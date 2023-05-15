Подведены итоги XI Петербургского международного юридического форума

В Северной столице завершил свою работу XI Петербургский международный юридический форум – одно из ключевых мероприятий в сфере юриспруденции. На крупнейшей площадке для профессиональных дискуссий представители российского и зарубежного юридического сообщества, известные общественные и государственные деятели, представители бизнеса и власти обсудили роль и место права в современном мире.

ПМЮФ стал ключевой юридической площадкой для обсуждения произошедших изменений, с которыми столкнулись страна, экономика и бизнес. В рамках Форума удалось проанализировать юридические меры защиты национальных интересов в недружественных юрисдикциях, а также провести встречи с коллегами из дружественных государств и выработать новые способы противодействия санкциям.

Как отметил Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко, основная тема Форума о построении суверенного права и многополярного мира была затронута практически на всех сессиях: «Представители юридического сообщества говорили о выработке универсальных защитных механизмов, которые позволят сохранить беспристрастность международного правосудия и суверенитет государств».

Планерное заседание

Главная тема пленарного заседания Форума – «Суверенитет в праве». Лейтмотивом дискуссии стала защита национальных интересов и отечественного права.

Приветствие Президента Российской Федерации Владимира Путина к участникам, организаторам и гостям XI Петербургского международного юридического форума зачитал Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко. В своем обращении глава государства сказал: «Россия неизменно выступает за выстраивание взаимовыгодного партнерства в политической сфере и в области безопасности, в экономике, науке, культуре, спорте. Убеждены, что именно верховенство Закона, уважение к суверенитету государств – это прочная основа для формирующегося более справедливого и демократического многополярного миропорядка».

По традиции на пленарном заседании выступил заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Он отметил, что «основные мировые площадки вроде Международного уголовного суда, Европейского суда по правам человека и даже Международного суда ООН утратили свою привлекательность и не признаются странами в качестве справедливых и полезных».

В работе пленарного заседания приняли участие представители правовой системы шести стран: министры юстиции Индонезии, Египта, Ирана, представители Верховного суда Индии, Законодательной палаты Республики Узбекистан и президент Центра восстановления международного права Сербии.

Деловая программа

В формате многочисленных дискуссий спикеры и эксперты обменялись опытом и мнениями по вопросам современного права, затронули широчайший круг вопросов – от санкций и вопросов ведения бизнеса в условиях ограничений до регулирования искусственного интеллекта.

Как отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЮФ Антон Кобяков: «Более 3800 участников из 54 стран и территорий, включая Россию, были объединены идеей поиска правового регулирования геополитического кризиса. Большинство участников согласились, что способом реализации этой идеи, является сохранение суверенитета, лежащего в основе любой государственности. В текущей нестабильной ситуации только суверенное право может стабилизировать мир. Уважение суверенитета каждой страны, невмешательство в ее внутренний порядок – вот залог успеха, чтобы удержать мир от крайностей».

За четыре дня было проведено свыше 150 мероприятий деловой программы, в том числе 22 сессии в рамках Международного молодежного юридического форума.

Кроме того, в рамках ПМЮФ состоялись Международная конференция Конституционного суда Российской Федерации и открытое совещание министров юстиции, с лекциями выступили Председатель Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин, эксперт дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Безруков и руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

Участие в сессиях основной программы приняли более 500 спикеров, из них 300 человек – в очном формате, свыше 80 экспертов – в формате ВКС и более 130 специалистов – в работе молодежных сессий. Спикеры ПМЮФ-2023 – это ведущие юристы страны, выступающие в различных областях права, политики и руководители государственных и международных организаций, представители бизнеса.

По мнению специалистов в области права, ПМЮФ-2023 показал открытость Российской Федерации к международному диалогу.

Важным международным событием Форума стало открытое совещание министров юстиции «Международное взаимодействие министерств юстиции: новые форматы и горизонты». Министры поделились передовым опытом работы по различным направлениям деятельности своих ведомств, в частности по цифровой трансформации, законопроектной работе, взаимодействию с некоммерческим сектором, гуманизации уголовного законодательства, совершенствованию уголовно-исполнительной системы, повышению стандартов деятельности представителей института адвокатуры.

Перед участниками Форума в формате видеообращения выступил Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что «страны Запада цинично пытаются обвинить Россию в нарушении международного права, хотя сами это право растоптали». Глава ведомства отметил, что «специальная военная операция проводится на основании статьи 51 Устава ООН, предусматривающей право на индивидуальную и коллективную самооборону, о чем своевременно был уведомлен Совет Безопасности ООН».

