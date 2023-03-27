ОНФ и Росконгресс подвели промежуточные итоги работы горячей линии #МЫВМЕСТЕ

Исполнилось три года с момента запуска круглосуточной горячей линии #МЫВМЕСТЕ 8 (800) 200-34-11, которую организовали Народный фронт и Фонд Росконгресс в поддержку масштабной акции добра. Проект был запущен в 2020 году в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и продолжает работать ради людей и сегодня.

С момента запуска проекта в марте 2020 г. было принято более 4 млн звонков. В период пиковой нагрузки на линию количество обращений превышало 10 тыс. в сутки. Сегодня функционал линии имеет возможность изменяться в зависимости от потребностей граждан: за три года было реализовано более 10 направлений консультирования и помощи.

«За время, прошедшее с запуска колл-центра, изменился окружающий нас мир. Из колл-центра, который оказывает психологическую помощь и поддержку населению, наш проект вырос в полноценный информационный центр, предоставляющий квалифицированную помощь и работающий по принципу «единого окна». Это – большое достижение команды Фонда Росконгресс и партнеров, позволивших запустить и организовать этот социально важный проект. Наша мечта – создать всероссийский единый колл-центр, который сможет сделать реальностью получение любой помощи и консультации по единому телефонному номеру», – отметила инициатор проекта горячей линии, руководитель дирекции по работе с участниками, заместитель директора Фонда Росконгресс Мария Киселева.

«Проект горячей линии #МЫВМЕСТЕ включает в себя синергию партнерских ресурсов, помощь здесь и сейчас для всех граждан. Созданная экосистема включает в себя колл-центр, систему фиксации и отработки заявок, штабы волонтеров и другие элементы. Эта модель успешно используется уже три года», – добавила она.

Начиная с периода пандемии, Фонд Росконгресс и Народный фронт оперативно реагируют на самые актуальные вызовы. Так, 24 февраля 2022 года на базе его колл-центра была организована работа горячей линии по вопросам временного закрытия аэропортов на юге России и возвращения в страну из-за рубежа. За февраль-апрель прошлого года по этой теме было принято более 12 тысяч звонков.

В настоящий момент в рамках горячей линии #МЫВМЕСТЕ волонтеры в круглосуточном режиме принимают заявки на оказание бытовой, психологической, гуманитарной, юридической помощи семьям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, ветеранам СВО, жителям новых территорий, рассказывают, как можно поддержать бойцов на передовой. Участвуют в акции Народный фронт, Росконгресс, Ассоциация волонтерских центров, Российский Красный Крест и «Волонтеры-медики» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Операторы Фонда Росконгресс также круглосуточно принимают обращения граждан по актуальным вопросам, стоящих на контроле у Народного фронта: питанию школьников и социальной газификации населенных пунктов России.

«Горячая линия #МЫВМЕСТЕ стала важным элементом системы поддержки людей и получения обратной связи по актуальным проблемам. Она помогает десяткам тысяч людей. Наше сотрудничество с Фондом Росконгресс продолжается.

Мы не останавливаемся на достигнутом и готовы осваивать новые важные направления совместной работы. Главным приоритетом есть и будут интересы людей», – отметил заместитель руководителя исполкома Народного фронта Сергей Горбунов.

С проектом горячей линии #МЫВМЕСТЕ колл-центр Фонда Росконгресс участвовал в профессиональном конкурсе «Хрустальная гарнитура» и получил две награды – «Высокое одобрение жюри» в номинациях «Самое эффективное управление пиковой нагрузкой» и «Лучшее антикризисное применение технологий, партнерство».