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Двигайся на встречу: россияне отметят День молодежи на масштабных фестивалях в российских городах

24 июня, в День молодежи, по всей стране пройдут тематические мероприятия. Впервые в истории праздник отметят на борту самолета, в тематическом поезде, на станции метро и на палубе теплохода. Каждый из этих спецпроектов Дня Молодежи символизирует его особую философию — «движение», поскольку молодость — это всегда про стремление к новому. Принять участие в уникальных форматах можно, пройдя конкурсный отбор на сайте деньмолодежи2023.рф.

События объединят несколько пространств — воздушное, водное, наземное и подземное. Участниками спецпроектов станут выдающиеся молодые профессионалы в различных отраслях — креативные индустрии, наука и наукоемкое производство, внутренний туризм, педагогика. Специальные форматы празднования Дня молодежи будут приурочены к Году педагога и наставника в России, а также Десятилетию науки и технологий.

Федеральные мероприятия Дня молодежи 2023 года также пройдут в 14 регионах страны — Нижнем Новгороде, Астрахани, Крыму (арт-кластер «Таврида»), Казани, Красноярске, Москве, Ноябрьске, Владивостоке, Оренбурге, Калининграде, а также Санкт-Петербурге, Мурманске, Иркутске и Краснодаре. Всю подробную информацию о событии можно узнать на официальном сайте мероприятия — деньмолодежи2023.рф. Участие в городских площадках бесплатное, по предварительной регистрации на сайте проекта. Регистрация на городские фестивали будет доступна с 12 мая по 24 июня. Любой желающий сможет посмотреть трансляцию с площадок в официальной группе Росмолодежи ВКонтакте.

Молодые люди смогут поучаствовать в активностях по разным тематикам и форматам: на фестивалях их ждут мастер-классы, показы, образовательные лекции от выдающихся спикеров, зоны для создания блогерского контента, спортивные соревнования, показательные выступления, карьерные консультации, ярмарка вакансий, маркет молодых и акселератор Росмолодежь.Гранты. Кроме того, молодежь познакомится с Героями СВО и Героями России, присоединится к добровольческим акциям и просветительским экскурсиям.

Проявить себя и представить свои товары и услуги на площадке фестивалей смогут молодые творцы и предприниматели, прошедшие предварительный отбор. Зарегистрироваться на участие в открытом микрофоне и в маркете молодых предпринимателей можно также на официальном сайте Дня молодежи – 2023. Второй год подряд открытый микрофон и маркет молодых становится актуальной формой поддержки молодых начинающих творцов и региональных предпринимателей.

На бортах транспортных объектов также развернутся полноценные фестивальные площадки. В самолете, который отправится из Москвы в Молодежную столицу России — Нижний Новгород — можно будет послушать лекцию и поучаствовать в самой высокой в мире викторине. Участниками спецпроекта «Полет знаний» по маршруту «Объединяя столицы» станут молодые педагоги, наставники, сотрудники вузов и колледжей, тьюторы и другие представители образовательной сферы.

По маршруту ретропоезда «Уральский экспресс» «Екатеринбург — Верхняя Пышма — Екатеринбург» проедет «Поезд приключений «Открывая Россию»». В путешествии пассажиры — молодежь, заинтересованная в развитии туризма, молодые гиды и экскурсоводы — узнают больше о родной стране и проработают новые актуальные маршруты пеших прогулок. Для них также пройдет лекция спикера и экскурсия по одному из крупнейших технических музеев в России.

На «Теплоходе креатива «Наполняясь вдохновением»» в Санкт-Петербурге для участников круиза — молодых представителей креативных индустрий — пройдут творческие мастер-классы, пленэры и креативные постановки.

Одна из станций метро откроется ночью для молодых ученых, инженеров, программистов, разработчиков. Участников ждет иммерсивное шоу, выступления представителей науки и артиста-хедлайнера.

День молодежи для всех завершится выступлением популярных артистов, которые станут хэдлайнерами праздника.

Организаторами Дня молодежи 2023 года выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с региональными органами власти, курирующими реализацию молодежной политики в субъектах.

Стратегический партнер события — Российское движение детей и молодежи «Движение Первых». Генеральными партнерами события станут ОАО «РЖД», VK, АНО «Больше, чем путешествие», Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Партнером проекта стал Норникель.

Генеральным информационным партнером Дня молодежи выступает АО «Первый канал». Информационные партнеры — АО «Газпром-медиа холдинг», медиахолдинг Rambler&Co, Lenta.ru, Газета.ru, медиагруппа «Комсомольская правда», медиахолдинг MAER, коммуникационная группа LBL. Официальный музыкальный партнер — «Новое Радио».

Программными партнерами Дня молодежи станут АНО «Россия — страна возможностей», треки Росмолодежь.Добро, Росмолодежь.Бизнес и Росмолодежь.Карьера, программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи, сервис Росмолодежь.Гранты, Российское общество «Знание», проект «Другое Дело», арт-кластер «Таврида», Всероссийский студенческий проект «Твой Ход», АССК России, Институт развития интернета (ИРИ), Российские студенческие отряды, ВОД «Волонтеры-медики», «Квиз, плиз!», Ассоциация волонтерских центров и другие организации.

Напомним, по итогам встречи с учащимися вузов в День российского студенчества президент России Владимир Путин поручил перенести празднование Дня молодежи с 27 июня на последнюю субботу июня — 2 мая 2023 года был подписан соответствующий указ. В 2022 году День Молодежи прошел в 10 городах России и собрал более 500 тысяч участников, а онлайн-трансляцию посмотрели более 5 млн человек.

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