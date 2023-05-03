Гости из 14 государств принимают участие в работе первой Кавказской инвестиционной выставки

Первая Кавказская инвестиционная выставка вызвала большой интерес у гостей из иностранных государств и территорий. Всего в работе выставки принимают участие гости из 14 зарубежных стран: Азербайджана, Венесуэлы, Израиля, Ирана, Казахстана, Катара, Республики

Абхазия, Республики Кипр, Республики Южная Осетия, Сербии, Словении, США, Таджикистана и Шри-Ланки.

«Кавказская инвестиционная выставка наглядно демонстрирует, насколько активно развивается Северо-Кавказский федеральный округ, регионы которого становятся более открытыми и привлекательными для внутренних и внешних инвесторов», — заявил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.

Среди высокопоставленных иностранных официальных лиц участие в мероприятии принимают президент Республики Абхазия Аслан Бжания и президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев, председатель правительства Республики Южная Осетия Константин Джуссоев, вице-премьер-министр, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган, заместитель председателя правительства, министр экономического развития Республики Южная Осетия Дзамболат Тадтаев.

Также участие в работе выставки принимают чрезвычайный и полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации

Казем Джалали, чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в Российской Федерации Давлатшох Гулмахмадзода, чрезвычайный и полномочный посол Государства Катар в Российской Федерации Ахмед Нассер Дж Аль-Тани.

В рамках выставочной экспозиции представлены стенды республик Абхазия и Южная Осетия, презентующие свои инвестиционные проекты.

Кавказская инвестиционная выставка продлится до 4 мая. Мероприятие проходит при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

Организатор – фонд «Росконгресс».

Стратегический партнер — АО «Кавказ.РФ». Генеральный партнер — ПАО «Промсвязьбанк». Официальный спонсор — Банк ВТБ (ПАО).

Официальные партнеры: ПАО «Газпром», ГК «Ростех», ПАО Сбербанк, ПАО «РусГидро».

Спонсор: АО «Россельхозбанк».

Партнеры: ПАО «ЛУКОЙЛ», «Корпорация «МСП», ГК «Дамате», ООО «Плодообъединение «Сады Ставрополья», АО «Банк ДОМ.РФ», АО «Арнест», ПАО АФК «Система».

Партнеры по организации – Северо- Кавказский федеральный университет (СКФУ), MAYRVEDA Kislovodsk.

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