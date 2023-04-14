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Опубликована архитектура деловой программы Экономического и гуманитарного форума Россия-Африка

Экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдет в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум» с 26 по 29 июля 2023 года. Мероприятие призвано продемонстрировать различные формы и направления российско-африканского сотрудничества, а также определить их развитие на долгосрочную перспективу. Программа форума будет включать панельные сессии и тематические мероприятия по важнейшим вопросам взаимодействия России и стран Африки, в том числе в сферах торговли, инвестиций, промышленности, трансфера технологий, обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, цифровизации, здравоохранения, образования, науки, СМИ и молодежных обменов.

«Африка и Россия – новые центры формирующегося многополярного мира. Помогая друг другу, мы идем по пути становления мощных, процветающих и безопасных регионов. Главная тема Форума в этом году – «Технологии и безопасность во имя суверенного развития на благо человека»», — отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Деловая программа будет состоять из четырех больших тематических блоков: «Экономика нового мира», «Комплексная безопасность и суверенное развитие», «Кооперация в области науки и технологии», «Гуманитарная и социальная сфера: вместе к новому качеству жизни».

Международная безопасность, стабильность рынка удобрений, вопросы продовольственного обеспечения, а также обсуждение совместных усилий по борьбе с эпидемиями и ЧС – станут главными темами блока «Комплексная безопасность и суверенное развитие».

Перспективы сотрудничества в энергетике, торгово-экономической сфере, создание и развитие новых логистических маршрутов будут рассмотрены в рамках трека «Экономика нового мира».

Большой блок программы также будет посвящен сотрудничеству в области технологий. Здесь будут обсуждаться атомные технологии, судостроение, добыча полезных ископаемых, здравоохранение и другие важные направления.

Образование, туризм, киноиндустрия, развитие волонтерских движений станут темами четвертого блока программы «Гуманитарная и социальная сфера: вместе к новому качеству жизни».

Кроме того, на полях Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка состоится Медиафорум, Съезд ректоров университетов, Круглый стол с участием высших органов аудита России и стран Африки. Запланирована насыщенная молодежная программа.

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