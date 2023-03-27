Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Пресс-релиз

ОНФ и Росконгресс подвели промежуточные итоги работы горячей линии #МЫВМЕСТЕ

Исполнилось три года с момента запуска круглосуточной горячей линии #МЫВМЕСТЕ 8 (800) 200-34-11, которую организовали Народный фронт и Фонд Росконгресс в поддержку масштабной акции добра. Проект был запущен в 2020 году в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и продолжает работать ради людей и сегодня.

С момента запуска проекта в марте 2020 г. было принято более 4 млн звонков. В период пиковой нагрузки на линию количество обращений превышало 10 тыс. в сутки. Сегодня функционал линии имеет возможность изменяться в зависимости от потребностей граждан: за три года было реализовано более 10 направлений консультирования и помощи.

«За время, прошедшее с запуска колл-центра, изменился окружающий нас мир. Из колл-центра, который оказывает психологическую помощь и поддержку населению, наш проект вырос в полноценный информационный центр, предоставляющий квалифицированную помощь и работающий по принципу «единого окна». Это – большое достижение команды Фонда Росконгресс и партнеров, позволивших запустить и организовать этот социально важный проект. Наша мечта – создать всероссийский единый колл-центр, который сможет сделать реальностью получение любой помощи и консультации по единому телефонному номеру», – отметила инициатор проекта горячей линии, руководитель дирекции по работе с участниками, заместитель директора Фонда Росконгресс Мария Киселева.

«Проект горячей линии #МЫВМЕСТЕ включает в себя синергию партнерских ресурсов, помощь здесь и сейчас для всех граждан. Созданная экосистема включает в себя колл-центр, систему фиксации и отработки заявок, штабы волонтеров и другие элементы. Эта модель успешно используется уже три года», – добавила она.

Начиная с периода пандемии, Фонд Росконгресс и Народный фронт оперативно реагируют на самые актуальные вызовы. Так, 24 февраля 2022 года на базе его колл-центра была организована работа горячей линии по вопросам временного закрытия аэропортов на юге России и возвращения в страну из-за рубежа. За февраль-апрель прошлого года по этой теме было принято более 12 тысяч звонков.

В настоящий момент в рамках горячей линии #МЫВМЕСТЕ волонтеры в круглосуточном режиме принимают заявки на оказание бытовой, психологической, гуманитарной, юридической помощи семьям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, ветеранам СВО, жителям новых территорий, рассказывают, как можно поддержать бойцов на передовой. Участвуют в акции Народный фронт, Росконгресс, Ассоциация волонтерских центров, Российский Красный Крест и «Волонтеры-медики» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Операторы Фонда Росконгресс также круглосуточно принимают обращения граждан по актуальным вопросам, стоящих на контроле у Народного фронта: питанию школьников и социальной газификации населенных пунктов России.

«Горячая линия #МЫВМЕСТЕ стала важным элементом системы поддержки людей и получения обратной связи по актуальным проблемам. Она помогает десяткам тысяч людей. Наше сотрудничество с Фондом Росконгресс продолжается.
Мы не останавливаемся на достигнутом и готовы осваивать новые важные направления совместной работы. Главным приоритетом есть и будут интересы людей», – отметил заместитель руководителя исполкома Народного фронта Сергей Горбунов.

С проектом горячей линии #МЫВМЕСТЕ колл-центр Фонда Росконгресс участвовал в профессиональном конкурсе «Хрустальная гарнитура» и получил две награды – «Высокое одобрение жюри» в номинациях «Самое эффективное управление пиковой нагрузкой» и «Лучшее антикризисное применение технологий, партнерство».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция на Украине. День 397-й
Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 397-й день
«Свернулся белок»: студентка Сеченовки умерла после использования препарата на основе плаценты
Студентка медвуза в Москве скончалась после применения препарата из плаценты
«Когда дом горит, вы не спрашиваете, кто прав». Что происходит в Израиле
Президент Израиля призвал остановить реформу Нетаньяху на фоне самых массовых в истории протестов
Haaretz: премьер Израиля Нетаньяху перенес обращение к нации из-за угроз двух министров
В ДНР рассказали о состоянии начальника мариупольского ГУ МВД Москвина после покушения
Курский вокзал в Москве оцепили из-за сувенирной гранаты
В Волгограде начался опрос о проведении референдума по переименованию города в Сталинград
Новости и материалы
Блогер Надежда Мелешко скончалась от рака и оставила предсмертный пост в соцсети
Съемочную команду «Властелина колец» раскритиковали из-за гибели лошади
Топ-менеджеры «Соллерса» выкупили контрольный пакет его акций за 4 млрд рублей
Опубликованы первые фотографии со свадьбы племянницы принцессы Дианы
Принц Гарри появился на слушаниях в Верховном суде Великобритании
В Армении бывшего министра обороны Вигена Саркисяна судят за незаконную выдачу квартир
В МИД Германии опровергли сообщения о планах выслать 30 российских дипломатов
Анимационный сериал «Мегамозг» выйдет в 2024 году
Daily Mail: смартфоны постоянно «подслушивают» своих владельцев
Звезда сериала «Четыре танкиста и собака» Петр Высоцкий сгорел заживо
Крымчанин украл планшет из рентгеновского кабинета стоимостью 300 тыс. и продал за 5 тыс.
В Киеве назвали доклад ООН о ситуации вокруг канонической УПЦ несбалансированным
В России отменили еще один концерт Ани Лорак
Вугар Мустафаев назначен заместителем министра оборонной промышленности Азербайджанской Республики
В Кремле рассказали о будущем паспорта болельщика Fan ID
Зидан готов вернуться в «Реал», если клуб выполнит два условия
Оскар Кучера извинился перед Успенской за эпизод телешоу с дочерью певицы
В Албании в результате нападения на офис телеканала погиб один человек
Все новости
«Самое коварное заболевание»: можно ли избежать глаукомы
Офтальмолог Газизова объяснила, когда необходима операция при глаукоме
«Хочешь его?» Почему мужчины без спроса присылают фото своих пенисов
Психолог Самсонова: желание отправлять дикпики может говорить о комплексе неполноценности
«Ждал идеальную девушку»: как холостяк Тарантино превратился в примерного семьянина после 50 лет
Как сложилась семейная жизнь 60-летнего Квентина Тарантино
От морского пехотинца до топ-звезды Голливуда: как менялся актер Адам Драйвер
15 лучших ролей Адама Драйвера
The Sunday Times: украинские войска несут большие потери под Артемовском
РИА Новости: российская авиация ликвидировала группу иностранных наемников под Авдеевкой
НАТО следит за размещением российского ядерного оружия в Белоруссии
Боррель объявил о новых санкциях ЕС в ответ на размещение ядерного оружия в Белоруссии
Протесты в Израиле — на улицы вышли сотни тысяч человек
Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать: сериал «Рой» — кровавая сестра «Атланты»
Рецензия на сериал «Рой» («Swarm») от автора «Атланты» Дональда Гловера
«Это не военный союз». Путин оценил отношения России с Китаем
Путин: о зависимости Москвы от Пекина говорят завистники
Тест: угадайте блюдо на этом фото
Вспомните, как называются эти закуски, десерты и горячее
«Вышла замуж девственницей и жалею об этом каждый день»
Педагог из Люберец рассказала о сложностях брака
Военная операция на Украине. День 396-й
Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 396-й день
«Александр Григорьевич давно ставил вопрос». Россия разместит ядерное оружие в Белоруссии
Путин заявил, что хранилище тактического ядерного оружия в Белоруссии достроят к 1 июля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть