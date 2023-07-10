Опубликована расширенная программа Форума будущих технологий

На официальном сайте опубликована расширенная деловая программа Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир», который проходит в Москве с 9 по 14 июля и открывает серию ежегодных мероприятий, посвященных обсуждению перспективных направлений технологического развития страны. Старт Форуму дала закрытая международная научная конференция ICQT-2023 9-12 июля. Открытые дни программы – 13-14 июля.

«Современная экономика все больше и больше становится экономикой, основанной на данных. В таких условиях технологии вычисления и передачи данных становятся одними из ключевых технологий современной экономики. И для России важно быть лидером в новых технологиях, которые могут нести революционный характер. А это значит, что квантовые технологии и фотоника – это те направления, которым необходимо уделять повышенное внимание», – подчеркнул помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин.

Деловая программа форума будет состоять из четырех основных тематических частей. Тема синергии науки и технологий станет главной в сессиях блока «Наука и технологии: обеспечение суверенитета и развития», в который вошли дискуссии: «Технологический суверенитет и место России в международной науке: противоречие или синергия?», «Как и что двигает науку? Инструменты нефинансовой государственной поддержки», «Помочь или не мешать? Государственное регулирование науки», «Доверенная среда как основа цифровой экономики», «Как объединять таланты? Найти, развить и сохранить».

В блок «Какими будут технологии завтрашнего дня» вошли сессии: «Закон Мура: есть ли будущее у транзисторной микроэлектроники?», «Квантовое превосходство: в поисках практического применения», «Квантовый интернет: можно ли создать квантовый суперкомпьютер? Останется ли место для искусственного интеллекта?», «Квантовые коммуникации: от НИР до технологического бизнеса».

Использованию новых технологий в различных областях посвящены сессии «Квантовый город будущего», «Квантовые компьютеры и сенсоры в промышленности: будущее уже здесь?», «Медицина и человек будущего в квантовом мире: фантастика или реальность?» и «Блокчейн: масштабирование, безопасность, перспективы», которые вошли в тематический блок «Как технологии меняют мир».

Дискуссионный блок «Объединяя науку и творчество» включает сессии: «Этика цифрового мира: старые утопии в новом свете», «Образ кванта в сознании человека», «Современная наука: инженерия или творчество» с вопросами о тех трансформациях в жизни человека, которые неминуемо несет с собой дальнейшая цифровизация.

Технологический суверенитет страны является залогом экономического прогресса, стратегическим ресурсом создания конкурентоспособной экономики и фундаментом благосостояния жителей. Поэтому главной темой Форума в этом году выбрано развитие одной из самых перспективных технологий будущего.

«Именно квантовые технологии могут стать основой нового технологического уклада. В рамках Форума ведущие эксперты обсудят перспективные области внедрения и влияние новых технологий на жизнь людей. Одними из основных ключевых вопросов станут новые модели международного взаимодействия и роль российской науки. Уверен, что Форум послужит основой для конструктивного научного диалога «без границ» и зарождения множества деловых партнерств», – отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

В числе дополнительных мероприятий Форума: сессия ВЦИОМ «Образ будущего: общественное мнение о высоких технологиях», открытое заседание управляющего комитета по реализации дорожной карты развития высокотехнологичной области «Квантовые коммуникации» и пресс-конференция, посвященная учреждению Национальной премии в области будущих технологий «Вызов».

Оператором Форума будущих технологий является фонд Росконгресс при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Российской академии наук. Соорганизаторы: ОАО «РЖД» и государственная корпорация «Росатом». Титульные партнеры: правительство Москвы и АО «Газпромбанк». Генеральным партнером Форума выступает ПАО «Сбербанк». Организатор научной конференции ICQT 2023 – Российский квантовый центр.