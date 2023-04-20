Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Пресс-релиз

Проекты по улучшению экологической ситуации поступили на форум «Сильные идеи для нового времени»

Более 550 заявок уже поступило по направлению форума «Национальная экологическая инициатива», среди них – решения по переработке строительных отходов и пластика, сокращению выброса парниковых газов, снижению уровня загрязнения воздуха, созданию новых экотроп и маршрутов, а также мобильные приложения для получения новых знаний в области экологии и экотуризма.

Например, гендиректор компании «Большая Тройка», партнера нацпроекта «Экология» Артем Седов подал на форум проект Smart Waste – это единая платформа для работы с отходами промышленности, строительства, сельского хозяйства, медицинской сферы. С помощью единого агрегатора предприятия смогут напрямую выбирать проверенные компании, которые будут утилизировать отходы с соблюдением всех требований природоохранных и санитарно-эпидемиологических законов.

Предприятию нужно будет оставить заявку на вывоз на платформе, а система сама подберет исполнителей, автоматически проверит их на благонадежность (лицензии, долги по налогам, судебные тяжбы) и предоставит средства отслеживания всех процессов. После нахождения нужного оператора по утилизации отходов компании смогут сразу же заключить соглашение на платформе с использованием электронной подписи (ЭЦП).

Конкурентная среда на Smart Waste позволит предприятиям сэкономить на заключении контрактов с подрядчиками. Функционал Smart Waste также поможет компаниям оптимизировать работу со сторонними исполнителями, наладить контроль работы всех участников рынка обращения с отходами производства.

Региональные и федеральные власти получат бесплатный доступ к платформе и смогут следить и контролировать процессы утилизации отходов в системе. Команда проекта на данный момент составляет 35 человек, разработка идеи ведется на протяжении 14 месяцев.

Петр Зубков из Тюменской области представил на форум идею «Снижение загрязнения окружающей среды от выветривания и просыпания инертных грузов при транспортировке за счет использования гуаровой пленки». Лидер проекта предлагает использовать свое решение на предприятиях горно-химической и угольный промышленности, в логистических компаниях и для ж/д перевозок.

Гуаровая пленка делается из смеси камеди, воды и речного песка. Полученную однородную массу с регулируемой толщиной наносят на поверхность грузов через распылители с помощью роторных насосов. Такая пленка уменьшает загрязнение окружающей среды при перевозке угля или руды, а также на 98 % снижает объемы потерь перевозимых товаров.

Продукт экологичен, не требует переработки и дополнительной очистки тары, наносится быстро и также быстро застывает, уровень расхода материала крайне низок. В начале месяца АСИ взяло проект на поддержку.

Василий Шупиков из Москвы поделился идеей по переработке пластика «Заново». Он предложил устанавливать пункты приема и переработки пластика в общественных местах, куда граждане смогут сдать пластик на переработку и изготовить из него новые вещи и изделия в зависимости от вида сырья. Ожидается, что пункты приема площадью порядка 10 кв. м будут устанавливаться в городских магазинах и госучреждениях.

Также лидер проекта намерен начать выпуск собственного оборудования для переработки пластика: систем хранения и сортировки отходов, шредеров для измельчения пластика, экструдеров и термопрессов для его переработки. Их прототипы уже созданы командой проекта, в которую входят опытные конструкторы и инженеры. Для производства планируется использовать комплектующие российского производства и мощности столичных компаний. Кроме того, команда проекта намерена создать систему вознаграждения для участников «Заново»: в зависимости от того, сколько сырья сдал один человек, он сможет получить бесплатное изделие того или иного размера.

«Представленные на трек НЭИ проекты посвящены в том числе решениям по эффективной переработке отходов, развитию различных видов экотехнологий и экологического просвещения в стране. Экология - один из ключевых факторов, определяющих качество жизни человека. Мы ожидаем разнообразные проекты и технологии, законодательные инициативы, технологические разработки и идеи, по тому, как улучшить состояние окружающей среды, для последующей поддержки и реализации самых сильных идей», - заявил директор дивизиона «Экология» АСИ Максим Евдокимов.

Подать свою идею на форум «Сильные идеи для нового времени», организованный АСИ и Фондом Росконгресс, можно на крауд-платформе идея.росконгресс.рф до 26 апреля. Проекты принимаются по шести направлениям: Национальная экологическая инициатива, Национальная технологическая инициатива, Национальная социальная инициатива, Национальная кадровая инициатива, цифровые сервисы и предпринимательство.

