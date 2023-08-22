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Программа Форума Ростки «Россия-Китай»

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Mark Schiefelbein/AP

Приглашаем Вас посетить Международный форум Ростки «Россия-Китай»! Мероприятие объединяет участников из различных отраслей экономики России и Китая, чтобы способствовать развитию бизнес-сотрудничества и обмену опытом между двумя странами. Форум предоставляет платформу для диалога, обсуждения перспективных проектов и создания новых деловых связей.

В программу российско-китайского форума вошли более 15 направлений, в том числе диалог партий КНР и РФ: по направлениям IT, машиностроение, нефтехимия, транспорт, туризм, культура, здравоохранение, спорт, образование, инвестиции и форум, объединяющий города.

Планируется более 3000 участников, включая гостей из провинций Шаньдун, Хунань, Сычуань, Аньхой, Хэйлунцзян, Чжэцзян, Чунцин, Гуандун, Хэбэй, Юньнань, Ляонин, Цинхай. Ожидаются делегации из китайских городов Ханчжоу, Шэньчжэнь, Чэнду, Юйхуань, Вэнлинь, Мэйшань, Дэян, Сиань, Дунъин, Ляньшань, Нэйцзян, Ляочэн, Гуанъюань, Пэнчжоу, Цицикар, Гуанчжоу, Маньчжурия, а также большие бизнес-делегации партнеров российских предприятий в сфере промышленности.

Мероприятие послужит отправной точкой для реализации новых инвестиционных проектов и создания совместных производств с китайскими партнёрами.

Подтвердили свое участие 19 официальных китайских делегаций, а также: Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) в Шанхае, Китайская торговая палата по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции (СССМ), Международная торговая компания China Daqing International Industry and Trade Company, Shengli oilfield kangbei petroleum engineering and equipment co., ltd, Qingdao huixin international trade co., ltd. и многие другие.

Ведущими участниками Форума являются высокопоставленные представители компаний из России и Китая. Chairman of Shengli Oilfield Kangbei Group Company, господин Ли Лян, посетит Форум для представления потенциала нефтяной отрасли и перспективных инвестиционных проектов. Он поделится своими знаниями и опытом работы с нераспределенными нефтяными месторождениями и технологией разработки в этой области.

Генеральный директор Shengli Oilfield Kangbei Group International Trade Company, госпожа Чжэн Чжаомэй, приглашена на Форум, чтобы представить возможности торговли и инвестиций между Россией и Китаем в нефтегазовой отрасли. Она обсудит преимущества и условия сотрудничества, ориентированные на создание взаимовыгодных отношений между компаниями обеих стран.

Генеральный директор Qingdao Hehuixin International Trade Co. Ltd, господин Ван Хонгвэй, будет представлять на Форуме возможности развития торговли и экономического сотрудничества между Россией и Китаем в области международной торговли. Он поделится своими знаниями о рынке, порядке прохождения таможенных процедур и важных факторах для успешного развития бизнеса в странах.

Генеральный директор Beijing Zhonghuang Greenhouse Technology Co. Ltd, господин Чжан Йонг, будет представлять компанию, специализирующуюся в области развития и совершенствования сельскохозяйственных технологий. Он расскажет о перспективных проектах, связанных с инновационными методами выращивания и обработки пищевой продукции, и представит возможности сотрудничества с российскими компаниями в этой области.

Спикерами выступят представители научного сообщества из университетов Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова (МГУ), Государственного университета управления, Московского городского университета управления.

Также примут участие Чжан Юйцзин, Президент Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции, Мердан Мугет, Заместитель председателя правительства Синьцзян Уйгурского автономного района, Гао Ци, Глава Китайского совета по развитию международной торговли в России, Лю Сюесун, Полномочный министр, Посольство Китайской Народной Республики в Российской Федерации, Ли Фэн, Заместитель Секретаря Союза китайских предпринимателей в РФ, директор по развитию АО «Гринвуд», Александр Зайнигабдинов, Представитель Опоры России в Пекине, Арбитр Shanghai International Arbitration Center, Максим Кузнецов, Председатель Русско-Азиатского Делового Совета, Виталий Манкевич, Президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) и другие.

В рамках Форума состоится Международная выставка Russia-China Expo, где будут представлены инвестиционные и инфраструктурные проекты, презентации взаимовыгодных технологических альянсов в экономике, B2B проекты, продукты крупного бизнеса и субъектов МСП, партнеры и спонсоры, международные стенды.

В дополнение к основной деловой программе у участников будет возможность посетить промышленные объекты (ПАО «КАМАЗ», Haier Industry Rus, ООО «КАМАСТАЛЬ»), образовательные учреждения, сельскохозяйственные предприятия, учреждения здравоохранения, организации, занимающиеся IT технологиями (АО «ОЭЗ «Иннополис», технопарк IT-Park в области высоких технологий), хоккейный матч ХК «Ак барс» - ХК «Кунь-Лунь»(КНР) (ЛДС «Татнефть арена»).

Форум Ростки «Россия-Китай» представляет уникальную возможность для участников обменяться опытом, установить деловые связи и развить новые проекты совместного сотрудничества. Мы приглашаем всех заинтересованных предпринимателей и представителей компаний принять участие в нашем Форуме и воспользоваться его преимуществами для ведения успешного бизнеса между Россией и Китаем.

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