Проекты по улучшению экологической ситуации поступили на форум «Сильные идеи для нового времени»

Более 550 заявок уже поступило по направлению форума «Национальная экологическая инициатива», среди них – решения по переработке строительных отходов и пластика, сокращению выброса парниковых газов, снижению уровня загрязнения воздуха, созданию новых экотроп и маршрутов, а также мобильные приложения для получения новых знаний в области экологии и экотуризма.

Например, гендиректор компании «Большая Тройка», партнера нацпроекта «Экология» Артем Седов подал на форум проект Smart Waste – это единая платформа для работы с отходами промышленности, строительства, сельского хозяйства, медицинской сферы. С помощью единого агрегатора предприятия смогут напрямую выбирать проверенные компании, которые будут утилизировать отходы с соблюдением всех требований природоохранных и санитарно-эпидемиологических законов.

Предприятию нужно будет оставить заявку на вывоз на платформе, а система сама подберет исполнителей, автоматически проверит их на благонадежность (лицензии, долги по налогам, судебные тяжбы) и предоставит средства отслеживания всех процессов. После нахождения нужного оператора по утилизации отходов компании смогут сразу же заключить соглашение на платформе с использованием электронной подписи (ЭЦП).

Конкурентная среда на Smart Waste позволит предприятиям сэкономить на заключении контрактов с подрядчиками. Функционал Smart Waste также поможет компаниям оптимизировать работу со сторонними исполнителями, наладить контроль работы всех участников рынка обращения с отходами производства.

Региональные и федеральные власти получат бесплатный доступ к платформе и смогут следить и контролировать процессы утилизации отходов в системе. Команда проекта на данный момент составляет 35 человек, разработка идеи ведется на протяжении 14 месяцев.

Петр Зубков из Тюменской области представил на форум идею «Снижение загрязнения окружающей среды от выветривания и просыпания инертных грузов при транспортировке за счет использования гуаровой пленки». Лидер проекта предлагает использовать свое решение на предприятиях горно-химической и угольный промышленности, в логистических компаниях и для ж/д перевозок.

Гуаровая пленка делается из смеси камеди, воды и речного песка. Полученную однородную массу с регулируемой толщиной наносят на поверхность грузов через распылители с помощью роторных насосов. Такая пленка уменьшает загрязнение окружающей среды при перевозке угля или руды, а также на 98 % снижает объемы потерь перевозимых товаров.

Продукт экологичен, не требует переработки и дополнительной очистки тары, наносится быстро и также быстро застывает, уровень расхода материала крайне низок. В начале месяца АСИ взяло проект на поддержку.

Василий Шупиков из Москвы поделился идеей по переработке пластика «Заново». Он предложил устанавливать пункты приема и переработки пластика в общественных местах, куда граждане смогут сдать пластик на переработку и изготовить из него новые вещи и изделия в зависимости от вида сырья. Ожидается, что пункты приема площадью порядка 10 кв. м будут устанавливаться в городских магазинах и госучреждениях.

Также лидер проекта намерен начать выпуск собственного оборудования для переработки пластика: систем хранения и сортировки отходов, шредеров для измельчения пластика, экструдеров и термопрессов для его переработки. Их прототипы уже созданы командой проекта, в которую входят опытные конструкторы и инженеры. Для производства планируется использовать комплектующие российского производства и мощности столичных компаний. Кроме того, команда проекта намерена создать систему вознаграждения для участников «Заново»: в зависимости от того, сколько сырья сдал один человек, он сможет получить бесплатное изделие того или иного размера.

«Представленные на трек НЭИ проекты посвящены в том числе решениям по эффективной переработке отходов, развитию различных видов экотехнологий и экологического просвещения в стране. Экология - один из ключевых факторов, определяющих качество жизни человека. Мы ожидаем разнообразные проекты и технологии, законодательные инициативы, технологические разработки и идеи, по тому, как улучшить состояние окружающей среды, для последующей поддержки и реализации самых сильных идей», - заявил директор дивизиона «Экология» АСИ Максим Евдокимов.

Подать свою идею на форум «Сильные идеи для нового времени», организованный АСИ и Фондом Росконгресс, можно на крауд-платформе идея.росконгресс.рф до 26 апреля. Проекты принимаются по шести направлениям: Национальная экологическая инициатива, Национальная технологическая инициатива, Национальная социальная инициатива, Национальная кадровая инициатива, цифровые сервисы и предпринимательство.