Эксперты Форума обсуждали также вопросы, связанные с ограничением Евросоюзом возможности предоставления юридических услуг российским компаниям. Эксперты Форума рекомендовали российскому бизнесу обратить внимание на российские (за 2022 год в них на 20% выросло количество международных споров) и азиатские арбитражные центры, особенно в дружественных юрисдикциях (например, Гонконгский, Стамбульский и Дубайский арбитражные центры).

Участники

Форум собрал представителей органов законодательной, исполнительной и судебной власти, юридической науки, учреждений высшего образования, адвокатуры, юридического консалтинга, юридических департаментов, общественных организаций юристов, крупных компаний, СМИ.

По сравнению с прошлым годом существенно возросло количество иностранных делегаций. ПМЮФ-2023 посетили руководители высших органов власти из 36 иностранных государств.

Участие в работе Форума приняли 20 министров юстиции: из Арабской Республики Египет, Исламской Республики Иран, Китайской Народной Республики (в формате ВКС), Республики Союз Мьянма, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Абхазия, Республики Ангола, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Индонезия, Республики Казахстан, Республики Мали, Республики Намибия, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Республики Чад, Республики Южная Осетия, Саудовской Аравии, Сирийской Арабской Республики, Центральноафриканской Республики.

Площадку Форума посетили руководители высших судебных инстанций 10 иностранных государств, 5 глав международных организаций и объединений, а также 6 глав дипломатического корпуса.

В работе Форума приняли участие 28 представителей федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации.

Среди гостей Форума – около 200 представителей научного сообщества и юридических вузов, ассоциаций и объединений, международных и российских организаций. Среди участников – более 650 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 350 компаний.

Соглашения

В рамках XI Петербургского международного юридического форума было подписано 15 соглашений, договоров и меморандумов: Меморандум о сотрудничестве между Министерством юстиции Российской Федерации и Министерством юстиции и по правам человека Республики Чад; Программа сотрудничества между Министерством юстиции Российской Федерации и Министерством юстиции и по правам человека Республики Ангола на 2023–2024 гг.; Меморандум о сотрудничестве между Министерством юстиции Российской Федерации и Министерством по правовым вопросам Республики Союз Мьянма; Меморандум о взаимопонимании между Министерством юстиции Российской Федерации и Министерством юстиции, по защите прав человека и эффективному управлению Центральноафриканской Республики; Меморандум о взаимопонимании в области правового сотрудничества между Министерством юстиции Российской Федерации и Министерством юстиции и по правам человека Республики Индонезия. Первым шагом в реализации его положений может стать программа сотрудничества органов юстиции Республики Индонезия и Российской Федерации на 2023–2024 гг.; три соглашения о взаимодействии между Федеральной службой исполнения наказаний России и правительствами Санкт-Петербурга, Новгородской и Ленинградской областей; Соглашение о сотрудничестве между ФГАФОУ «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»» и АО «Киностудия «Ленфильм»»; три соглашения между Ассоциацией юристов России и Следственным комитетом России, Московской академией Следственного комитета России и S8 Capital; соглашение между многопрофильным российским холдингом S8 Capital и Московским государственным юридическим университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА); договор о присоединении образовательных организаций высшего образования Российской Федерации, учреждений науки Российской Федерации, осуществляющих образовательную деятельность, к консорциуму «Российско-африканский сетевой университет»; Меморандум о взаимном сотрудничестве между Центром повышения квалификации юристов при Минюсте Республики Узбекистан и ФГБОУ ВО «ВГУЮ (РПА Минюста России)».

Молодежный форум

В стартовый день работы Форума студенты юридических специальностей, молодые юристы, преподаватели и наставники, представители органов власти всех уровней, научной общественности и бизнеса Российской Федерации и зарубежных государств встретились на Международном молодежном юридическом форуме, чтобы в условиях непростой внешнеполитической ситуации обсудить перспективы своей профессии. В пленарном заседании «Традиционные ценности в праве» приняли участие Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко, Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин и ректор Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) Ольга Александрова. Модератором выступил декан юридического факультета, заведующий кафедрой конституционного права ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» Сергей Белов.

Выступающие подчеркнули важность создания эффективных правовых механизмов защиты традиционных ценностей, укрепления института семьи, а также создания условий для воспитания и развития детей на основе российских духовно-нравственных ориентиров и моральных принципов.

