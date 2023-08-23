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Транспортно-логистические возможности Приморья представят на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ

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ВЭФ

О возрастающей роли Приморского края как транспортно-логистического узла расскажет экспозиция региона на выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится 10–17 сентября в рамках VIII Восточного экономического форума во Владивостоке. Концепция павильона – «Приморье – важное звено нового пути». Организатор ВЭФ-2023 – Фонд Росконгресс.

«Владивосток – столица Дальневосточного федерального округа. И во многом ее положение определяется инвестиционной привлекательностью Приморского края. Приморье лидирует в ДФО по разнообразию и количеству реализуемых инвестиционных проектов – более двух тысяч. Инвесторами уже вложено 540 млрд рублей, введено в эксплуатацию 370 предприятий. И наша общая задача сделать так, чтобы экономическое развитие Приморского края, Дальнего Востока и всей России продолжалось. Выставка «Улица Дальнего Востока» позволит больше узнать о том, как меняется Приморский край, сколько новых проектов запускается, чем привлекателен регион для туристов», – сказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.

Экспозиция состоит из пяти тематических зон. Первая – зона «Туризм и культура» – представит информацию об основных достопримечательностях Приморья. В интерактивном баре будут установлены планшеты с приложениями дополненной реальности. Виртуальные экскурсии можно будет совершить на горнолыжный курорт в Арсеньеве, в культурно-образовательный комплекс на острове Русском, музейный и театрально-образовательный комплекс на сопке Орлиное Гнездо, в интегрированный развлекательный курорт «Приморье», во всесезонный центр спорта, детского и семейного отдыха «Солнечная».

В зоне «Спорт» гости смогут узнать подробную информацию о спортивных проектах и объектах края с помощью интерактивного экрана, а на стене зоны «Промышленность» установят физический макет промышленного парка «Большой Камень». В свою очередь, в зоне «Транспорт и логистика» будут представлены проекты ООО «Морской порт Аврора», «Новый порт в бухте Суходол», ООО «Морской порт «Суходол»», УППК «Север», ООО «Восточно-Уральский терминал», ООО «Тихоокеанский балкерный терминал».

Зона «Наука и СВО» посвящена научным разработкам, которые идут в дело общей победы. Для этого установят демонстрационные экспонаты научных разработок, IT-решений, программных обеспечений. На панелях будут демонстрироваться презентационные материалы и экспонаты ИНТЦ «Русский», Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН и других проектов в сфере науки, а также такие проекты, как «Русский карбон», «Прогресс», Центр комплексной реабилитации. В тематическую зону также войдет информация о проекте «Приморский старт».

Помимо этого, на внешней территории павильона Приморского края появится «Приморский Арбат»: кафе, сцена, трибуна, павильон «Сделано в Приморье» и экспозиции Владивостокского морского торгового порта, посвященные Северному морскому пути и строительству глубоководных причалов.

Отдельная экспозиция расскажет о Владивостокском морском торговом порте. На деревянном подиуме разместятся два логистических 20-футовых контейнера. Интерьер контейнеров выполнен в стилистике ледяной комнаты, температура помещения составляет 17–19 градусов выше нуля. Внутри контейнеров будет располагаться мультимедийное оборудование, фотозона и бар с напитками.

«В нынешних условиях, когда вектор развития направлен на Восток, роль Приморского края как российских «ворот в Азию» укрепляется. Несмотря на санкционное давление, многие страны продолжают оставаться нашими ближайшими союзниками. Мы будем продолжать развивать с ними отношения. Это означает новые большие перспективы, ведь именно в странах Азиатско-Тихоокеанского региона формируется половина мирового ВВП. Приморье становится удобнейшей площадкой для реализации многих задач нашей страны. Поэтому в этом году основная идея выставки – раскрыть значимость Приморского края как крупного транспортно-логистического узла. Начиная с внешних изменений и заканчивая внутренним оснащением, мы постарались придать павильону индустриальный акцент и портовый характер. Уверен, его посетителям будет интересно увидеть, как в ближайшие несколько лет изменится облик региона, который ждут масштабные преобразования», – отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Организатор выставки «Улица Дальнего Востока» – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 г. во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

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