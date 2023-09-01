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Исследование Rambler&Co. Сеть ребенку не игрушка: более трети россиян проверяют историю запросов и гаджеты своих детей

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Pixabay

Новый учебный год стартовал, и многие родители вновь решают актуальный вопрос – стоит ли ограничивать детей в интернете, чтобы они не отвлекались от учебы и не попадали в деструктивные сообщества. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co опросили почти 125 тысяч пользователей и узнали, как они относятся к родительскому контролю в сети.

74% взрослых уверены, что за поведением детей в интернете нужно следить. 22% – за гибкий подход, и только 4% готовы предоставить несовершеннолетним полную свободу действий.

Среди участников опроса у 42% или нет детей, или они уже взрослые, у 30% – подростки, у 28% – младшего возраста. Последние две группы опрошены подробнее.

Детей разного возраста контролируют практически одинаково. Самый «популярный» метод – периодически проверять их гаджеты, историю запросов и проведенное в сети время – так поступают 37% и 35% опрошенных, у которых младшие школьники и подростки соответственно. 33% и 34% используют программы родительского контроля, 25% и 28% инициируют доверительный разговор, 5% и 3% подписываются на детей в соцсетях и наблюдают за их поведением.

В вопросе о количестве времени, которое разрешено проводить в интернете, родители подростков оказались мягче. 50% не ограничивают их вообще, 16% дают доступ до 3 часов в день, 11% контролируют детей в будни, но позволяют «безлимитные» выходные. По 9% считают допустимыми не более 1 и не более 2 часов в день, 5% – лишь 30-40 минут. Тогда как 23% родителей детей младшего возраста ограничивают интернет-активность 2 часами в день, 22% – 1 часом и столько же (22%) дают безграничный доступ. 15% ставят лимит на время в сети – 3 часа, 14% – на 30-40 минут в день, а 4% вводят расписание только по будням – в выходные можно все.

Большая часть родителей подростков (41%) считает неэтичным проверять переписки ребенка в мессенджерах, тогда как среди родителей детей младшего возраста этот показатель ниже – 30%. Лично просят показать сообщения при подозрениях 37% и 45%, регулярно – 5% и 12%, при этом тайно подсматривают 17% и 13% соответственно.

У родителей подростков лучше налажена личная коммуникация с детьми. Так, при нарушении договоренностей больше половины (53%) будут решать проблему не запретами, а разговорами. У родителей детей младшего возраста этот показатель ниже – 43%. Запрещают использование гаджетов с выходом в интернет 24% (подросткам) и 43% (младшим). Ограничивают развлечения 6% (подросткам) и 3% (младшим). 17% родителей подростков никак не наказывают и не разговаривают об этом с ребенком, среди родителей детей младшего возраста таких 11%.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 17 по 24 августа 2023 года, охват составил 124 188 интернет-пользователей, среди которых 54% мужчин и 46% женщин.

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