Картина дня
Военная операция на Украине. День 421-й
Онлайн-трансляция военной операции на Украине — 421-й день
«Арктур» — мутация «омикрона». Что известно о новом штамме COVID, которым в РФ уже заражены четверо
Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что рост заболеваемости «арктуром» ожидается в конце мая
Падение спутника NASA, космическое тело, НЛО. Главные версии вспышки в небе над Киевом
Космическое агентство Украины назвало причиной вспышки над Киевом вхождение объекта в атмосферу
В ЦБ заявили о сохранении приверженности плавающему курсу рубля
СК сообщил о смерти 6 пациентов ПНИ в Петербурге и завел уголовное дело
Wikimedia Foundation оштрафована на 1,5 млн рублей за отказ удалить статью об эпизоде СВО
В Кремле прокомментировали заявления украинской стороны о двойнике Путина
Новости и материалы
«Москвич 3» в новой комплектации будет стоить от 2,25 млн рублей
Крамник: уверен, что Непомнящий победит Дина, но еще могут быть сюрпризы
Набиуллина: пропущенный момент в борьбе с инфляцией потом обойдется дорого
Путин: муниципалитеты должны знать потребности каждой семьи участников СВО
Стилист Александр Рогов назвал белую рубашку главным трендом этой весны
Чемпион ОИ Васильев объяснил потерю спонсоров норвежскими лыжниками
В Молдавии заблокируют сайты российских СМИ
США планируют нарастить группировку спутников-шпионов в четыре раза за 10 лет
Количество номинаций ТЭФИ увеличат из-за спецоперации
Юлия Пересильд призвала космонавтов прекратить травлю в ее адрес
ЕС введет безвизовый режим для граждан Косово к началу 2024 года
РБК: губернатор Красноярского края Усс может уйти в отставку в ближайшее время
Fit Service: смешивание моторных масел может привести к поломке двигателя
Обгоревшее тело пенсионера нашли в подмосковном лесу
Ганский рэпер подал иск на Дрейка, потребовав $10 млн за нарушение авторских прав
В Подмосковье педофил заманил пятиклассницу к себе домой ручными крысами
В Сочи полицейский объехал пробку по людному тротуару, по которому шли дети
Стало известно о резком падении выручки TikTok в России
Все новости
Как мужчине избежать пересадки волос после 40 лет
Врач Алтана Базылева: шампуни против выпадения волос не так эффективны, как сыворотки и лосьоны
Редкое, гибридное. Откуда можно увидеть солнечное затмение 20 апреля
Астроном Владимир Сурдин описал сложную траекторию тени затмения 20 апреля
Сколько США потратили на поддержку Украины
США выделили новый пакет военной помощи Украине на $325 млн
«Столько старых «Жигулей» давно не видел». Путин рассказал о поездке в Донбасс
Путин приехал в штабы в ЛНР и Херсонской области и заслушал доклады военных
Сенат США заявил, что банк Credit Suisse до 2020 года обслуживал счета нацистов
Это могли быть деньги жертв Холокоста, которые использовались для побега нацистов в Аргентину
«Америка теряет авторитет, ее ненавидит весь мир». Что еще думают в Турции о партнерах по НАТО
Глава МВД Турции Сойлу назвал Европу «пешкой Америки»
Луна закрыла Солнце: кадры редкого гибридного затмения
«Это контрштурм». В Киеве сообщили, что уже начали наступление, в том числе в Бахмуте
Замглавы Минобороны Украины Маляр заявила о наступлении ВСУ в Донбассе на четырех направлениях
Сможет ли Армения вернуть контроль над Карабахом
Полковник Ходаренок заявил, что пример с Карабахом может вдохновить Молдавию
«Понять, доходят они или нет». В Госдуме объяснили, зачем нужны электронные повестки этой весной
Картаполов: электронные повестки в текущий призыв «не будут иметь юридической силы»
«Я стремящийся к вере психолог»: Марк Бартон — о терапии, прошлом теолога и третьем браке
Психолог Марк Бартон ответил на обвинения в меркантильности
Данила Козловский подал в суд на Виталия Бородина, обвинившего его в дискредитации армии
Бородин заявил, что «был готов» к иску и ждал его «побыстрее»
«Мизантроп»: нуарный триллер с Шейлин Вудли про поимку киллера в новогоднюю ночь
Рецензия на триллер «Мизантроп» от режиссера оскароносных «Диких историй»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях