В Петербурге подвели итоги пленарного заседания второго дня форума по коммуникациям «Baltic Weekend 2023»

22 сентября прошел второй день международного форума по коммуникациям «Baltic Weekend 2023», который ежегодно организует агентство SPN Communications в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании форума спикеры обсудили современные мировые тренды в области коммуникаций и не только, а также раскрыли секреты успеха.

Главный коммуникационный форум для представителей топ-менеджмента крупных компаний, директоров и руководителей PR-департаментов, рекламных и коммуникационных агентств, государственной власти и СМИ уже не первый год проходит в Гранд Отеле Европа. Центральным событием этого дня стало пленарное заседание, в котором приняли участие Генеральный директор агентства «Социальные сети» Денис Терехов, эксперт управления по маркетингу и медиа коммуникациям СПбГУ Галина Родина, исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер, управляющий директор E+ Awards Джамиля Искандярова, заместитель Генерального директора Интерфакс Юрий Погорелый и Генеральный директор PR News Лилия Глазова.

Андрей Баранников - Генеральный директор SPN Сommunications, торжественно открыл второй день Baltic Weekend 2023 и анонсировал Baltic Weekend Afterparty, который состоится позднее в этом году, 8 декабря.

Денис Терехов провел утреннюю зарядку. Все размялись, набрались сил и настроились на продуктивный день. Продолжая физическую активность своим выступлением, эксперт отметил, что в корпоративном пиаре уже давно нет никаких интриг, люди перестали ругаться, все становится скучным. Исходя из этого, по словам спикера, возникает вопрос, на который каждый отвечает сам: дальше будет только скучнее?

Галина Родина выступила с темой: «Российские бренды: знать, гордиться, использовать». По словам спикера, суть названия – это не просто красивые слова, это стратегический вектор. Также она поделилась своим мнением о коммуникации бренда с потребителем: «Существует серьезный запрос, чтобы бренды не просто приходили на смену ушедшим, но еще и предлагали помощь, навигацию, выходили на новое понимание рынка».

Андрей Цыпер, подготовил речь на тему «СМИ и Телеграм-каналы. Прародители и паразиты». Эксперт упомянул, что в ходе многочисленных исследований, выяснилось, что людей, начинающих свое утро с федеральных новостей гораздо меньше, чем с Telegram. А также поделился со слушателями своим многогранным опытом: «Доверие и к СМИ и к Telegram - каналам примерно одинаковы. Одна из проблем Telegram - это избыток информации».

Джамиля Искандярова высказалась о текущих трендах в маркетинге: «Снизился фокус на экологические проекты, но фокус на социальные темы не изменился, их важно продолжать». Также эксперт представила кейсы лучших проектов социального маркетинга в России и мире.

Юрий Погорелый считает, что те самые СМИ, которые мы знаем, в основном являются генераторами повестки. Они продолжают интенсивно освещать все, что происходит вокруг. «Количество риск-факторов постоянно растет. Количество негатива огромное, и оно не пропадет, потому что реально много плохих новостей», – упомянул Юрий Погорелый.

Исследования, проведенные АКАР и НР2К, показали, насколько PR – креативная индустрия. Эксперты в зале также подтвердили, что пиару еще предстоит утверждаться в сознании людей как творческой отрасли. Лилия Глазова отметила: «Агентства не всегда заявляют, что они исполнители. Это проблема - мы стесняемся, боимся заявлять о себе. АКАР изменил ситуацию на рынке, показав, что нужно всегда подчеркивать, что это ваш проект».

Организационный комитет Baltic Weekend искренне благодарит участников и ждет встречи в предстоящем Baltic Weekend Afterparty и на форуме в следующем году.