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Уникальное световое шоу на стенах Казанского Кремля представят в рамках культурной программы KazanForum

Насыщенную культурную программу подготовили для участников и гостей Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2023» учреждения культуры Татарстана.

Помимо театральных постановок, выставок и экскурсий, гостям будет показано световое шоу на стенах Музея-заповедника «Казанский Кремль». Экраном для видеопроекции станут стены Кремля со стороны площади Тысячелетия, на которых будут представлены исторические зарисовки, а также символы и атрибуты традиционного ислама, присущего татарскому народу.

«Культурная программа форума будет включать экскурсии по объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО, цель которых отразить историю татар и мусульманских народов страны, а также историю межконфессионального диалога», – отметила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Центральной площадкой мероприятия является МВЦ «Казань Экспо».

Оператором по подготовке и проведению мероприятия выступает Фонд Росконгресс, исполнительной дирекцией оператора является АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

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