В рамках Молодежного форума Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко наградил лучших студентов юридических факультетов медалью «За отличие в учебе». Новая ведомственная награда Минюста России была вручена 23 студентам.

Экспозиция

На площадке ПМЮФ расположились стенды официальных ведомств (Минюста, ФСИН, ФССП и др.) и организаций.

На стендах были представлены разработки и технологии в области права, в том числе разработки программного обеспечения для юридических фирм и организаций, инструменты для анализа информации и другие инновационные решения.

К оформлению стендов в этом году подошли достаточно креативно. Например, стенд Минюста России представлял собой реконструкцию рабочего места чиновника Министерства юстиции 3-го класса Российской империи конца XIX века.

На стенде «Судебная экспертиза Министерства юстиции Российской Федерации» были продемонстрированы экспертные возможности судебно-экспертных учреждений Минюста России. Участникам и гостям Форума были продемонстрированы актуальные виды судебных экспертиз, а также была представлена возможность принять участие в экспериментах: «Определи бриллиант», «Какое золото – золото», «Проверь свой бриллиант».

На выставочном стенде, посвященном тематике деятельности органов ЗАГС, участники Форума могли ознакомиться с цифровыми возможностями в сфере органов ЗАГС, в частности с видеоматериалами, посвященными функционированию Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Впервые на тематической площадке ЗАГС была проведена торжественная церемония государственной регистрации заключения брака.

На совместном информационном стенде ФГБУ «Центр оценки качества зерна» и Россельхознадзора сотрудники организаций рассказали посетителям о внедренных цифровых решениях. Также на интерактивном стенде каждый желающий мог посетить испытательную лабораторию ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в формате виртуальной реальности.

На стенде ФСИН гостям Форума был представлен макет нового следственного изолятора г. Санкт-Петербурга «Кресты» с подробными характеристиками комплекса: общая площадь – 35 га, расчетная численность подследственных – 4000 человек.

Спортивная программа

Более 400 человек приняли участие в турнирах на Кубок Фонда Росконгресс и мастер-классах по шахматам, шашкам и го, прошедших в Гостиной интеллектуального спорта на площадке ПМЮФ-2023. Двукратный победитель командных чемпионатов России по шахматам Алексей Луговой провел сеанс одновременной игры. Уроки комбинационной игры в шашки преподал чемпион Европы среди ветеранов, автор 23 книг об этой игре Андрей Напреенков. Первый заместитель начальника Главного управления юстиции Челябинской области Вячеслав Зайцев выиграл турнир по шахматам. Управляющий партнер коллегии адвокатов «Сальникова и партнеры» Наталья Сальникова стала победителем турнира по го.

Программа была организована спортивной платформой Фонда Росконгресс – «РК-Спорт» при поддержке Спортивной федерации шахмат Санкт-Петербурга и го-центра «Звезда».

Культурная программа

Традиционно в рамках Форума прошел фестиваль культуры «Петербургские сезоны». Гости и участники ПМЮФ смогли посетить Государственный музей-заповедник «Петергоф», Государственный музей истории религии, Екатерининский дворец в Царском селе и Российский этнографический музей, а концерты в Строгановском дворце Русского музея и Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича дополнили музейную, театральную и выставочную составляющие фестиваля. Жемчужиной культурной программы стал вечерний прием по случаю открытия Форума, который прошел в формате арт-коктейля с участием звезд оперы Мариинского театра.

Партнеры

Форум состоялся при поддержке: стратегического партнера – ПАО «Россети»; официальных партнеров – ПАО «МегаФон», группа компаний «Ташир»; партнера – ОАО «РЖД»; партнеров деловой программы – ПАО «Аэрофлот», Ассоциация юристов России; генеральных информационных партнеров – ИА ТАСС, РИА «Новости», «Российская газета», ИД «Коммерсантъ», «Право.ру», РАПСИ, Legal.Report, журнал «Российская юстиция»; информационных партнеров – МИЦ «Известия», радиостанция «Бизнес FM», ИА «Интерфакс», газета «Ведомости», газета «Московский комсомолец», «Агентство Бизнес Новостей», телеканал «Санкт-Петербург», «Экономика и жизнь», «Адвокатская газета», журнал «Конкуренция и право», журнал «Налоговед», «ПравоТЭК», журнал «Судья», журнал The Paragraph Magazine, Агентство правовой информации (АПИ), журнал Legal Insight.