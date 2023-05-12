ЕЭФ – 2023: «Бизнес как драйвер евразийской экономической интеграции: вызовы и перспективы»

Перспективы развития бизнеса в рамках Евразийского экономического союза, возможности совершенствования регуляторной политики, необходимость создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности в государствах ЕАЭС обсудят участники сессии «Бизнес как драйвер евразийской экономической интеграции: вызовы и перспективы» в рамках деловой программы II Евразийского экономического форума, который состоится 24–25 мая в Москве. ЕЭФ приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав стран Союза и государств-наблюдателей.

Бизнес является ведущей силой экономики. Развитие предпринимательского сектора способствует созданию дополнительных рабочих мест, повышению деловой активности в обществе, достижению устойчивых темпов экономического и промышленного роста. В связи с этим важнейшими приоритетами евразийской интеграции являются углубление взаимодействия в сфере предпринимательства, упрощение внутреннего регулирования и улучшение делового климата в государствах Союза.

Ожидается, что в сессии примут участие член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Красильников, председатель правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», член президиума Делового совета ЕАЭС Раимбек Баталов, президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей, член президиума Делового совета ЕАЭС Данил Ибраев, председатель Союза некоммерческих организаций «Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)» Республики Беларусь, член президиума Делового совета ЕАЭС Анатолий Харлап, учредитель и директор ООО «Кредит партнер», член ревизионной комиссии Союза промышленников и предпринимателей Армении Армен Нерсисян, секретарь Комиссии ООН по праву международной торговли, директор Департамента права международной торговли Управления по правовым вопросам ООН Анна Жубан-Бре.

Участниками сессии «Бизнес как драйвер евразийской экономической интеграции: вызовы и перспективы» станут представители крупных промышленных компаний, отраслевых бизнес-ассоциаций, органов власти, медиахолдингов и СМИ.

II Евразийский экономический форум и заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием глав стран ЕАЭС и государств-наблюдателей проводятся в рамках председательства Российской Федерации в органах Евразийского экономического союза в 2023 году. Целью Форума является совершенствование кооперационных связей на евразийском пространстве. События ЕЭФ–2023 пройдут под девизом «Евразийская интеграция в многополярном мире». Всего в рамках мероприятия состоятся порядка 35 деловых сессий. Они будут разделены на семь тематических направлений, среди них: «Человеческий капитал», «Технологии и кооперация», «ЕАЭС в меняющемся мире», «Евразийская сопряженность», «Внутренний рынок ЕАЭС: таможенное сотрудничество, конкуренция и государственные закупки». В рамках «Стратегического блока» пройдет обсуждение Стратегии ЕАЭС – 2030+.

Помимо этого, на «полях» Форума пройдет Международный климатический конкурс «Зеленая Евразия», деловой завтрак Агентства стратегических инициатив, посвященный обсуждению новых возможностей развития международного сотрудничества в Евразии, и круглый стол «Евразия регионов». Также состоятся бизнес-диалоги, посвященные сотрудничеству ЕАЭС с Индонезией и странами Латинской Америки.