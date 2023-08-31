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Москва стала лауреатом Всемирной премии инноваций

Правительство Москвы отметили за развитие технологий и цифровой экосистемы

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Вид на Московский международный деловой центр «Москва-Сити»

Вид на Московский международный деловой центр «Москва-Сити»

Сергей Пятаков/РИА Новости

Правительство Москвы отметили Всемирной премией инноваций (World Innovation Award) за развитие технологий и цифровой экосистемы города. Лауреатом стала заммэра столицы Наталья Сергунина. Ее наградили в одной из главных номинаций — «Инновации, индустрии, инфраструктура».

Премия присуждается за значимый вклад в достижение целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ООН) и вручается в семи номинациях.

«Благодарю наших международных коллег за высокую оценку работы команды Мэра Москвы. По инициативе Сергея Собянина мы сегодня решаем действительно амбициозные задачи: внедряем передовые технологии, поддерживаем бизнес-сообщество, помогаем молодым талантам, формируем инновационную инфраструктуру, которая включает технопарки, отраслевые кластеры, цифровые платформы и сервисы», — прокомментировала Наталья Сергунина.

В оргкомитете премии подчеркнули, что реализация данных программ в столице России способствует развитию инновационного сектора городской экономики, увеличению числа профильных компаний и созданию новых рабочих мест.

Награду представителям правительства Москвы вручил лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг. Торжественная церемония состоялась в рамках международного форума инноваций БРИКС в концертном зале «Зарядье». На ней объявили и других победителей. Ими, в частности, стали Эрол Озгюнер, директор по информационным технологиям Стамбула («Достойная работа и экономический рост»), Абдулрахман Ибрагим, директор по данным и инновациям Агентства развития Медины («Устойчивые города и сообщества»), Шанта Тутам, директор по информационным технологиям индийского штата Телангана (номинация «Качественное образование»).

Премию учредила всемирная организация устойчивого развития — член глобального договора Организации Объединенных Наций. Инициативы организации признаны одними из лучших практик, способствующих достижению целей устойчивого развития.

17 целей устойчивого развития ООН были приняты Генеральной ассамблеей ООН в качестве плана по достижению человечеством лучшего и более устойчивого будущего. Среди них создание комфортных городов и поселений, качественной среды обитания для всех жителей планеты, обеспечение всеобщих прав на получение образования, медицинской помощи, рабочих мест и многое другое.

Первый международный форум инноваций БРИКС проходил в Москве в рамках Московского урбанистического форума.

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