорелый.

Исследования, проведенные АКАР и НР2К, показали, насколько PR – креативная индустрия. Эксперты в зале также подтвердили, что пиару еще предстоит утверждаться в сознании людей как творческой отрасли. Лилия Глазова отметила: «Агентства не всегда заявляют, что они исполнители. Это проблема - мы стесняемся, боимся заявлять о себе. АКАР изменил ситуацию на рынке, показав, что нужно всегда подчеркивать, что это ваш проект».

Организационный комитет Baltic Weekend искренне благодарит участников и ждет встречи в предстоящем Baltic Weekend Afterparty и на форуме в следующем году.

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